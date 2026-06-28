Việt Nam cần tăng trưởng GDP gần 12% trong nửa cuối năm

GDP năm 2026 hiện được dự báo tăng khoảng 8,7%. Để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng 2 con số, Chính phủ đặt yêu cầu nền kinh tế phải tăng 11,9% trong nửa cuối năm.

Chính phủ đặt mục tiêu GDP tăng 11,9% trong nửa cuối năm để cán đích 10% cả năm. Ảnh: Quỳnh Danh.

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 168 ngày 27/6 về mục tiêu tăng trưởng của các địa phương trong năm 2026 và giai đoạn 2026-2030, qua đó phân bổ chỉ tiêu GRDP cụ thể nhằm hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng kinh tế ở mức 2 con số.

Theo báo cáo của các bộ, ngành và địa phương, GDP cả năm 2026 hiện được dự báo tăng khoảng 8,7%. Để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng 10% mà Chính phủ đề ra, nền kinh tế cần đạt mức tăng trưởng 11,9% trong 6 tháng cuối năm.

Trong đó, Hải Phòng và Quảng Ninh được giao mục tiêu tăng trưởng GRDP cao nhất cả nước, đạt 13%. Xếp sau là Bắc Ninh (12,5%); và Phú Thọ, Khánh Hòa, Ninh Bình, Thanh Hóa, Hưng Yên, Đà Nẵng, Thái Nguyên, Điện Biên và Nghệ An với chỉ tiêu trong khoảng 11-12%.

Hai trung tâm kinh tế lớn nhất cả nước cũng được giao mức tăng trưởng cao, gồm Hà Nội (11%) và TP.HCM (10,2%).

Đáng chú ý, có 4 địa phương được giao mục tiêu tăng trưởng GRDP dưới 2 con số, gồm Sơn La (8%), Đồng Tháp (8,21%), Quảng Ngãi (9%) và Gia Lai (9,01%). Đây là nhóm tỉnh có mức chỉ tiêu thấp nhất trong kế hoạch tăng trưởng năm 2026 do Chính phủ giao.

Để đảm bảo mục tiêu tăng trưởng 2 con số của cả nước, Chính phủ yêu cầu các địa phương đầu tàu kinh tế phát huy hơn nữa vai trò dẫn dắt, lan tỏa, phấn đấu đạt và vượt chỉ tiêu được giao, đóng góp nhiều hơn vào thu ngân sách Nhà nước, tăng trưởng kinh tế chung của cả nước.

Các địa phương có tốc độ tăng trưởng đạt và vượt kịch bản đề ra thì tiếp tục phấn đấu đạt mức cao hơn.

Với các địa phương có tốc độ tăng trưởng thấp hơn kịch bản đề ra hoặc thấp hơn mức bình quân chung của cả nước, Chính phủ yêu cầu khẩn trương rà soát, cập nhật kịch bản; đánh giá các nguyên nhân khách quan và chủ quan, nhận diện đầy đủ các điểm nghẽn, tồn tại, hạn chế để xây dựng các nhiệm vụ, giải pháp đột phá, khả thi để đảm bảo hoàn thành các mục tiêu đã đề ra.

Trên cơ sở số liệu tăng trưởng các ngành, lĩnh vực, tăng trưởng GRDР 6 tháng (sau khi được công bố), các bộ, cơ quan, địa phương rà soát, cập nhật và xây dựng kịch bản, nhiệm vụ tăng trưởng của ngành, lĩnh vực hàng tháng, hàng quý trong các tháng cuối năm 2026.

Các địa phương có trách nhiệm chủ động thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp theo thẩm quyền và nghiên cứu, đề xuất các cơ chế, chính sách, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể trong trường hợp vượt thẩm quyền; đồng thời chủ động báo cáo cấp có thẩm quyền đối với những vấn đề vượt thẩm quyền để thực hiện kịch bản tăng trưởng được Chính phủ giao.

Ngoài ra, Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan, địa phương tập trung nguồn lực đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công năm 2026, bảo đảm giải ngân 100% kế hoạch được giao; xây dựng kịch bản giải ngân chi tiết làm cơ sở cảnh báo sớm và chỉ đạo, điều hành kịp thời; tiếp tục thực hiện nghiêm việc gắn trách nhiệm người đứng đầu với kết quả giải ngân.

Các cơ quan, địa phương cũng được giao hoàn thiện thủ tục đầu tư các dự án được bố trí kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 để sớm thực hiện, giải ngân dự án.