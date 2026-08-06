Nhà đầu tư 'chùn chân', VN-Index giảm gần 12 điểm

VN-Index giảm gần 12 điểm trong phiên 6/8 khi áp lực bán gia tăng ở nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, đặc biệt là ngân hàng. Thanh khoản cũng thu hẹp mạnh, phản ánh tâm lý thận trọng.

Thanh khoản giảm 25% so với phiên trước, cho thấy dòng tiền tiếp tục đứng ngoài quan sát. Ảnh: Phương Lâm.

Thị trường chứng khoán Việt Nam khép lại phiên giao dịch ngày 6/8 trong sắc đỏ khi lực bán gia tăng trở lại sau nhịp hồi phục trước đó. Tâm lý thận trọng tiếp tục chi phối dòng tiền, khiến nhà đầu tư ưu tiên bảo toàn thành quả hơn là mở rộng vị thế mua mới.

Ngay từ đầu phiên, VN-Index chủ yếu dao động quanh mốc tham chiếu với biên độ hẹp. Tuy nhiên, sau hơn một giờ giao dịch giằng co, áp lực bán dần gia tăng tại nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, đặc biệt là ngân hàng, tiêu dùng và bán lẻ, khiến chỉ số nhanh chóng chuyển sang trạng thái giảm điểm và duy trì xu hướng đi xuống cho đến hết phiên.

Điểm đáng chú ý là dòng tiền cũng tỏ ra dè dặt hơn. Tổng giá trị giao dịch trên 3 sàn chỉ đạt khoảng 16.600 tỷ đồng , giảm gần 25% so với phiên trước. Thanh khoản suy giảm cho thấy cả bên mua và bên bán đều chưa sẵn sàng đẩy mạnh giao dịch.

Kết phiên, VN-Index giảm 11,68 điểm (-0,7%) xuống 1.764,78 điểm; HNX-Index giảm 0,95 điểm (-0,3%) xuống 292,64 điểm; UPCoM-Index giảm 0,33 điểm (-0,3%) xuống 126,82.

Độ rộng thị trường nghiêng rõ về bên bán với 423 mã giảm (gồm 12 mã giảm sàn), 847 mã giữ tham chiếu và 278 mã tăng (gồm 18 mã tăng trần).

Áp lực điều chỉnh thể hiện rõ nhất ở nhóm vốn hóa lớn. Rổ VN30 ghi nhận 25 mã giảm, chỉ 3 mã tăng và 2 mã đứng giá, khiến chỉ số VN30-Index mất hơn 14 điểm, lùi về 1.902 điểm.

Áp lực điều chỉnh tại nhóm ngân hàng và cổ phiếu trụ khiến VN-Index lùi gần 12 điểm. Ảnh: TradingView.

Nhóm ngân hàng tiếp tục là lực cản lớn nhất đối với thị trường. Hàng loạt cổ phiếu đầu ngành đồng loạt giảm như CTG (-1,6%), MBB (-1,7%), TCB (-1,5%), LPB (-1,9%), VPB (-1,4%), STB (-1,4%) và VCB (-0,5%). Diễn biến này khiến nhóm tài chính trở thành tác nhân chính kéo VN-Index đi xuống trong phiên.

Bên cạnh đó, một số cổ phiếu vốn hóa lớn ngoài ngành ngân hàng cũng chịu áp lực điều chỉnh như VIC (-0,6%), HVN (-3,6%) và VRE (-4,4%), góp phần nới rộng đà giảm của chỉ số.

Ở chiều ngược lại, lực đỡ của thị trường chủ yếu đến từ một số cổ phiếu riêng lẻ. Dẫn đầu là VHM (+0,8%) với mức tăng 0,8%, bên cạnh DGC (tăng trần), VNM (+0,7%), VBB (+5,1%), FPT (+0,6%), GEL (+2,3%), GMD (+1,2%), VCI (+1,2%), SBT (+1,5%), HAH (+2,9%). Tuy nhiên, mức tăng của các cổ phiếu này chưa đủ để bù đắp áp lực điều chỉnh từ nhóm ngân hàng và các mã trụ khác.

Giao dịch của khối ngoại cũng kém tích cực hơn khi quay đầu bán ròng khoảng 120 tỷ đồng , chấm dứt chuỗi 3 phiên mua ròng liên tiếp. Nhà đầu tư nước ngoài tập trung bán tại VHM với giá trị khoảng 235 tỷ đồng , tiếp đến là VPB (- 120 tỷ đồng ) và PNJ (- 53 tỷ đồng ).

Ở chiều mua, VIC được khối ngoại giải ngân mạnh nhất với giá trị khoảng 228 tỷ đồng , theo sau là CTG (+ 54 tỷ đồng ) và HPG (+ 43 tỷ đồng ).