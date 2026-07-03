Cổ phiếu chứng khoán bứt phá nhưng không 'gánh' nổi VN-Index

Dòng tiền tìm đến nhóm chứng khoán với nhiều mã tăng mạnh, song áp lực điều chỉnh từ các cổ phiếu vốn hóa lớn, đặc biệt là PNJ giảm sàn, khiến VN-Index vẫn mất hơn 4 điểm.

VN-Index giảm phiên thứ hai liên tiếp. Ảnh: Phương Lâm.

Thị trường chứng khoán Việt Nam tiếp tục ghi nhận diễn biến phân hóa trong phiên giao dịch ngày 3/7 khi tâm lý thận trọng bao trùm phần lớn thời gian giao dịch.

Trong bối cảnh thiếu vắng thông tin hỗ trợ đủ mạnh, VN-Index chủ yếu dao động lình xình quanh mốc tham chiếu với biên độ tăng giảm chỉ khoảng 4-7 điểm. Dòng tiền duy trì trạng thái thăm dò khiến sắc xanh và sắc đỏ liên tục đan xen giữa các nhóm ngành, phản ánh sự thiếu nhất quán giữa bên mua và bên bán.

Giá trị giao dịch trên 3 sàn chỉ đạt khoảng 17.600 tỷ đồng , giảm gần 10% so với phiên trước, cho thấy dòng tiền vẫn chưa sẵn sàng quay trở lại mạnh mẽ sau giai đoạn tăng nóng của chỉ số.

Kết phiên, VN-Index giảm 4,27 điểm (-0,2%) xuống 1.862,08 điểm. Trong khi đó, HNX-Index tăng 0,84 điểm (+0,3%) lên 307,57 điểm, còn UPCoM-Index giảm 0,65 điểm (-0,5%) xuống 128,01 điểm.

Độ rộng thị trường nghiêng rõ về bên bán khi có 411 mã giảm (gồm 28 mã giảm sàn), 836 mã giữ tham chiếu và 304 mã tăng (gồm 44 mã tăng trần).

Áp lực điều chỉnh cũng chiếm ưu thế trong nhóm vốn hóa lớn. Rổ VN30 ghi nhận 20 mã giảm giá, chỉ 6 mã tăng và 4 mã đứng giá, khiến chỉ số đại diện mất hơn 6 điểm, lùi xuống còn khoảng 2.002 điểm.

VN-Index tiếp tục đi ngang trong biên độ hẹp. Ảnh: TradingView.

Nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn tiếp tục là lực cản chính của thị trường. Trong đó, PNJ gây chú ý khi giảm kịch sàn sau thông tin liên quan đến vụ điều tra tại công ty thành viên.

Bên cạnh đó, nhiều mã trụ cột khác cũng đồng loạt suy yếu như GAS (-2,6%), LPB (-2,1%), BCM (-2,5%), GVR (-1,5%), VPL (-1,4%), VNM (-1,1%), TCB (-0,7%), BID (-0,7%) và HPG (-0,6%), tạo áp lực đáng kể lên VN-Index.

Ở chiều ngược lại, lực đỡ của thị trường đến từ một số cổ phiếu riêng lẻ như HVN (+6,5%), VJC (+2%), VCK (+2,7%), VHM (+0,8%), HDB (+1,3%), MCH (+1,2%), SSI (+0,9%), VND (+2,2%) cùng ORS tăng kịch trần. Tuy nhiên, mức tăng của các mã này chưa đủ để cân bằng áp lực điều chỉnh từ nhóm vốn hóa lớn.

Nhóm chứng khoán tiếp tục là điểm sáng hiếm hoi của thị trường khi dòng tiền vẫn duy trì sự quan tâm. Ngoài các mã kể trên, hàng loạt cổ phiếu trong ngành cũng giao dịch tích cực như MBS (+4,9%), BVS (+5,6%), SHS (+2,7%), AGR (+3,9%), VCI (+1%), VIX (+0,9%), trong khi VDS và APS đồng loạt tăng hết biên độ.

Về giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài, khối ngoại nối dài chuỗi bán ròng với giá trị khoảng 780 tỷ đồng trên toàn thị trường. Áp lực xả hàng tập trung chủ yếu tại TCB (- 90 tỷ đồng ), MSN (- 70 tỷ đồng ) và VIC (-63 tỷ đồng).

Ở chiều mua, VND và MCH là hai cổ phiếu được khối ngoại giải ngân mạnh nhất với giá trị mua ròng cùng đạt khoảng 51 tỷ đồng , tiếp theo là FPT với 44 tỷ đồng . Tuy vậy, quy mô mua ròng tại một số mã riêng lẻ vẫn chưa đủ để bù đắp lượng bán ra trên diện rộng.