VN-Index có đủ sức vượt 'cửa ải' 1.770 điểm tuần này?

VN-Index đang tiến sát vùng kháng cự quan trọng quanh 1.770-1.790 điểm. Các công ty chứng khoán cho rằng chỉ số cần thêm tín hiệu xác nhận trước khi mở ra dư địa tăng.

Trong tuần qua, VN-Index tiếp tục duy trì đà tăng khi có thêm 32,28 điểm (+1,9%) lên 1.768,06 điểm. Thanh khoản cũng cải thiện với tổng giá trị giao dịch đạt 91.472 tỷ đồng , bình quân mỗi phiên tăng 4,35% so với tuần trước. Dòng tiền tập trung đáng kể tại nhóm dầu khí và ngân hàng, góp phần nâng đỡ chỉ số.

Đáng chú ý, khối ngoại đã trở lại mua ròng với tổng giá trị hơn 2.250 tỷ đồng . Dòng tiền chủ yếu tìm đến các cổ phiếu như VIC, FPT và VCB, trong khi VPB, NLG và TCB nằm trong nhóm bị bán ròng.

VN-Index cần vượt 1.770-1.780 điểm

Sau 2 tuần hồi phục liên tiếp, VN-Index đang tiến gần vùng kháng cự quan trọng 1.770-1.790 điểm. Các công ty chứng khoán nhìn chung nghiêng về kịch bản chỉ số tiếp tục tích lũy, giằng co trong ngắn hạn.

Theo ACBS, độ rộng thị trường tiếp tục cải thiện khi tỷ lệ cổ phiếu giao dịch trên đường trung bình 20 ngày tăng lên 51%, cho thấy mặt bằng giá đang phục hồi trên diện rộng. Xét theo nhóm ngành, viễn thông và hóa chất tiếp tục duy trì sức mạnh giá tích cực hơn mặt bằng chung, trong khi dịch vụ tài chính và bất động sản cũng có diễn biến tương đối khả quan.

Với VN-Index, ACBS cho rằng chỉ số đang tiếp nối nhịp hồi phục của tuần trước và tiến vào vùng kháng cự quan trọng 1.770-1.780 điểm. Đáng chú ý, lực mua đã có sự cải thiện và lan tỏa sang nhiều nhóm ngành, nổi bật là dầu khí, ngân hàng và hàng không. Diễn biến này cho thấy dòng tiền đang có xu hướng mở rộng thay vì chỉ tập trung vào một số cổ phiếu dẫn dắt.

Tuy nhiên, thanh khoản trong phần lớn các phiên vẫn dưới mức trung bình tháng, phản ánh tâm lý thận trọng của nhà đầu tư khi VN-Index tiến sát vùng cản. Trong ngắn hạn, ACBS dự báo chỉ số có thể tiếp tục giằng co quanh 1.770 điểm để kiểm định tương quan cung - cầu.

Kịch bản tích cực sẽ được mở ra nếu VN-Index vượt thành công và duy trì trên vùng 1.770-1.780 điểm. Khi đó, lực mua mới có thể gia tăng, tạo động lực đưa chỉ số hướng tới vùng kháng cự tiếp theo quanh 1.800 điểm và xa hơn là 1.850 điểm.

VN-Index giằng co tại vùng 1.770 điểm. Ảnh: TradingView.

Trong khi đó, Chứng khoán Yuanta đánh giá VN-Index đã có tuần hồi phục thứ hai liên tiếp, song diễn biến chung vẫn mang tính phân hóa. Bên cạnh dòng tiền nội, thị trường hiện nhận được một số chất xúc tác ngắn hạn, trong đó câu chuyện thoái vốn Nhà nước liên quan đến Quyết định 40 đang hỗ trợ tâm lý nhà đầu tư.

Dù vậy, Yuanta cho rằng xu hướng chủ đạo của VN-Index trong tuần này vẫn là đi ngang tích lũy bên dưới vùng 1.780-1.790 điểm. Công ty chứng khoán này duy trì đánh giá xu hướng ngắn hạn ở mức trung tính, đồng thời lưu ý nhà đầu tư cần quản trị rủi ro nếu chỉ số đánh mất vùng hỗ trợ 1.756-1.760 điểm.

Với chiến lược dưới 1 tháng, nhà đầu tư tập trung theo dõi diễn biến của từng cổ phiếu thay vì mở rộng vị thế trên toàn thị trường. Cơ hội lướt sóng T+ có thể xuất hiện tại những cổ phiếu điều chỉnh về vùng hỗ trợ, trong đó nhóm thực phẩm - đồ uống và năng lượng được đánh giá đáng chú ý.

Ở góc nhìn trung hạn từ 1-5 tháng, VN-Index hiện vẫn vận động dưới đường MA20 tuần, tương ứng khoảng 1.810 điểm. Do đó, Yuanta cho rằng nhà đầu tư trung hạn có thể duy trì tỷ trọng hiện tại, đồng thời cân nhắc giải ngân mới khi thị trường xuất hiện các nhịp điều chỉnh về những vùng hỗ trợ mạnh.

Nhà đầu tư nên giữ tỷ trọng cổ phiếu ở mức thấp

Theo Công ty Chứng khoán Tiên Phong (TPS), VN-Index vẫn đang trong trạng thái phục hồi nhưng chưa có đủ tín hiệu để xác nhận một sự thay đổi về xu hướng. Trong phiên gần nhất, chỉ số tăng nhẹ, thanh khoản cải thiện so với phiên trước nhưng chưa tạo được đột biến. Điểm tích cực là VN-Index vẫn duy trì trên đường MA20 ngày, cho thấy rủi ro ngắn hạn chưa ở mức đáng lo ngại.

Tuy nhiên, chỉ số đang lưỡng lự quanh vùng kháng cự mạnh tại MA200 ngày, khoảng 1.770 điểm. Do đó, TPS cho rằng thị trường có thể tiếp tục nhạy cảm và giằng co tại khu vực này trong những phiên tới.

Xét về cấu trúc kỹ thuật, VN-Index vẫn tạm nằm trong xu hướng giảm khi liên tục hình thành các đỉnh và đáy thấp dần kể từ tháng 5/2026. Nhịp phục hồi từ cuối tháng 7 đến nay chưa đủ mạnh để đảo chiều xu hướng này. Vì vậy, TPS duy trì quan điểm thận trọng và cho rằng các vị thế mua mới cần được cân nhắc kỹ lưỡng.

Ở góc nhìn dài hạn hơn, TPS đánh giá xu hướng thị trường chưa quá tiêu cực khi VN-Index vẫn vận động trong một vùng đi ngang lớn kể từ cuối năm 2025. Đồng thời, mặt bằng định giá hiện đã được chiết khấu về mức hấp dẫn hơn, qua đó các nhịp điều chỉnh trong ngắn hạn có thể mở ra cơ hội gia tăng tỷ trọng tại những vùng giá hợp lý. TPS lưu ý các vùng hỗ trợ kỹ thuật quanh 1.735, 1.650 và 1.600 điểm.

Vietcap cũng lưu ý VN-Index dù tăng điểm nhưng vẫn chưa thể vượt vùng 1.770 điểm, tương ứng đường MA200 ngày. Điều này cho thấy đà hồi phục đang gặp áp lực tại vùng kháng cự quan trọng.

Theo đó, VN-Index có khả năng quay lại kiểm định vùng hỗ trợ 1.745-1.750 điểm trong những phiên tới. Diễn biến tại vùng hỗ trợ này sẽ là yếu tố đáng chú ý để đánh giá sức mạnh của lực cầu sau nhịp hồi phục vừa qua.

Trong khi đó, Công ty Chứng khoán BIDV (BSC) cho rằng thị trường vẫn đang giằng co quanh đường SMA200 sau nhịp hồi phục từ đáy. Theo BSC, xu hướng hiện tại chưa có sự thay đổi đáng kể khi thanh khoản chưa cải thiện rõ rệt, trong khi các thông tin hỗ trợ cho thị trường đang dần mờ nhạt.

Vì vậy, BSC khuyến nghị nhà đầu tư duy trì sự thận trọng và giữ tỷ trọng cổ phiếu ở mức thấp trong bối cảnh VN-Index chưa vượt được vùng kháng cự quan trọng.