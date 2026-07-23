Công ty con của Vingroup cho đối tác vay hơn 14.000 tỷ

Dành gần 14.000 tỷ đồng cho đối tác vay ngắn hạn thu lãi 12%/năm, kết hợp hạch toán chuyển nhượng dự án giúp VEFAC (công ty con của Vingroup) lãi sau thuế hơn 400 tỷ đồng quý II.

CTCP Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam - VEFAC (UpCOM: VEF) vừa công bố báo cáo tài chính quý II/2026 với doanh thu và lợi nhuận tăng vọt nhờ ghi nhận doanh thu chuyển nhượng dự án và nguồn thu lớn từ hoạt động tài chính.

Cụ thể, trong quý II, doanh thu thuần của VEFAC đạt 388 tỷ đồng , gấp 78 lần so với cùng kỳ năm trước.

Động lực tăng trưởng chủ yếu đến từ 332 tỷ đồng doanh thu chuyển nhượng một phần dự án, song doanh nghiệp không thuyết minh chi tiết dự án phát sinh giao dịch. Bên cạnh đó, doanh thu từ hoạt động tổ chức hội chợ, triển lãm đạt hơn 40 tỷ đồng , tăng mạnh so với mức gần 5 tỷ đồng cùng kỳ. Mảng dịch vụ khác cũng mang về cho doanh nghiệp 15 tỷ đồng , trong khi cùng kỳ chỉ đạt chưa đến 90 triệu đồng.

Với giá vốn của hoạt động chuyển nhượng dự án gần 134 tỷ đồng , VEFAC ghi nhận 158 tỷ đồng lợi nhuận gộp từ hoạt động cung cấp dịch vụ và kinh doanh bất động sản quý vừa qua.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần của doanh nghiệp đạt 510 tỷ đồng .

Dù hoạt động chuyển nhượng bất động sản mang về nguồn tiền lớn so với cùng kỳ, hoạt động tài chính vẫn tiếp tục là nguồn thu đóng góp lớn nhất vào lợi nhuận của VEFAC. Trong quý II, doanh thu tài chính của công ty đạt 416 tỷ đồng , toàn bộ đến từ lãi cho vay và đầu tư.

Tính đến ngày 30/6, doanh nghiệp này ghi nhận 14.391 tỷ đồng đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn ngắn hạn, tăng hơn 10.260 tỷ so với cuối năm ngoái. Theo thuyết minh báo cáo tài chính, đây là các khoản cho vay đối tác doanh nghiệp với lãi suất 12%/năm.

Kết quả, công ty báo lợi nhuận trước thuế quý II đạt 505 tỷ đồng , còn lợi nhuận sau thuế đạt 401 tỷ đồng . Lũy kế 6 tháng đầu năm, lợi nhuận sau thuế đạt 541 tỷ đồng .

Hoạt động tài chính đã trở thành trụ cột của VEFAC trong nhiều năm qua. Từ quý III/2021 đến nay, ngoại trừ quý I/2025, doanh thu tài chính của doanh nghiệp luôn vượt doanh thu từ hoạt động kinh doanh cốt lõi.

VEFAC là công ty con của Tập đoàn Vingroup (HoSE: VIC) với tỷ lệ sở hữu trực tiếp hơn 85% vốn. Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch cũng là cổ đông lớn sở hữu 10% vốn của doanh nghiệp.

Đây là chủ đầu tư loạt dự án quy mô lớn ở Hà Nội gồm Trung tâm Hội chợ triển lãm quốc gia tại Đông Anh, dự án Khu đô thị mới Đông Anh (Vinhomes Global Gate) và Vinhomes The Gallery Giảng Võ.

Đến cuối quý II, tổng tài sản của VEFAC đạt trên 32.900 tỷ đồng , tăng hơn 40% so với đầu năm. Trong đó, khoản cho vay đối tác doanh nghiệp ước tính vào khoảng 14.391 tỷ đồng , chiếm gần 44% tổng tài sản doanh nghiệp.