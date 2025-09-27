Góc khuất từ hợp tác 100 tỷ USD của Nvidia và OpenAi

Thỏa thuận 100 tỷ USD giữa Nvidia và OpenAI có thể khiến các hãng này ưu ái nhau trong hoạt động kinh doanh, đồng thời chặn "đường sống" của đối thủ khác.

Nvidia đầu tư 100 tỷ USD vào OpenAI và OpenAI cam kết mua hàng triệu con chip từ Nvidia. Ảnh: Reuters.

Các chuyên gia cho rằng thỏa thuận trị giá 100 tỷ USD giữa "ông hoàng" ngành chip Nvidia và công ty trí tuệ nhân tạo OpenAI có nguy cơ gây lũng đoạn thị trường, theo Reuters.

Andre Barlow, luật sư về lĩnh vực chống độc quyền tại Doyle, Barlow & Mazard, cho biết thỏa thuận này tạo ra những mối lo ngại nghiêm trọng về cạnh tranh lành mạnh trên thị trường, đồng thời lưu ý rằng chính quyền ông Trump có xu hướng ủng hộ các chính sách khuyến khích doanh nghiệp AI bằng cách loại bớt những rào cản có thể kìm hãm tăng trưởng.

Dù ưu tiên hàng đầu của Tổng thống Donald Trump là thúc đẩy vị thế dẫn đầu của Mỹ trong lĩnh vực AI bằng cách nới lỏng các quy định có liên quan, một quan chức Bộ Tư pháp Mỹ vẫn nhấn mạnh rằng bảo vệ sự cạnh tranh công bằng trong lĩnh vực AI cũng là một phần trong chiến lược lâu dài của chính quyền.

"Vấn đề là các cơ quan quản lý nhìn nhận khoản đầu tư này theo chiều hướng tích cực hay tiêu cực", Barlow nhận định.

Theo Rebecca Haw Allensworth, Giáo sư luật chống độc quyền tại Vanderbilt Law School, Nvidia hiện nắm hơn một nửa thị phần chip GPU dùng để vận hành các trung tâm dữ liệu chuyên xây dựng mô hình AI, trong đó có ChatGPT của OpenAI. Vị thế đặc biệt tạo điều kiện cho Nvidia thiên vị OpenAI bằng cách đưa ra mức giá tốt hơn hoặc giao hàng nhanh hơn cho đối tác này so với khách hàng khác.

"Khi lợi ích tài chính chồng chéo lẫn nhau, Nvidia càng có động cơ để không bán chip cho các đối thủ của OpenAI, hoặc đặt ra thêm nhiều điều kiện không công bằng khác", Allensworth phân tích.

Người phát ngôn của Nvidia khẳng định khoản đầu tư vào OpenAI sẽ không thay đổi trọng tâm phục vụ khách hàng của hãng. "Chúng tôi sẽ tiếp tục đặt mọi khách hàng lên hàng đầu", người này nói. Trong khi OpenAI vẫn chưa phản hồi yêu cầu bình luận.

Cơ cấu khách hàng lớn của Nvidia hiện đã tương đối ổn định, trong đó 2 khách hàng lớn nhất chiếm khoảng 23% và 16% doanh thu trong quý II năm nay. Tuy nhiên, danh tính các bên mua hàng không được tiết lộ.

Bà Sarah Kreps, Giám đốc Tech Policy Institute tại Đại học Cornell cho biết quy mô của thỏa thuận hôm thứ Hai - trong đó Nvidia sẽ đầu tư tới 100 tỷ USD vào OpenAI và OpenAI cam kết mua hàng triệu con chip từ Nvidia - cho thấy chi phí cho lĩnh vực AI đã lớn đến mức nào.

"Chi phí chip, trung tâm dữ liệu và năng lượng đã đẩy ngành hướng về một nhóm doanh nghiệp có thể tài trợ các dự án ở quy mô ấy", bà nói.

Trong nhiệm kỳ của cựu Tổng thống Joe Biden, Bộ Tư pháp và Ủy ban Thương mại Liên bang Mỹ (FTC) đã cảnh giác với hành vi chống cạnh tranh lành mạnh của các đại gia công nghệ trong lĩnh vực AI, cảnh báo các doanh nghiệp có thể lợi dụng quy mô hiện có để chiếm lĩnh thị trường.

Dưới thời ông Trump, cả hai cơ quan vẫn tiếp tục theo đuổi một số vụ kiện liên quan đến các "ông lớn" công nghệ. Lãnh đạo bộ phận chống độc quyền của Bộ Tư pháp Mỹ, Gail Slater, cho rằng việc thực thi cần tập trung vào ngăn chặn hành vi loại trừ đối thủ trong tiếp cận nguồn lực cần thiết để xây dựng hệ thống AI độc quyền.