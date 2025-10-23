'Cú sốc' của Nvidia tại Trung Quốc

Sau lệnh kiểm soát xuất khẩu nghiêm ngặt của Mỹ, Nvidia chính thức bị loại khỏi thị trường Trung Quốc, mất toàn bộ thị phần vào tay các đối thủ nội địa như Huawei.

CEO Nvidia Jensen Huang cho biết hãng đã mất sạch thị phần chip tại Trung Quốc. Ảnh: Reuters.

Phát biểu tại sự kiện Citadel Securities Future Of Global Markets 2025, Giám đốc điều hành Nvidia Jensen Huang cho biết nhà sản xuất chip Mỹ đã hoàn toàn đánh mất vị thế tại thị trường Trung Quốc từ mức chiếm 95% thị phần xuống còn 0%, sau khi Mỹ áp đặt các lệnh hạn chế xuất khẩu.

Việc bị loại khỏi thị trường AI lớn thứ hai thế giới không chỉ khiến Nvidia thiệt hại hàng tỷ USD doanh thu, mà còn đánh mất lợi thế chiến lược vào tay các đối thủ nội địa như Huawei, theo Times of India.

Theo đó, ông Huang tiết lộ Nvidia hiện bị cấm hoàn toàn bán các dòng chip AI hiệu năng cao như A100, H100 và H200 cho khách hàng Trung Quốc kể từ khi các lệnh hạn chế có hiệu lực vào năm 2022.

Ông bày tỏ hy vọng chính sách có thể thay đổi khi cho biết: “Chúng tôi sẽ tiếp tục giải thích, cung cấp thông tin và giữ niềm tin rằng một ngày nào đó chính sách sẽ được điều chỉnh”.

Nhà lãnh đạo Nvidia nhấn mạnh việc loại công ty khỏi thị trường Trung Quốc không chỉ gây tổn hại cho Nvidia mà còn có thể tác động tiêu cực tới cả hai nền kinh tế.

“Điều gây hại cho Trung Quốc đôi khi cũng gây hại cho nước Mỹ, thậm chí còn nghiêm trọng hơn”, ông nói, đồng thời lưu ý Trung Quốc hiện chiếm khoảng 50% số nhà nghiên cứu AI toàn cầu, đóng vai trò then chốt trong sự phát triển của trí tuệ nhân tạo thế giới.

Phát biểu của tỷ phú Jensen Huang được đưa ra trong bối cảnh Trung Quốc đang đẩy mạnh chiến lược tự chủ bán dẫn trên toàn quốc. Các doanh nghiệp công nghệ và AI trong nước liên tục tung ra sản phẩm thay thế, dần lấn át thị phần từng gần như tuyệt đối của Nvidia trước đó.

Huawei hiện nổi lên như đối thủ đáng gờm nhất, với những tiến bộ đáng kể trong kỹ thuật cụm chip (clustering) để vượt qua rào cản công nghệ Nvidia, cùng các quy trình sản xuất tiên tiến thể hiện quyết tâm của Bắc Kinh trong cuộc đua tự lực chip bán dẫn.

Dù được Mỹ chấp thuận bán dòng chip H20 - phiên bản yếu hơn, được thiết kế riêng cho thị trường Trung Quốc - Nvidia tiếp tục gặp khó. Giới chức Trung Quốc đã mở cuộc điều tra an ninh đối với chip H20 và khuyến cáo các doanh nghiệp nội địa không nên sử dụng sản phẩm này, khiến vị thế của Nvidia tại thị trường tỷ dân càng thêm bấp bênh.

Ông Huang cảnh báo rằng việc loại bỏ Nvidia khỏi Trung Quốc có thể vô tình nhường toàn bộ thị trường cho các đối thủ nội địa như Huawei, tập đoàn vừa công bố lộ trình phát triển chip AI đầy tham vọng.

“Thật sai lầm nếu các nhà nghiên cứu đó không được phát triển AI trên nền tảng công nghệ Mỹ”, ông nhấn mạnh, đồng thời bày tỏ lo ngại về sự mất cân bằng giữa vị thế dẫn đầu công nghệ của Mỹ và nhu cầu hợp tác toàn cầu trong lĩnh vực AI.

Khi Trung Quốc tăng tốc phát triển các dòng chip “cây nhà lá vườn”, sự vắng mặt của Nvidia có thể làm thay đổi cục diện ngành AI và bán dẫn toàn cầu.

Nvidia mới đây tiếp tục bị loại khỏi thị trường Trung Quốc sau khi Cục Quản lý Không gian mạng Trung Quốc (CAC) được cho là đã ra lệnh cấm các công ty công nghệ nội địa mua chip AI của hãng.

Theo Financial Times, cơ quan này cũng yêu cầu các tập đoàn công nghệ lớn bao gồm ByteDance (công ty mẹ TikTok) và Alibaba ngừng thử nghiệm và đặt hàng dòng máy chủ RTX Pro 6000D, vốn được Nvidia phát triển riêng cho thị trường Trung Quốc.