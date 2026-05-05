Một công ty con của Vingroup liên tiếp lãi đậm nhờ cho vay

VEFAC là chủ đầu tư dự án Trung tâm Hội chợ triển lãm Quốc gia tại Đông Anh, Hà Nội. Ảnh: Cúc Sao.

Báo cáo tài chính quý I của CTCP Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam (VEFAC, UpCOM: VEF) cho thấy doanh nghiệp đạt 121 tỷ đồng doanh thu trong kỳ, giảm 99% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, doanh số từ việc cho thuê bất động sản chiếm 60%, đạt hơn 72 tỷ đồng , số còn lại đến từ hoạt động dịch vụ khác.

Theo giải trình của doanh nghiệp này, doanh số quý đầu năm sụt mạnh do giảm doanh thu từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản. Trong khi cùng kỳ năm ngoái, công ty đã thu kỷ lục hơn 44.000 tỷ đồng từ việc bán 75 ha phần đất xây dựng nhà ở cao và thấp tầng tại dự án Vinhomes Global Gates cho công ty Thời đại mới T&T.

Trừ đi giá vốn, VEFAC lãi gộp hơn 10 tỷ đồng trong quý đầu năm. Tuy nhiên, công ty vẫn báo lãi sau thuế gần 140 tỷ đồng . Khoản lãi này giảm 99% so với cùng kỳ nhưng cao hơn cả doanh thu. Nguyên nhân đến từ khoản thu 225 tỷ đồng tiền lãi cho vay.

Tính đến 31/3, doanh nghiệp này ghi nhận các khoản cho vay với một số tổ chức là 12.344 tỷ đồng , tăng 166% so với số đầu năm. Với lãi suất 12%/năm, mảng kinh doanh này trở thành trụ cột cho VEFAC thay vì hoạt động kinh doanh cốt lõi.

Đây không phải lần đầu hoạt động tài chính "cứu" lãi cho VEFAC. Kể từ quý III/2021 đến nay, hàng quý, hoạt động tài chính của VEFAC đều đặn đóng góp hơn 100 tỷ đồng cho doanh nghiệp. Và ngoại trừ quý I/2025, nguồn thu từ hoạt động tài chính của VEFAC luôn cao hơn hoạt động kinh doanh cốt lõi.

VEFAC là công ty con của Tập đoàn Vingroup (HoSE: VIC), với tỷ lệ sở hữu trực tiếp hơn 85% vốn. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng là cổ đông lớn sở hữu 10% vốn của doanh nghiệp.

Đây là chủ đầu tư loạt dự án quy mô lớn ở Hà Nội gồm Dự án Trung tâm Hội chợ triển lãm Quốc gia tại Đông Anh, dự án Khu đô thị mới Đông Anh (Vinhomes Global Gate) và Vinhomes The Gallery Giảng Võ.

Cuối quý I, tổng tài sản của VEFAC đạt hơn 30.500 tỷ đồng , tăng gần 30% so với đầu năm. Trong đó, khoản mục cải thiện mạnh nhất là số tiền cho các tổ chức khác vay. Nợ vay tài chính ở mức gần 1.400 tỷ đồng , trong khi vốn chủ sở hữu đạt hơn 6.815 tỷ đồng .