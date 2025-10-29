CEO Nvidia: Thế hệ triệu phú USD tiếp theo sẽ là thợ điện

CEO Nvidia Jensen Huang cho biết trong tương lai, các tập đoàn sẽ cần đến hàng trăm nghìn thợ điện và thợ sửa ống nước.

CEO Nvidia Jensen Huang cảnh báo về tình trạng thiếu thợ điện và thợ sửa ống nước tay nghề cao trong các tập đoàn. Ảnh: Reuters.

Thế hệ Gen Z liên tục đối mặt với tình trạng thất nghiệp hoặc khó có thể kiếm việc làm như mong muốn, trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo (AI) nổi lên như một công cụ thay thế.

Trên thực tế, CEO hãng chip giá trị nhất thế giới Jensen Huang khẳng định vẫn còn hàng nghìn cơ hội việc làm dành cho giới trẻ, nhờ vào sự bùng nổ ngày càng mạnh của các trung tâm dữ liệu. Họ chỉ cần sẵn sàng theo học các trường dạy nghề, theo Fortune.

"Nếu bạn là thợ điện, thợ sửa ống nước, hay thợ mộc, chúng ta sẽ cần đến hàng trăm nghìn người như vậy để xây dựng tất cả nhà máy này. Phân khúc lao động trình độ cao trong mọi nền kinh tế sẽ bước vào thời kỳ bùng nổ và chúng ta sẽ phải tăng gấp đôi, rồi lại gấp đôi, gấp đôi nữa mỗi năm", ông Huang nói với Channel 4 News của Anh.

Các ngành nghề thủ công đang trở nên "nóng” hơn bao giờ hết khi công nhân xây dựng hiện có thể kiếm hơn 100.000 USD /năm.

Gần đây, hãng sản xuất chip này thông báo đang đầu tư 100 tỷ USD vào OpenAI để hỗ trợ phát triển các trung tâm dữ liệu sử dụng bộ xử lý AI của Nvidia. Theo dự báo của McKinsey, tổng chi tiêu vốn toàn cầu cho trung tâm dữ liệu có thể đạt 7.000 tỷ USD vào năm 2030.

Một trung tâm dữ liệu rộng hơn 23.000 m2 có thể phải thuê tới 1.500 công nhân xây dựng trong giai đoạn thi công, thậm chí nhiều người trong số họ kiếm hơn 100.000 USD /năm, chưa kể tiền làm thêm giờ.

Khi hoàn thành, trung tâm sẽ có khoảng 50 nhân viên toàn thời gian vận hành và bảo trì và mỗi việc làm này lại tạo thêm khoảng 3,5 việc làm khác trong nền kinh tế.

Lời kêu gọi của CEO Nvidia nhằm tăng số lượng thợ điện và thợ ống nước, phản ánh quan điểm của ông rằng làn sóng cơ hội tiếp theo nằm ở mặt vật lý của công nghệ, không phải "chỉ ở phần mềm".

Đầu năm nay, khi được hỏi rằng nếu là một người 20 tuổi mới tốt nghiệp, ông sẽ chọn học ngành gì, ông Huang thừa nhận sẽ nghiêng về các ngành khoa học vật lý hơn là khoa học phần mềm.

Đáng chú ý, Huang không phải là CEO duy nhất cảnh báo về tình trạng thiếu hụt lao động lành nghề đang đến gần.

Đầu năm nay, Larry Fink, CEO của BlackRock, cho biết ông đã bày tỏ quan ngại với Nhà Trắng về việc trục xuất lao động nhập cư, cùng với sự thiếu quan tâm của giới trẻ Mỹ đang tạo ra "cơn bão lớn" cho ngành xây dựng trung tâm dữ liệu.

"Tôi thậm chí đã nói với các thành viên trong nhóm cố vấn của Tổng thống Donald Trump rằng chúng ta sắp thiếu hụt nghiêm trọng thợ điện cần thiết để xây dựng các trung tâm dữ liệu AI", ông Fink nói tại một hội nghị năng lượng hồi tháng 3.

Trong khi đó, CEO Ford Jim Farley, cũng nhắc lại mối lo ngại trên, đồng thời chỉ ra khoảng cách giữa tham vọng đưa sản xuất về Mỹ và lực lượng lao động thực tế để hiện thực hóa điều đó.

Hiện nay, Mỹ đang thiếu khoảng 600.000 công nhân nhà máy và 500.000 công nhân xây dựng, theo một bài đăng trên LinkedIn hồi tháng 6 của Farley.