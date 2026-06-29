VN-Index có thể vượt 1.900 điểm tuần này?

Các công ty chứng khoán cho rằng xu hướng tăng của VN-Index vẫn được bảo toàn sau tuần giao dịch khởi sắc. Tuy nhiên, nhà đầu tư được khuyến nghị hạn chế mua đuổi.

Chứng khoán Việt Nam vẫn chưa xác lập xu hướng cụ thể. Ảnh: Phương Lâm.

Trong tuần giao dịch vừa qua, VN-Index tăng 47,38 điểm (+2,6%) lên 1.871,91 điểm, qua đó nối dài đà đi lên. Dù chỉ số tăng mạnh, thanh khoản thị trường có phần hạ nhiệt khi tổng giá trị giao dịch trên HoSE đạt 96.142 tỷ đồng , tương ứng giá trị giao dịch bình quân mỗi phiên giảm 6% so với tuần trước.

Về diễn biến dòng tiền, nhóm cổ phiếu ngân hàng và bất động sản tiếp tục là hai tâm điểm thu hút dòng vốn, với hoạt động giao dịch duy trì sôi động và đóng vai trò dẫn dắt thị trường trong phần lớn thời gian của tuần. Trong khi đó, dòng tiền tại nhóm dịch vụ tài chính có dấu hiệu chững lại sau giai đoạn tăng nhiệt, cho thấy áp lực chốt lời và sự dịch chuyển của dòng vốn sang các nhóm ngành khác.

VN-Index hướng tới vùng 1.920 điểm

Sau tuần giao dịch thuận lợi, các công ty chứng khoán tiếp tục đánh giá xu hướng ngắn hạn của VN-Index theo hướng tích cực.

Theo Công ty Chứng khoán ACB (ACBS), VN-Index tiếp tục nối dài nhịp hồi phục trong tuần qua và đã tiến lên kiểm định vùng kháng cự 1.880 điểm. Tuy nhiên, áp lực chốt lời gia tăng khi chỉ số tiếp cận vùng giá cao khiến thị trường chuyển sang trạng thái giằng co trong các phiên cuối tuần.

Dù vậy, ACBS đánh giá tín hiệu tích cực vẫn được duy trì khi thanh khoản tiếp tục đứng trên mức bình quân 20 phiên, cho thấy dòng tiền vẫn đang ủng hộ xu hướng hồi phục của thị trường.

Động lực tăng điểm tiếp tục đến từ nhóm cổ phiếu thuộc hệ sinh thái Vingroup. Bên cạnh đó, dòng tiền cũng có dấu hiệu lan tỏa sang nhiều cổ phiếu ngân hàng như TCB, LPB và VPB, phản ánh sự cải thiện về độ rộng của thị trường thay vì chỉ tập trung vào một vài mã vốn hóa lớn.

Đà tăng của VN-Index vẫn phụ thuộc vào một số cổ phiếu có câu chuyện riêng. Ảnh: TradingView.

Trong ngắn hạn, ACBS cho rằng VN-Index vẫn có triển vọng duy trì diễn biến tích cực. Tuy nhiên, chỉ số nhiều khả năng sẽ tiếp tục chịu áp lực khi kiểm định vùng kháng cự mạnh 1.880-1.890 điểm trước khi hình thành xu hướng rõ ràng hơn.

Trong khi đó, Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam nhận định VN-Index đã lấp hoàn toàn khoảng trống tăng giá (gap up) được hình thành trong phiên 23/6 và nhanh chóng hồi phục trở lại. Theo công ty, việc lấp gap thành công là tín hiệu tích cực, cho thấy xu hướng tăng ngắn hạn của thị trường đang được củng cố.

Yuanta kỳ vọng vùng 1.920 điểm sẽ là mục tiêu kế tiếp của VN-Index trong thời gian tới. Đồng thời, công ty đánh giá xu hướng ngắn hạn của chỉ số đã được nâng lên mức tăng.

Về cơ hội đầu tư, nhà đầu tư có thể chú ý tới nhóm cổ phiếu thuộc hệ sinh thái Vingroup cùng các nhóm ngành thủy sản và gỗ khi đây là những nhóm đang ghi nhận động lượng tăng giá tích cực.

Đối với chiến lược giao dịch ngắn hạn, Yuanta khuyến nghị nhà đầu tư tập trung vào xu hướng của từng cổ phiếu và từng nhóm ngành, đồng thời có thể giải ngân với mục tiêu lướt sóng ngắn hạn. Mức quản trị rủi ro được xác định khi VN-Index đóng cửa dưới ngưỡng 1.860 điểm.

Ở góc nhìn trung hạn, công ty cho rằng xu hướng của VN-Index vẫn duy trì ở mức tăng dù chỉ số đang tiến gần vùng đỉnh 1.920 điểm. Vì vậy, nhà đầu tư trung hạn được khuyến nghị tiếp tục nắm giữ tỷ trọng cổ phiếu hiện có và chưa vội gia tăng vị thế mua mới.

Các nhịp điều chỉnh là cơ hội cơ cấu danh mục

Theo Chứng khoán BIDV (BSC), VN-Index đã kiểm định thành công đường trung bình động SMA50 trong phiên giao dịch gần nhất. Tuy nhiên, thanh khoản vẫn duy trì ở mức thấp, cho thấy dòng tiền chưa thực sự nhập cuộc mạnh mẽ.

Trong bối cảnh đó, BSC cho rằng diễn biến tiếp theo của thị trường vẫn khó dự đoán. Công ty nhận định nhà đầu tư đang duy trì tâm lý thận trọng và chưa sẵn sàng gia tăng giao dịch ở thời điểm hiện tại.

Trong khi đó, Công ty Chứng khoán SSI đánh giá VN-Index đã vượt qua áp lực rung lắc trong phiên để lấy lại đà hồi phục sau khi lùi về vùng 1.850 điểm.

Việc chỉ số nhanh chóng cân bằng và đảo chiều từ khu vực này cho thấy đây vẫn là vùng hỗ trợ quan trọng, nhiều khả năng sẽ tiếp tục phát huy vai trò nâng đỡ xu hướng tăng ngắn hạn của thị trường trong các phiên tới.

Chứng khoán Tiên Phong (TPS) cho biết VN-Index ghi nhận mức hồi phục nhẹ trong phiên gần nhất, song thanh khoản khớp lệnh vẫn thấp hơn mức bình quân. Diễn biến này phản ánh trạng thái quan sát của dòng tiền sau nhịp tăng vừa qua, khi cả bên mua lẫn bên bán đều chưa sẵn sàng đẩy mạnh giao dịch.

Dưới góc độ kỹ thuật, TPS cho rằng VN-Index nhiều khả năng đang bước vào giai đoạn tái tích lũy nhằm hấp thụ lượng cung ngắn hạn sau nhịp hồi phục trước đó. Mặc dù động lượng tăng có dấu hiệu chậm lại, cấu trúc xu hướng trung và dài hạn vẫn chưa có sự thay đổi đáng kể.

Theo TPS, việc chỉ số tiếp tục duy trì trên các đường trung bình động quan trọng cho thấy xu hướng tăng chủ đạo vẫn được bảo toàn. Đồng thời, hệ thống các đường trung bình động cũng đang hình thành những vùng hỗ trợ kỹ thuật đáng chú ý, qua đó góp phần hạn chế nguy cơ xuất hiện một nhịp điều chỉnh sâu trong giai đoạn hiện nay.

Từ đó, TPS đánh giá những biến động trong ngắn hạn chủ yếu mang tính chất điều chỉnh lành mạnh. Trong bối cảnh xu hướng trung và dài hạn vẫn tích cực, các nhịp điều chỉnh kỹ thuật nếu xuất hiện có thể trở thành cơ hội để nhà đầu tư cơ cấu danh mục và gia tăng tỷ trọng ở những cổ phiếu có nền tảng cơ bản tốt với mức định giá hấp dẫn hơn.