Kỹ sư công nghệ nhận lương thưởng khủng, Hàn Quốc lo lạm phát

Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc phát đi cảnh báo đặc biệt về áp lực lạm phát khi các "ông lớn" công nghệ chi trả những khoản lương thưởng khổng lồ cho nhân viên.

Người lao động tại Samsung, SK Hynix sẽ được thưởng lớn trong năm nay. Ảnh: Reuters.

Theo CNBC, trong báo cáo mới đây, Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc (BOK) đánh giá lạm phát năm nay tăng chủ yếu do giá năng lượng leo thang từ cuộc chiến tại Iran.

Tuy nhiên, cơ quan này nhấn mạnh rằng ngay cả khi xung đột giảm nhiệt, áp lực lạm phát vẫn có thể tăng dần do điều kiện thu nhập cải thiện và làn sóng tăng lương lan rộng trong nền kinh tế.

Đáng chú ý, BOK lo ngại các khoản thưởng hiệu suất khổng lồ tại một số doanh nghiệp công nghệ thông tin lớn có thể tạo hiệu ứng lan tỏa, kéo mặt bằng tiền lương chung đi lên và gây sức ép mạnh lên lạm phát.

Hiện tại, Hàn Quốc đang đối mặt với tình trạng lạm phát vượt mục tiêu, với dự báo cả năm của BOK ở mức 2,7% (trên mục tiêu 2%). Thậm chí, ngân hàng đầu tư ING của Hà Lan còn đưa ra dự báo kém lạc quan hơn khi cho rằng lạm phát tại Hàn Quốc sẽ vượt 3,5% do sự kết hợp của thu nhập tăng, thị trường tài sản sôi động và đồng nội tệ yếu.

Cảnh báo của BOK được đưa ra trong bối cảnh ngành bán dẫn nước này đang thắng lớn và ghi nhận những cột mốc lịch sử. Tháng trước, Samsung Electronics và SK Hynix liên tiếp gia nhập câu lạc bộ vốn hóa nghìn tỷ USD, hiện đạt quy mô lần lượt là 1.470 tỷ USD và 1.290 tỷ USD .

Dù không công bố con số cụ thể cho từng nhân sự, SK Hynix đã ký thỏa thuận dành 10% lợi nhuận hoạt động để làm quỹ thưởng cho người lao động. Trong khi đó, các nhân viên tại mảng bán dẫn của Samsung cũng đã đạt được thỏa thuận nhận 10,5% lợi nhuận hoạt động dưới hình thức thưởng đặc biệt, sau khi từng đe dọa tiến hành một cuộc đình công kéo dài 18 ngày vào tháng 5 vừa qua.

Theo ước tính của Reuters, một nhân viên sản xuất chip nhớ thông thường tại Samsung với mức lương cơ bản 80 triệu won (khoảng 52.400 USD ) sẽ nhận được tổng khoản thưởng lên tới 626 triệu won (khoảng 410.000 USD ) trong năm nay. Đối với SK Hynix, người lao động có khả năng "bỏ túi" trên 700 triệu won (khoảng 455.000 USD ) nếu công ty đạt mức lợi nhuận năm 250.000 tỷ won như các tính toán và kỳ vọng hiện tại.

BOK giải thích rằng trong điều kiện bình thường, các khoản thưởng không thường xuyên của doanh nghiệp ít khi tạo áp lực lên tổng cầu vì người dân không coi đó là thu nhập cố định. Tuy nhiên, khi các khoản "thưởng đặc biệt" này phình to một cách bất thường và trên quy mô lớn, tốc độ tăng lương có thể lan sang các ngành nghề khác, làm gia tăng đáng kể áp lực lạm phát từ cả phía cung lẫn phía cầu.

BOK nhấn mạnh trong báo cáo: "Các khoản thưởng trong ngành công nghệ gần đây được chi trả với quy mô hiếm thấy, nên không thể loại trừ khả năng tác động thực tế của chúng đối với nền kinh tế sẽ lớn hơn dự kiến".

Phó thống đốc BOK Lee Jiho cũng xác nhận rằng doanh số bán lẻ đã tăng trưởng vượt bậc tại các khu vực như Suwon cũng như những gian hàng xa xỉ trong các trung tâm thương mại lớn, và xu hướng này có thể tiếp tục lan rộng. Trước tình hình tiêu dùng có dấu hiệu "quá nhiệt", các chuyên gia tài chính từ ING nhận định có khả năng BOK sẽ buộc phải tăng lãi suất nhanh và mạnh hơn so với các kịch bản dự kiến trước đó.

Trong khi ngân hàng trung ương lo lắng về nguy cơ lạm phát, các doanh nghiệp bán lẻ tại Hàn Quốc lại đang ráo riết chuẩn bị để đón dòng tiền khổng lồ từ các kỹ sư công nghệ. Truyền thông Hàn Quốc cho biết một lượng lớn nhân viên ngành chip đã đổ xô đến các trung tâm thương mại để săn lùng những mặt hàng xa xỉ từ túi xách, trang sức cho đến đồng hồ cao cấp để tự thưởng cho bản thân.

Dữ liệu chi tiêu thẻ tín dụng ghi nhận tốc độ tăng trưởng tiêu dùng mạnh mẽ tại tỉnh Gyeonggi ở Hàn Quốc - nơi đặt các cơ sở sản xuất bán dẫn cốt lõi của cả Samsung và SK Hynix - hơn hẳn các khu vực khác.

Tờ báo danh tiếng Chosun Ilbo cho biết làn sóng tiêu dùng hàng hiệu đang "tăng trưởng phi mã" tại phía nam tỉnh Gyeonggi. Một chi nhánh của chuỗi bách hóa cao cấp Shinsegae tại đây đã chứng kiến doanh số tổng thể tăng tới 53,6% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, doanh thu từ mảng trang sức cao cấp vọt lên 146,3% và đồng hồ xa xỉ tăng 85,3%.

Kỳ vọng về sự bứt phá kéo dài của nhóm khách hàng thượng lưu này đã thúc đẩy đà tăng giá của cổ phiếu ngành bán lẻ trên sàn chứng khoán Hàn Quốc. Cổ phiếu của Shinsegae dẫn đầu làn sóng tăng trưởng với mức tăng lên tới 190% kể từ đầu năm đến nay, với hơn một nửa mức tăng ghi nhận chỉ trong vòng 3 tháng qua.

Không đứng ngoài cuộc đua, hai đại gia bán lẻ khác là Lotte Shopping và Hyundai Department Store cũng lần lượt đạt mức tăng trưởng cổ phiếu ấn tượng lên tới 148% và 120% tính từ đầu năm, phản ánh niềm tin tuyệt đối của thị trường vào túi tiền của các kỹ sư chip nhớ tại quốc gia này.