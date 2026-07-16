Chuyển động tại dự án cao tốc 26.000 tỷ do liên danh Vingroup đầu tư

Tổng mức đầu tư dự án cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành do liên danh Vingroup đầu tư dự kiến tăng hơn 2.700 tỷ đồng do biến động chi phí xây dựng.

Cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành là công trình giao thông trọng điểm, kết nối Tây Nguyên với vùng Đông Nam Bộ và TP.HCM. Ảnh: TN.

Theo báo cáo mới, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng TP Đồng Nai, cho biết đến nay khoảng 80% mặt bằng dự án cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành đã được bàn giao. Nhiều địa phương đạt kết quả cao như xã Nha Bích, Bù Đăng Phước Sơn…

Về tiến độ triển khai, ông Giáp Văn Bình, Phó tổng giám đốc Công ty TNHH Cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành, cho biết biến động địa chính trị thế giới thời gian qua đã khiến giá nhiên liệu, vật liệu, nhân công và máy móc tăng mạnh, kéo theo chi phí xây dựng và các chi phí liên quan tăng cao. Vì vậy, tổng mức đầu tư dự án dự kiến tăng hơn 2.700 tỷ đồng (tương đương 14,46%), thuộc trường hợp phải trình điều chỉnh chủ trương đầu tư theo Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP).

Hiện nhà đầu tư đã hoàn tất hồ sơ điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, trong đó thay đổi theo phương án tăng vốn ngân sách Nhà nước tham gia đạt 70% tổng mức đầu tư, kéo dài thời gian thực hiện dự án và lùi thời gian giải ngân hơn 6.800 tỷ đồng vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ sang năm 2027.

Trên cơ sở đó, UBND TP Đồng Nai đã trình Thủ tướng xem xét điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án.

Theo ông Bình, cùng với việc kiến nghị điều chỉnh dự án, chủ đầu tư cũng yêu cầu các nhà thầu khẩn trương triển khai thi công ngay khi các xã, phường bàn giao mặt bằng. Một số đơn vị đã triển khai và đạt kết quả nhất định.

Mới đây, Phó thủ tướng Phạm Gia Túc cũng đã ký Quyết định số 1201 về việc thành lập Hội đồng thẩm định Nhà nước để thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi điều chỉnh dự án cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành.

Theo quyết định, Bộ trưởng Tài chính giữ vai trò Chủ tịch Hội đồng. Hai Phó chủ tịch Hội đồng là Thứ trưởng Bộ Tài chính và Thứ trưởng Bộ Xây dựng.

Hội đồng có trách nhiệm hoàn thiện Báo cáo thẩm định theo quy định, trong đó phải khẳng định rõ hồ sơ dự án đủ điều kiện hay chưa, để Chính phủ trình Quốc hội quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án.

UBND TP Đồng Nai có trách nhiệm cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu phục vụ quá trình thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi điều chỉnh dự án.

Hội đồng sẽ tự giải thể sau khi dự án được phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư hoặc theo chỉ đạo của Thủ tướng.

Được biết, dự án cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành có tổng chiều dài khoảng 124 km, trong đó đoạn qua tỉnh Lâm Đồng dài khoảng 23 km và đoạn qua TP Đồng Nai dài khoảng 101 km. Dự án được khởi công vào tháng 8 năm ngoái.

Đây là công trình giao thông trọng điểm, kết nối Tây Nguyên với vùng Đông Nam Bộ và TP.HCM.

Tuyến cao tốc này có tổng mức đầu tư hơn 25.800 tỷ đồng , gồm 5 dự án thành phần. Trong đó, dự án thành phần 1 (xây dựng tuyến cao tốc) có giá trị gần 20.000 tỷ đồng do liên danh Vingroup - CTCP Đầu tư và Phát triển hạ tầng Techtra làm nhà đầu tư.

Theo quy hoạch, tuyến cao tốc có quy mô hoàn chỉnh 6 làn xe, bề rộng nền đường hơn 32 m, tốc độ thiết kế 120 km/h. Trong giai đoạn phân kỳ đầu tư, dự án được triển khai với quy mô 4 làn xe cao tốc hoàn chỉnh, bề rộng mặt đường 24,75 m.

Dự án dự kiến được triển khai trong giai đoạn 2025-2027. Sau khi hoàn thành, cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành sẽ trở thành trục kết nối chiến lược của khu vực, có ý nghĩa quan trọng không chỉ với TP Đồng Nai và tỉnh Lâm Đồng mà còn với toàn vùng Tây Nguyên và Đông Nam Bộ, góp phần rút ngắn thời gian di chuyển, giảm chi phí logistics, thúc đẩy giao thương và thu hút đầu tư.