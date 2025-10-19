Vốn hóa Nvidia bỏ xa tất cả ngân hàng Mỹ và Canada cộng lại

Nvidia vừa đạt cột mốc ấn tượng khi giá trị vốn hóa thị trường của hãng hiện đã vượt tổng giá trị của tất cả ngân hàng lớn tại Mỹ và Canada.

Vốn hóa Nvidia hiện ở mức 4.600 tỷ USD, vượt tổng giá trị của tất cả ngân hàng lớn tại Mỹ và Canada cộng lại. Ảnh: Reuters.

Thống kê dựa trên dữ liệu từ FactSet cho thấy khoảng cách vốn hóa thị trường giữa lĩnh vực công nghệ và tài chính ngày càng lớn, theo Visual Capitalist.

Hiện, nhà sản xuất chip hàng đầu thế giới có vốn hóa 4.600 tỷ USD , tăng vọt so với mức dưới 1.000 tỷ USD của nhiều năm trước.

Trong khi đó, dù cộng gộp giá trị của JPMorgan Chase, Bank of America, cùng các định chế lớn khác như Goldman Sachs, TD Bank và Scotiabank..., tổng vốn hóa vẫn chỉ khoảng 4.200 tỷ USD .

Thực tế này cho thấy một công ty chỉ tập trung vào trí tuệ nhân tạo (AI) cũng có thể vượt qua cả một ngành công nghiệp từng được cho là "không thể bị đánh bại".

Giá trị vốn hóa của Nvidia so với một số ngân hàng hàng đầu tại Mỹ và Canada. Đồ họa: Alex-medellin.

Sự tăng trưởng của Nvidia phản ánh xu hướng chuyển dịch lớn của giới đầu tư, đặc biệt trong bối cảnh sức mạnh AI ngày càng bùng nổ.

Trong khi đó, các ngân hàng truyền thống, dù vẫn đóng vai trò trọng yếu trong nền kinh tế, lại tăng trưởng ở tốc độ khiêm tốn hơn. Ngay cả JPMorgan Chase, ngân hàng lớn nhất nước Mỹ, cũng chỉ có giá trị vốn hóa chưa bằng 1/5 Nvidia.

Tuy nhiên, việc Nvidia và các doanh nghiệp tập trung vào AI khác ngày càng phát triển rực rỡ đang làm dấy lên lo ngại về một "bong bóng thị trường" do AI dẫn dắt. Lượng tìm kiếm trực tuyến cho các cụm từ như "bong bóng AI" đã đạt mức cao kỷ lục, phản ánh sự thay đổi đáng chú ý trong tâm lý công chúng và giới đầu tư.

Nhiều nhà phân tích tài chính đã gióng lên hồi chuông cảnh báo. Một báo cáo gần đây của Deutsche Bank cho biết đà tăng giá trị của Nvidia đang bước vào "vùng chưa từng có tiền lệ" khi trước đây, lịch sử chưa ghi nhận mức tăng tập trung mạnh như vậy trong một lĩnh vực duy nhất.

Trong khi đó, các nhà đầu tư được cho là đang thực hiện các biện pháp phòng ngừa rủi ro. Mặc dù vậy, họ vẫn duy trì sự hứng thú với các khoản đầu tư vào hạ tầng AI. Tièn không ngừng đổ vào lĩnh vực này và các startup AI tiếp tục thu hút hàng tỷ USD vốn đầu tư mới.

Nvidia hiện đóng vai trò trung tâm của nền kinh tế AI khi không chỉ bán chip cho các hãng khác mà còn trực tiếp rót vốn vào hàng loạt startup, từ Cohere đến Inflection AI. Amazon cũng chi 4 tỷ USD mua cổ phần Anthropic, trong khi Google góp phần còn lại - tạo nên một mạng lưới đan xen lợi ích tài chính và công nghệ hiếm có trong lịch sử Thung lũng Silicon, theo Financial Times.

Chỉ riêng năm 2025, theo McKinsey & Company, 5 gã khổng lồ công nghệ gồm Microsoft, Google, Amazon, Meta và Nvidia ước tính chi tới 371 tỷ USD cho hạ tầng siêu máy chủ. Con số này có thể chạm mốc 5.200 tỷ USD vào năm 2030, tương đương GDP của cả Nhật Bản.