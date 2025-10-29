CEO Nvidia vừa 'bỏ túi' thêm 9 tỷ USD

Nvidia đã làm nên lịch sử khi trở thành công ty đầu tiên đạt giá trị vốn hóa thị trường 5.000 tỷ USD, giúp củng cố vị thế của hãng trong làn sóng trí tuệ nhân tạo (AI) toàn cầu.

Nvidia làm nên lịch sử khi đạt vốn hóa 5.000 tỷ USD, giúp tài sản ròng của Jensen Huang tăng gần 9 tỷ USD. Ảnh: Reuters.

Việc đạt cột mốc vốn hóa 5.000 tỷ USD nhấn mạnh sự chuyển mình nhanh chóng của Nvidia, từ một nhà thiết kế chip đồ họa chuyên biệt trở thành "xương sống" của ngành công nghiệp AI toàn cầu, theo Reuters.

Những thành tựu mà công ty đạt được trong thời gian qua giúp CEO Jensen Huang trở thành một biểu tượng của Thung lũng Silicon. Reuters ước tính với thị giá hiện tại, lượng cổ phiếu Nvidia mà CEO Jensen Huang nắm giữ có tổng giá trị khoảng 179,2 tỷ USD .

Cập nhật theo thời gian thực của Forbes, CEO Nvidia vừa "bỏ túi" thêm 8,9 tỷ USD so với đầu phiên giao dịch chứng khoán, nâng mức tài sản ròng lên 183,3 tỷ USD , giữ vị thế người giàu thứ 8 hành tinh.

Từ khi ChatGPT ra mắt năm 2022, cổ phiếu Nvidia đã tăng gấp 12 lần trong bối cảnh cơn sốt AI đẩy chỉ số S&P 500 lên mức cao kỷ lục. Điều này thậm chí làm dấy lên cuộc tranh luận liệu mức định giá "khủng" của các công ty công nghệ có dẫn đến một đợt "bong bóng AI" lớn tiếp theo hay không.

Đáng chú ý, hãng chip hàng đầu thế giới chỉ mất 3 tháng để đạt mức vốn hóa mới. Giá trị vốn hóa của hãng đã vượt giá trị toàn bộ thị trường tiền điện tử và tương đương khoảng một nửa giá trị của chỉ số chứng khoán chuẩn châu Âu Stoxx 600 (.STOXX).

"Việc Nvidia đạt vốn hóa 5.000 tỷ USD không chỉ là một cột mốc, đó là một tuyên bố. Nvidia tiếp tục là một trong những lựa chọn tốt nhất để đầu tư vào chủ đề AI", Matt Britzman, chuyên gia phân tích cổ phiếu cấp cao tại Hargreaves Lansdown và là cổ đông của Nvidia, nhận định.

Cổ phiếu của công ty đã tăng 4,6% sau loạt thông báo gần đây, càng củng cố vị thế thống trị của hãng trong cuộc đua AI.

Vào ngày 28/10, Jensen Huang đã công bố đơn đặt hàng chip AI trị giá 500 tỷ USD và tiết lộ thêm kế hoạch xây dựng 7 siêu máy tính cho chính phủ Mỹ.

Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến thảo luận về chip Blackwell của Nvidia với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào ngày 30/10 (giờ địa phương). Hoạt động kinh doanh các dòng chip cao cấp này là vướng mắc lớn trong quá trình đàm phán giữa hai bên, do các biện pháp kiểm soát xuất khẩu của Washington.

Trong khi Nvidia vẫn là người dẫn đầu rõ rệt trong cuộc đua AI, các "ông lớn" công nghệ khác như Apple và Microsoft cũng đã vượt mốc 4.000 tỷ USD vốn hóa trong những tháng gần đây.

Các nhà phân tích cho rằng đợt tăng giá này phản ánh niềm tin của nhà đầu tư vào chi tiêu bền vững cho AI, dù một số khác lại cảnh báo mức định giá có thể đang trở nên quá "nóng". Tỷ trọng lớn của các công ty công nghệ trong chỉ số S&P 500 và Nasdaq 100 đã giúp tăng mức độ tác động của họ đến thị trường toàn cầu.

Dự kiến, Nvidia sẽ công bố báo cáo tài chính quý vào ngày 19/11. Vị thế thống trị của Nvidia thu hút sự giám sát của các cơ quan quản lý toàn cầu, trong khi các hạn chế xuất khẩu chip tiên tiến của Mỹ biến công ty trở thành "quân cờ then chốt" trong chiến lược của Washington nhằm hạn chế Trung Quốc tiếp cận công nghệ AI.

"Nvidia rõ ràng đã mang câu chuyện của mình đến Washington, vừa để cung cấp thông tin, vừa để giành thiện cảm từ chính phủ Mỹ. Họ đã chạm đến những chủ đề nóng nhất và có tầm ảnh hưởng nhất trong giới công nghệ", Bob O’Donnell của TECHnalysis Research cho biết.

Mặt khác, hội nghị các nhà phát triển diễn ra hôm 28/10 cũng là dịp để Jensen Huang thể hiện sự khéo léo trong việc cân bằng địa chính trị.

Ông ca ngợi chính sách "Nước Mỹ trên hết" của Tổng thống Donald Trump vì đã thúc đẩy đầu tư công nghệ trong nước, đồng thời cảnh báo rằng việc loại bỏ Trung Quốc khỏi hệ sinh thái của Nvidia có thể khiến Mỹ mất quyền tiếp cận với một nửa số nhà phát triển AI trên toàn cầu.

Các đối thủ như Advanced Micro Devices và một số startup được rót vốn lớn đang tìm cách cản trợ vị thế dẫn đầu của Nvidia trong phân khúc chip AI cao cấp, tuy nhiên Nvidia vẫn là lựa chọn hàng đầu của ngành.