VN-Index lại di chuyển 'lờ đờ'

Thị trường chứng khoán tiếp tục rơi vào trạng thái "lờ đờ" khi thanh khoản èo uột, nhóm cổ phiếu dẫn dắt suy yếu và dòng tiền đứng ngoài quan sát.

Thị trường chứng khoán Việt Nam vẫn chưa xác định rõ xu hướng. Ảnh: Phương Lâm.

Thị trường chứng khoán Việt Nam vừa trải qua một phiên giao dịch ảm đạm trong ngày 2/7 khi VN-Index chủ yếu dao động quanh mốc tham chiếu với biên độ thấp. Dù mở cửa trong sắc xanh nhờ tâm lý tích cực từ phiên trước, lực cầu nhanh chóng suy yếu khi dòng tiền không còn duy trì được sự lan tỏa, trong khi áp lực chốt lời gia tăng tại nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn.

Đáng chú ý, các nhóm ngành đóng vai trò dẫn dắt thị trường trong những phiên gần đây như tài chính - ngân hàng, bán lẻ và xây dựng - đầu tư công đồng loạt hạ nhiệt. Sự suy yếu của nhóm ngân hàng, vốn chiếm tỷ trọng vốn hóa lớn nhất thị trường, đã lấy đi động lực tăng điểm của VN-Index, khiến chỉ số nhiều lần đổi chiều trong phiên trước khi đóng cửa dưới mốc tham chiếu.

Thanh khoản cũng chưa cho thấy tín hiệu cải thiện khi dòng tiền tiếp tục duy trì ở mức thấp. Tổng giá trị giao dịch trên cả 3 sàn hôm nay chỉ đạt khoảng 18.300 tỷ đồng , gần như đi ngang so với phiên trước.

Kết phiên, VN-Index giảm 0,86 điểm (-0,05%) xuống 1.866,35 điểm. HNX-Index giảm 6,43 điểm (-2,1%) xuống 306,73 điểm, trong khi UPCoM-Index mất 0,91 điểm (-0,7%), còn 128,66 điểm.

Thị trường chung hôm nay tiếp tục ở trạng thái cân bằng nhưng nghiêng nhẹ về bên bán. Toàn thị trường ghi nhận 314 mã tăng (gồm 16 mã tăng trần), 914 mã giữ tham chiếu 323 mã giảm (gồm 11 mã giảm sàn).

Áp lực điều chỉnh thể hiện rõ hơn trong rổ cổ phiếu VN30 khi có tới 20 mã giảm, chỉ 5 mã tăng và 5 mã đứng tham chiếu. Chỉ số VN30-Index theo đó giảm hơn 4 điểm, lùi về 2.009 điểm.

VN-Index tiếp tục đi ngang trong biên độ hẹp. Ảnh: TradingView.

Đà giảm của VN-Index chủ yếu đến từ nhóm ngân hàng. Hàng loạt cổ phiếu đầu ngành đồng loạt điều chỉnh như VCB (-1,4%), BID (-1,2%), TCB (-1,3%), LPB (-1,9%), CTG (-0,4%) và STB (-0,8%), qua đó trở thành lực cản lớn nhất đối với chỉ số.

Bên cạnh đó, VN-Index còn chịu sức ép từ một số cổ phiếu vốn hóa lớn khác như BSR (-2,2%), MCH (-1,4%), VPL (-1,4%) và GAS (-0,9%).

Ở chiều ngược lại, nhóm bất động sản và cổ phiếu họ Vingroup tiếp tục đóng vai trò nâng đỡ thị trường khi VIC tăng 1,5% và VHM tăng 1,1%.

Ngoài ra, dòng tiền cũng tìm đến một số cổ phiếu chứng khoán, sản xuất và hạ tầng với HCM (+3,2%), CTS (+6%), FTS (+3,7%), cùng các mã POW (+2,1%), GMD (+1,4%), VNM (+0,5%), TCX (+0,3%) và SAB (+0,5%), góp phần thu hẹp đáng kể mức giảm của VN-Index trong phiên.

Khối ngoại cũng không còn duy trì trạng thái tích cực như phiên trước khi quay đầu bán ròng hơn 400 tỷ đồng trên toàn thị trường. Áp lực xả của khối ngoại tập trung tại TCE với giá trị bán ròng khoảng 81 tỷ đồng , tiếp theo là HPG (- 73 tỷ đồng ) và MSN (- 55 tỷ đồng ).

Ở chiều mua, VIC tiếp tục là tâm điểm hút vốn ngoại với giá trị mua ròng hơn 208 tỷ đồng . Bên cạnh đó, nhà đầu tư nước ngoài cũng giải ngân vào VNM (+ 47 tỷ đồng ) và FPT (+ 32 tỷ đồng ), song chưa đủ để cân bằng lượng bán ra trong phiên.