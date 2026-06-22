Samsung mất vị trí công ty lớn nhất Hàn Quốc

Bước ngoặt lịch sử của ngành công nghệ Hàn Quốc đã đến khi SK Hynix chính thức vượt mặt Samsung Electronics để trở thành công ty lớn nhất sàn chứng khoán nước này.

SK Hynix là công ty có giá trị vốn hóa thị trường lớn nhất Hàn Quốc sau phiên giao dịch đầu tuần này. Ảnh: Reuters.

Theo Reuters, phiên giao dịch đầu tuần chứng kiến cổ phiếu của SK Hynix hạ màn với mức tăng 5,6%, đẩy giá trị vốn hóa của hãng lên mốc kỷ lục 2,08 triệu tỷ won (tương đương 1.350 tỷ USD ).

Ở chiều ngược lại, cổ phiếu của Samsung Electronics giảm nhẹ 0,14%, khiến giá trị vốn hóa của tập đoàn này (không tính cổ phiếu ưu đãi) lùi về mức 2,067 triệu tỷ won, chính thức mất ngôi công ty lớn nhất sàn chứng khoán Hàn Quốc.

Cuộc đua đầy kịch tính này phản ánh tác động sâu sắc của làn sóng trí tuệ nhân tạo (AI) toàn cầu, nơi những chip bộ nhớ chuyên dụng đã được nâng tầm từ hàng hóa thương mại thông thường thành các thành phần hạ tầng cốt lõi cho các ứng dụng tiên tiến như ChatGPT.

Khác với một Samsung đa nhiệm, vừa sản xuất chip logic vừa kinh doanh đồ điện tử tiêu dùng như smartphone và TV, SK Hynix tập trung nguồn lực cốt lõi vào chip bộ nhớ và trở thành nhà cung cấp hàng đầu chip bộ nhớ băng thông cao (HBM) cho các đại gia công nghệ như Nvidia hay Alphabet (Google).

Chính sự tập trung này đã kích ngòi cho đợt tăng trưởng phi mã hơn 340% giá trị cổ phiếu của hãng chỉ trong năm nay.

SK Hynix trở thành nhà sản xuất chip nhớ giá trị nhất thế giới với vốn hóa thị trường đạt 1.350 tỷ USD . Ảnh: Reuters.

Nhận định về cục diện mới, ông Kim Sunwoo - chuyên gia phân tích cấp cao tại Meritz Securities - chỉ ra rằng sự xuất hiện của bộ nhớ AI tùy chỉnh đã thay đổi sâu sắc ngành này và cho phép công ty thuộc tập đoàn SK thiết lập vị thế là người dẫn đầu thị trường.

Ngay sau đó, phía Samsung Electronics cũng đưa ra tuyên bố phản hồi, khẳng định rằng bất kỳ phép tính vốn hóa nào cũng cần phải bao gồm cả cổ phiếu ưu đãi, và nếu tính gộp nhóm cổ phiếu này, giá trị của Samsung thực tế vẫn đứng ở mức 2,246 triệu tỷ won.

SK Hynix lội ngược dòng ngoạn mục

Sự vươn lên của SK Hynix được xem là một trong những câu chuyện lội ngược dòng vĩ đại nhất trong lịch sử doanh nghiệp Hàn Quốc. Hãng này được thành lập vào năm 1983 với tiền thân là Hynix Semiconductor - một đơn vị của Hyundai.

Ngược dòng thời gian về năm 2002, hãng từng đứng trước lựa chọn bán mình cho Micron khi phải gồng gánh những khoản nợ khổng lồ tích tụ từ những lần mở rộng quy mô gấp gáp.

Thương vụ đổ bể vào phút chót kể trên đã đẩy doanh nghiệp này vào tình trạng bị các chủ nợ kiểm soát suốt gần một thập kỷ. Vào năm 2003, giá cổ phiếu của hãng từng chạm đáy ở mức vỏn vẹn 135 won, biến doanh nghiệp thành một loại cổ phiếu "trà đá", hay còn gọi là "Dongjeon-ju" (cổ phiếu đồng xu) theo thuật ngữ của người Hàn Quốc.

Chủ tịch Tập đoàn SK - ông Chey Tae-won - trả lời câu hỏi của các phóng viên tại gian hàng của công ty trong triển lãm Computex thường niên. Ảnh: Reuters.

Ngay cả khi đã gia nhập tập đoàn SK Group, số phận của hãng vẫn liên tục trồi sụt theo chu kỳ bùng nổ và suy thoái của ngành bán dẫn. Gần đây nhất là vào năm 2023, một đợt suy thoái nghiêm trọng đã giáng đòn mạnh vào giá bộ nhớ, khiến công ty này phải báo lỗ hoạt động thường niên lên tới 7.730 tỷ won.

Tuy nhiên, tình thế bắt đầu đảo chiều ngoạn mục chỉ một năm sau đó nhờ vào sự bùng nổ của làn sóng đầu tư AI từ các gã khổng lồ Microsoft, Google và Meta. Dòng vốn khổng lồ này đã giúp SK Hynix lội ngược dòng và thiết lập mức lợi nhuận hoạt động kỷ lục 23.500 tỷ won vào năm 2024.

Kỷ nguyên công nghệ mới

Giới phân tích nhận định rằng SK Hynix chiếm giữ vị trí trung tâm trong hệ sinh thái AI toàn cầu bắt nguồn từ quyết định táo bạo: tiếp tục duy trì và đổ tiền đầu tư vào công nghệ HBM ngay trong thời kỳ khủng hoảng của ngành bán dẫn.

Khác với chip nhớ truyền thống, các chip HBM được xếp chồng theo chiều dọc để mang lại hiệu suất xử lý nhanh hơn đáng kể với mức tiêu thụ điện năng thấp hơn, đồng thời được tích hợp chặt chẽ với các bộ xử lý AI, tạo ra rào cản gia nhập thị trường rất lớn và mang lại quyền định giá tối cao cho nhà cung cấp.

Tính đến năm 2025, SK Hynix đã thâu tóm tới 61% thị phần HBM toàn cầu, bỏ xa mức 17% của Samsung và 21% của Micron.

Chip nhớ HBM3E 16-High được xếp vào hạng tốt nhất của SK Hynix. Ảnh: Reuters.

Trong cuốn sách xuất bản vào tháng 1 năm nay, Chủ tịch Tập đoàn SK Group Chey Tae-won - người từng đối mặt với làn sóng phản đối dữ dội khi quyết định mua lại Hynix vào năm 2012 - đã chia sẻ về tầm nhìn chiến lược của mình: "Điều tôi thực sự muốn đạt được khi mua lại Hynix là biến nó từ một nhà sản xuất bộ nhớ thông thường thành một công ty bán dẫn chính lưu với những sản phẩm không thể thay thế. Trong quá khứ, việc bộ nhớ đến từ Hynix, Samsung hay Micron không quan trọng vì chúng là những sản phẩm hàng hóa có thể thay thế cho nhau. Nhưng HBM thì khác. Nếu HBM của Hynix bị thay thế bằng một sản phẩm khác, hệ thống AI có thể không hoạt động bình thường. Những gì từng là một thành phần ngoại vi đã trở thành một thành phần cốt lõi".

Không dừng lại ở HBM, SK Hynix hiện còn đang đe dọa trực tiếp đến vị thế nhà sản xuất DRAM lớn nhất thế giới vốn thuộc về Samsung suốt nhiều thập kỷ. Theo ước tính từ Bank of America, sản lượng DRAM hàng tháng của SK Hynix dự kiến đạt khoảng 589.000 tấm wafer trong năm nay, so với khoảng 691.000 tấm của đối thủ.

Tuy nhiên, tốc độ mở rộng công suất DRAM của SK Hynix trong giai đoạn 2025-2028 dự kiến lên tới 38%, vượt trội so với mức tăng trưởng 17,5% của Samsung.

Điều này sẽ thu hẹp khoảng cách sản lượng giữa hai bên xuống dưới 10% vào năm 2028 so với mức chênh lệch 23% của năm 2025.

Hiện tại, để củng cố thêm vị thế toàn cầu và tiếp cận mạng lưới vốn rộng lớn hơn, SK Hynix đang tiến hành các bước chuẩn bị niêm yết trên sàn Nasdaq của Mỹ.