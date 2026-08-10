Công ty mẹ HoSE và HNX lãi đậm

Công ty mẹ của HoSE và HNX là VNX ghi nhận lợi nhuận sau thuế 1.419 tỷ đồng trong nửa đầu năm, tăng 38% so với cùng kỳ và hoàn thành gần một nửa kế hoạch cả năm.

VNX là công ty mẹ của 2 sàn giao dịch chứng khoán HoSE và HNX. Ảnh: S.T..

Theo báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ 2026, Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam (VNX) ghi nhận kết quả kinh doanh tăng trưởng tích cực trong 6 tháng đầu năm với doanh thu thuần đạt 2.427 tỷ đồng , tăng 34% so với cùng kỳ năm 2025.

Trong cơ cấu doanh thu, dịch vụ giao dịch chứng khoán tiếp tục là nguồn thu chủ lực, đóng góp gần 94% tổng doanh thu. Phần còn lại đến từ hoạt động cung cấp dịch vụ, dịch vụ niêm yết chứng khoán và hoạt động nghiệp vụ.

Bên cạnh hoạt động kinh doanh cốt lõi, doanh thu hoạt động tài chính mang về cho VNX gần 72 tỷ đồng , tăng 33% so với cùng kỳ, chủ yếu đến từ lãi tiền gửi và lãi cho vay.

Ở chiều ngược lại, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 30%, lên gần 523 tỷ đồng .

Sau khi khấu trừ các khoản chi phí và thuế, VNX ghi nhận 1.419 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng 38%.

Năm 2026, VNX đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất 5.508 tỷ đồng , tăng gần 11% so với kết quả năm trước. Lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt hơn 2.987 tỷ đồng , tăng gần 3%.

Với kế hoạch trên, VNX dự kiến đóng góp hơn 3.404 tỷ đồng tiền thuế và các khoản phải nộp ngân sách Nhà nước.

Sau nửa đầu năm, VNX đã hoàn thành 44% kế hoạch doanh thu và gần 48% mục tiêu lợi nhuận sau thuế.

CÔNG TY MẸ HOSE VÀ HNX LÃI HƠN 1.400 TỶ SAU 6 THÁNG KQKD hàng năm của VNX 0 1,0K 2,0K 3,0K 2021 2022 2023 2024 2025 6T/2026 2021 Lợi nhuận sau thuế 1.337 2022 Lợi nhuận sau thuế 2.089 2023 Lợi nhuận sau thuế 1.920 2024 Lợi nhuận sau thuế 2.203 2025 Lợi nhuận sau thuế 2.907 6T/2026 Lợi nhuận sau thuế 1.419 Đơn vị: tỷ đồng; Nguồn: BCTC DN.

Tại ngày 30/6, tổng tài sản của VNX đạt 4.177 tỷ đồng , giảm 12% so với đầu năm. Mức giảm chủ yếu đến từ việc thu hẹp danh mục đầu tư tài chính và giá trị tài sản cố định.

Trong cơ cấu tài sản, tiền và các khoản tiền gửi vẫn chiếm tỷ trọng lớn, với tổng giá trị 3.038 tỷ đồng .

Ở phía nguồn vốn, nợ phải trả của VNX tại cuối kỳ ở mức gần 893 tỷ đồng , giảm 38% so với đầu năm. Nguyên nhân chủ yếu đến từ việc doanh nghiệp đã thanh toán các khoản thuế, khoản phải nộp Nhà nước và các khoản phải trả ngắn hạn khác.

VNX được thành lập vào tháng 2/2021 theo Quyết định số 37/2020 của Thủ tướng Chính phủ, với vốn điều lệ 3.000 tỷ đồng . Doanh nghiệp được tổ chức theo mô hình Công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, hoạt động theo mô hình công ty mẹ - con trên cơ sở sắp xếp lại hai sở giao dịch thành viên là HoSE và HNX.

Nhiệm vụ trọng tâm của VNX là thống nhất mô hình tổ chức, cơ chế vận hành, định hướng phát triển và hạ tầng công nghệ thông tin, qua đó tạo nền tảng cho quá trình hiện đại hóa và nâng cao hiệu quả vận hành của thị trường chứng khoán Việt Nam.