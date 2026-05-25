Xăng E10 - Sự thật từ phòng thí nghiệm

Nghiên cứu thực nghiệm của Đại học Bách khoa Hà Nội cho thấy xăng E10 không gây hại với xe hiện đại, thậm chí giúp giảm tiêu hao và khí thải trong điều kiện nội đô.

PGS.TS Đàm Hoàng Phúc, Giám đốc Chương trình Đào tạo kỹ thuật ôtô (Đại học Bách khoa Hà Nội) là người trực tiếp thực hiện nghiên cứu thực nghiệm về hiệu quả xăng sinh học trên ôtô thế hệ mới tại Việt Nam. Ông đã có bài viết trên chuyên trang Xe giao thông của Báo Xây dựng chia sẻ một số thông tin khoa học liên quan đến xăng E10.

PGS.TS Đàm Hoàng Phúc là người trực tiếp thực hiện nghiên cứu thực nghiệm về hiệu quả xăng sinh học trên ôtô thế hệ mới tại Việt Nam. Ảnh: NVCC.

Từ ngày 1/6/2026, toàn bộ xăng không chì trên thị trường Việt Nam chuyển sang xăng sinh học E10 theo Thông tư 50/2025/TT-BCT. Quyết định này kéo theo làn sóng lo ngại trong cộng đồng người dùng xe. Hàng loạt câu hỏi được đặt ra: E10 có làm hỏng động cơ không? Có hao xăng hơn không? Xe cũ có dùng được không?

Số liệu thực nghiệm nói gì?

Nhóm nghiên cứu Đại học Bách khoa Hà Nội đã so sánh trực tiếp RON95, E5 và E10 trên xe Toyota Corolla Cross - cả bản động cơ xăng thuần (ICE) lẫn hybrid (HEV) - trong điều kiện phòng thí nghiệm chuẩn và trên đường thực tế tại Hà Nội, bao gồm nội đô giờ cao điểm, thấp điểm và đại lộ Thăng Long.

Về tiêu hao nhiên liệu: Kết quả mà ít người ngờ tới, trong điều kiện tắc đường nội đô - tức môi trường vận hành phổ biến nhất của người dùng Hà Nội và TP.HCM - xe ICE dùng E10 tiêu hao giảm 2,3% so với RON95, còn xe HEV dùng E10 tiêu hao giảm 7,8%. Ở tốc độ cao trên đại lộ (90-120 km/h), E10 cũng cho mức tiêu hao thấp hơn RON95 trên cả hai loại xe.

Về công suất, kết quả phân hóa theo loại xe: Xe ICE ở công suất tối đa giảm khoảng 6% với E10 - đây là sự thật không nên che giấu. Tuy nhiên, xe HEV lại tăng công suất 2,15% khi dùng E10, do octane cao của ethanol phát huy hiệu quả khi hệ thống hybrid kiểm soát quá trình đốt cháy.

Về khí thải, xe ICE dùng E10 giảm HC độc hại 10,87% và CO giảm 14,95% so với RON95. Đây là lợi ích môi trường rõ ràng và có thể đo đếm được.

Sự cố là có thật

Thực tế là đã và sẽ có những sự cố kỹ thuật khi người dùng chuyển sang E10. Tuy nhiên cần phân tích rõ: có hai nhóm nguyên nhân hoàn toàn khác nhau, và việc đổ lỗi chung cho "E10 hỏng xe" là thiếu chính xác.

Nguyên nhân thứ nhất là do chất lượng nhiên liệu tại điểm bán không đạt chuẩn.

Ethanol có những yêu cầu bảo quản khắt khe hơn xăng khoáng thông thường: nhạy cảm với độ ẩm, dễ phân tách pha nếu bồn chứa không kín hoặc không đạt chuẩn kỹ thuật, và cần chu kỳ luân chuyển nhanh hơn để tránh biến chất.

Nếu cây xăng không tuân thủ nghiêm quy trình bảo quản - bồn chứa không đảm bảo, nhiên liệu tồn lâu không được kiểm soát - thì E10 đến tay người tiêu dùng có thể đã không còn đạt tiêu chuẩn.

Hàm lượng nước tăng cao trong xăng làm giảm khả năng cháy, gây chạy không ổn định, thậm chí chết máy. Lúc đó xe có vấn đề, người dùng quy kết cho E10 - trong khi thủ phạm thực sự có thể do khâu bảo quản và phân phối không nghiêm túc.

Nguyên nhân thứ hai do tính hòa tan của ethanol "kích hoạt" sự cố tiềm ẩn trên xe cũ.

Ethanol có tính tẩy rửa cao hơn xăng khoáng. Với những xe đã sử dụng xăng khoáng nhiều năm, cặn bẩn và nhựa đường thường tích tụ dần trong bình xăng, đường ống và lọc nhiên liệu - tồn tại âm thầm mà không gây ra triệu chứng rõ ràng. Khi chuyển sang E10, tính hòa tan của ethanol bắt đầu phân giải lớp cặn này.

Nếu chuyển đổi đột ngột với lượng cặn tích tụ lớn, một lượng cặn đáng kể bị cuốn vào dòng nhiên liệu cùng lúc, dẫn đến tắc lọc xăng hoặc vòi phun - đặc biệt trên xe có tình trạng kỹ thuật kém.

Cần nói thẳng, đây không phải do E10 gây hỏng xe. Đây là những hư hỏng vốn đã tiềm ẩn, E10 chỉ làm quá trình đó xảy ra sớm hơn và rõ hơn. Nếu không có E10, những xe này cũng sẽ hỏng, chỉ là muộn hơn và khó chẩn đoán hơn.

Theo nghĩa đó, E10 còn có tác dụng như một bài kiểm tra sức khỏe hệ thống nhiên liệu.

Khuyến nghị với cơ quan quản lý Nhà nước

Đây là điểm mấu chốt cần hành động quyết liệt: kiểm soát chất lượng E10 không thể dừng lại ở nhà máy lọc dầu. Cần có hệ thống kiểm tra định kỳ và đột xuất tại từng điểm bán, bao gồm kiểm tra hàm lượng ethanol thực tế, độ ẩm trong nhiên liệu, và điều kiện bồn chứa.

Từ ngày 1/6, toàn bộ xăng không chì trên thị trường Việt Nam chuyển sang xăng sinh học E10. Ảnh: TL.

Nếu không có chế tài đủ mạnh tại khâu phân phối, E10 sẽ mang tiếng xấu vì lỗi không phải của nó và mục tiêu giảm phát thải sẽ không đạt được, trong khi lỗi không phải do công nghệ mà vì công tác quản lý.

Người tiêu dùng nên chuẩn bị thế nào?

Nguyên tắc cốt lõi là chuyển đổi có chuẩn bị, không chuyển đổi đột ngột.

Với xe đời cũ, nên vệ sinh bình xăng và bảo dưỡng toàn bộ hệ thống nhiên liệu trước, như: thay bugi nếu đã lâu, thay lọc xăng, kiểm tra kim phun. Chi phí không lớn nhưng loại bỏ phần lớn rủi ro.

Sau đó chuyển đổi dần: đổ khoảng 1/4 bình E10 vào lượng xăng RON95 còn lại, chạy đến nửa bình rồi đổ đầy E10, lặp lại một lần. Cách này cho phép ethanol tẩy cặn từ từ thay vì cuốn một lượng lớn cặn vào hệ thống cùng lúc. Các xe phun xăng điện tử (FI) đời mới đều có ECU tự hiệu chỉnh theo loại nhiên liệu, không cần can thiệp thủ công, chỉ cần cho xe có thời gian thích nghi.

Ưu tiên đổ xăng tại cây xăng có lưu lượng bán lớn, nơi nhiên liệu được luân chuyển thường xuyên, giảm nguy cơ E10 tồn lâu bị biến chất. Với xe thường xuyên để lâu không sử dụng, nên chạy gần hết xăng trước khi cất xe.

Sau vài tuần sử dụng E10, nên kiểm tra hệ thống nhiên liệu một lần, như: áp suất bơm, tình trạng ống dẫn cao su để xác nhận quá trình chuyển đổi diễn ra bình thường.

Lưu ý riêng về phụ gia

Thị trường hiện có nhiều sản phẩm phụ gia quảng cáo hỗ trợ chuyển đổi sang xăng sinh học. Về phía khoa học, chúng tôi chưa có dữ liệu thực nghiệm để đánh giá hiệu quả các sản phẩm này nên không đưa ra khuyến nghị cụ thể.

Tuy nhiên có một nguyên tắc pháp lý người tiêu dùng cần nắm rõ: bất kỳ chất phụ gia nào thêm vào xăng đều phải tuân thủ đúng các quy chuẩn hiện hành về nhiên liệu. Sản phẩm không rõ nguồn gốc, không có chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn xăng dầu thì tuyệt đối không sử dụng, bất kể quảng cáo hấp dẫn đến đâu.

Cách tiếp cận an toàn và có cơ sở nhất vẫn là: vệ sinh bình xăng, bảo dưỡng hệ thống nhiên liệu, và chuyển đổi dần sang E10, không cần thêm bất cứ thứ gì khác. Nếu đã thực hiện đầy đủ những bước trên mà xe vẫn có vấn đề, thì gần như chắc chắn xe đang có bệnh ủ từ trước, E10 chỉ là tác nhân làm lộ ra sớm hơn mà thôi.

E10 không phải giải pháp hoàn hảo, nhưng các lo ngại hiện nay đang lớn hơn rủi ro thực tế nhiều lần. Nghiên cứu thực nghiệm trên đường Hà Nội cho thấy với xe hiện đại và nhiên liệu đạt chuẩn, E10 hoàn toàn có thể thay thế RON95 mà không gây bất lợi đáng kể, thậm chí có lợi hơn trong điều kiện nội đô tắc đường.

Nhưng "nhiên liệu đạt chuẩn" là điều kiện tiên quyết, không phải mặc định. Để E10 phát huy đúng vai trò trong lộ trình giảm phát thải của Việt Nam, trách nhiệm không chỉ nằm ở người tiêu dùng hay nhà sản xuất xe mà nằm ở khâu kiểm soát chất lượng xuyên suốt từ nhà máy đến từng bồn xăng tại mỗi điểm bán trên toàn quốc.

Đó mới là thứ đáng lo và đáng đòi hỏi.