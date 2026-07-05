Giá trị Vingroup và Vinhomes tăng nửa triệu tỷ chỉ sau nửa năm

Vốn hóa thị trường chứng khoán Việt tăng thêm khoảng 714.000 tỷ đồng nửa đầu năm 2026. Trong đó, riêng bộ đôi Vingroup và Vinhomes đã đóng góp hơn 500.000 tỷ giá trị tăng thêm.

Vốn hóa Vingroup và Vinhomes tăng thêm hơn nửa triệu tỷ đồng trong nửa đầu năm 2026. Ảnh: VIC.

Tính đến ngày 30/6, tổng giá trị vốn hóa của thị trường chứng khoán Việt Nam đạt gần 10,6 triệu tỷ đồng , trong đó sàn HoSE chiếm gần 8,8 triệu tỷ đồng , UPCoM đạt 1,3 triệu tỷ đồng và HNX đạt gần 500.000 tỷ.

So với cuối năm 2025, quy mô vốn hóa trên cả 3 sàn đã tăng thêm gần 714.000 tỷ, phản ánh xu hướng mở rộng về giá trị thị trường sau nửa đầu năm. Tuy nhiên, nếu xét biến động vốn hóa ở từng doanh nghiệp, bức tranh lại cho thấy sự phân hóa rất rõ nét giữa nhóm cổ phiếu đứng đầu thị trường và phần còn lại.

Vingroup và Vinhomes góp nửa triệu tỷ

Ở chiều tích cực, phần lớn mức tăng vốn hóa đến từ một số doanh nghiệp dẫn dắt, đặc biệt là bộ đôi Tập đoàn Vingroup (VIC) và CTCP Vinhomes (VHM) của tỷ phú Phạm Nhật Vượng.

Trong 6 tháng đầu năm nay, vốn hóa của Vingroup đã tăng thêm khoảng 388.000 tỷ đồng , trong khi Vinhomes cũng tăng thêm 114.000 tỷ giá trị. Tổng cộng, hai doanh nghiệp này đóng góp hơn nửa triệu tỷ đồng vào mức tăng vốn hóa của thị trường, tương đương 70% tổng giá trị vốn hóa gia tăng.

Động lực này đến từ diễn biến tích cực của giá cổ phiếu VIC và VHM. Sau khi bứt phá tới 885% trong năm 2025, cổ phiếu VIC tiếp tục tăng thêm khoảng 30% trong nửa đầu năm 2026. Đáng chú ý, mã chứng khoán này còn thiết lập đỉnh giá lịch sử mới khi kết thúc phiên giao dịch ngày 24/6 tại mốc 230.000 đồng/cổ phiếu (giá đã điều chỉnh).

Tương tự, cổ phiếu VHM cũng duy trì đà tăng mạnh khoảng 27% trong 6 tháng đầu năm nay, nối tiếp mức tăng hơn 200% của cả năm 2025.

Đà tăng ấn tượng trong năm nay giúp vốn hóa nhóm Vingroup tăng thêm hàng trăm nghìn tỷ đồng. Ảnh: TradingView.

Đến cuối tháng 6, vốn hóa của Tập đoàn Vingroup đạt khoảng 1,7 triệu tỷ đồng , tiếp tục giữ vị trí doanh nghiệp niêm yết có giá trị lớn nhất thị trường Việt Nam. Trong khi đó, vốn hóa của Vinhomes cũng tăng lên mức 623.500 tỷ đồng , là doanh nghiệp niêm yết lớn thứ hai trên sàn chứng khoán Việt Nam.

Với quy mô cộng gộp hơn 2,3 triệu tỷ đồng , hai doanh nghiệp trong hệ sinh thái của Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng hiện chiếm hơn 1/5 tổng giá trị vốn hóa của toàn bộ thị trường chứng khoán Việt Nam, cho thấy ảnh hưởng ngày càng lớn của nhóm doanh nghiệp này đối với biến động chung của thị trường.

Vốn hóa nhiều doanh nghiệp lớn thu hẹp

Bên cạnh bộ đôi cổ phiếu của tỷ phú Phạm Nhật Vượng kể trên, một số doanh nghiệp khác cũng đóng góp đáng kể vào mức tăng vốn hóa của toàn thị trường trong nước. Trong đó, Tổng CTCP Đầu tư Quốc tế Viettel (VGI) cũng tăng thêm 52.300 tỷ đồng vốn hóa; CTCP Thaiholdings (THD) tăng khoảng 51.500 tỷ; còn CTCP Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) tăng thêm khoảng 40.300 tỷ đồng giai đoạn này.

Ngoài ra, một số doanh nghiệp mới niêm yết cũng bổ sung quy mô đáng kể cho thị trường, như CTCP Hạ tầng Gelex (GEL) với hơn 28.500 tỷ, CTCP Phát triển Nông nghiệp Hòa Phát (HPA) với hơn 9.600 tỷ và CTCP Quản lý quỹ Dragon Capital Việt Nam với gần 4.400 tỷ đồng vốn hóa.

NHỮNG DOANH NGHIỆP CÓ VỐN HÓA TĂNG MẠNH NHẤT NỬA ĐẦU 2026

Nhãn Vingroup Vinhomes Viettel Global Thaiholdings Lọc hóa dầu Bình Sơn Vietcombank Hạ tầng Gelex Giá trị tăng thêm tỷ đồng 388000 114000 52300 51500 40300 39300 28500

Ở chiều ngược lại, không ít doanh nghiệp vốn hóa lớn ghi nhận mức sụt giảm mạnh về quy mô vốn hóa, qua đó làm thu hẹp đáng kể thành quả tăng trưởng của toàn thị trường.

Dẫn đầu về mức sụt giảm vốn hóa nửa đầu năm nay là CTCP Hàng tiêu dùng Masan - Masan Consumer (MCH). Trong nửa đầu năm, doanh nghiệp này mất hơn 58.000 tỷ vốn hóa, tương ứng mức giảm khoảng 25%, đưa quy mô vốn hóa xuống còn khoảng 175.000 tỷ đồng vào cuối tháng 6.

Xếp sau là CTCP FPT (FPT) với mức giảm gần 43.000 tỷ vốn hóa, tương ứng khoảng 26%. Cổ phiếu FPT kết thúc tháng 6 quanh vùng 70.000 đồng/cổ phiếu, thấp nhất trong khoảng 2,5 năm trở lại đây, phản ánh áp lực điều chỉnh kéo dài sau giai đoạn tăng trưởng mạnh trước đó.

Đứng thứ ba là CTCP Điện lực Gelex (GEE) khi vốn hóa bốc hơi gần 31.000 tỷ, tương đương mức giảm khoảng 34%.

Diễn biến trên cho thấy bức tranh vốn hóa của thị trường trong nửa đầu năm 2026 mang tính phân hóa rất cao. Dù quy mô thị trường tiếp tục mở rộng, phần lớn mức tăng vẫn tập trung vào một số ít doanh nghiệp, đặc biệt là nhóm "họ Vingroup", trong khi nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn ở các lĩnh vực công nghệ, hàng tiêu dùng và điện lại ghi nhận sự điều chỉnh mạnh, tạo nên thế giằng co rõ rệt trong bức tranh chung của thị trường.