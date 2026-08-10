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Kinh doanh

Tham vọng mở đội tàu bay thân rộng của Sun PhuQuoc Airways

  • Thứ hai, 10/8/2026 11:43 (GMT+7)
  • 9 giờ trước

Sun PhuQuoc Airways dự kiến nhận 4 máy bay Airbus A330 trong năm 2026 và 4 chiếc còn lại trong 4 tháng đầu năm 2027, phục vụ kế hoạch mở rộng mạng bay quốc tế.

Sun PhuQuoc Airways sẽ đón tổng cộng 8 tàu bay thân rộng trong giai đoạn 2026-2027. Ảnh: SPA.

Sun PhuQuoc Airways (SPA) mới đây đã hoàn tất kế hoạch tiếp nhận 8 máy bay thân rộng Airbus A330 trong giai đoạn 2026-2027. Hãng dự kiến sử dụng số tàu bay này để tăng năng lực khai thác các đường bay quốc tế từ Phú Quốc tới những thị trường xa hơn.

Theo kế hoạch, 2 chiếc A330 đầu tiên sẽ về Việt Nam trong tháng 9 năm nay và được đưa vào khai thác ngay. Hai tàu tiếp theo dự kiến được bàn giao trong tháng 10 và tháng 12, nâng tổng số tàu bay dòng Airbus A330 gia nhập đội bay của hãng trong năm nay lên 4 chiếc.

Số tàu bay còn lại sẽ lần lượt được bàn giao trong 4 tháng đầu năm 2027.

Với đội tàu thân rộng mới, hãng bay của Tập đoàn Sun Group dự kiến tăng cường các đường bay tới Hàn Quốc, đồng thời mở rộng kết nối tới Nga và Kazakhstan. Trong năm 2027, hãng có kế hoạch triển khai các đường bay tới Nhật Bản và Australia từ quý I, đầu quý II.

Sun PhuQuoc Airways cũng đang nghiên cứu khai thác một số điểm đến tại châu Âu, trong đó có Cộng hòa Séc và Ba Lan.

Việc đưa dòng tàu bay thân rộng A330 vào đội bay được xem là bước mở rộng đáng kể về năng lực khai thác của hãng, khi loại máy bay thân rộng phù hợp với các đường bay có thời gian bay dài hơn và nhu cầu vận chuyển lớn.

8 chiếc A330 trong giai đoạn 2026-2027 nằm trong kế hoạch phát triển đội tàu thân rộng dài hạn của Sun PhuQuoc Airways.

Theo kế hoạch được hãng công bố, từ năm 2031, hãng dự kiến nhận 40 máy bay thân rộng Boeing 787-9 Dreamliner thuộc sở hữu. Đây sẽ là nền tảng để hãng mở rộng khả năng khai thác các đường bay liên lục địa.

Với lộ trình này, Sun PhuQuoc Airways đặt mục tiêu phát triển mạng bay từ các thị trường khu vực tới các điểm đến tầm trung và đường dài, lấy Phú Quốc làm trung tâm kết nối.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh Phú Quốc đang được định hướng trở thành một trung tâm du lịch quốc tế. Việc bổ sung đội tàu thân rộng có thể giúp các hãng hàng không tăng khả năng kết nối trực tiếp hòn đảo với những thị trường có khoảng cách xa, thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào các điểm trung chuyển lớn trong khu vực.

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Diệu Thanh

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    Airbus S.A.S là một công ty chuyên sản xuất máy bay và là công ty con của tập đoàn Airbus - một công ty hàng không vũ trụ châu Âu. Airbus sản xuất khoảng một nửa số máy bay phản lực của thế giới và đưa ra thị trường máy bay chở khách fly-by-wire đầu tiên Airbus A320, máy bay chở khách lớn nhất thế giới A380.

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