'Ông lớn' Singapore thoái toàn bộ vốn khỏi dự án Empire City

Tập đoàn Keppel đã ký thỏa thuận có điều kiện để chuyển nhượng toàn bộ 40% vốn tại Công ty Liên doanh Thành phố Đế Vương (Empire City LLC) với giá 270 triệu USD.

Sau nhiều năm kể từ khi khởi công, Empire City mới chỉ hoàn tất bàn giao 3 phân khu. Ảnh: Quỳnh Danh.

Thông qua mảng bất động sản, tập đoàn quản lý và vận hành tài sản toàn cầu Keppel Ltd. cho biết đã ký thỏa thuận có điều kiện để chuyển nhượng toàn bộ 40% vốn góp tại Công ty TNHH Liên doanh Thành phố Đế Vương (Empire City LLC) với tổng giá trị 270 triệu USD , tương đương 343 triệu SGD. Thương vụ dự kiến hoàn tất trong quý IV/2026.

Empire City LLC được thành lập để phát triển dự án Khu phức hợp Tháp quan sát Thủ Thiêm (tên thương mại Empire City) tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm (TP.HCM), bao gồm nhiều hạng mục nhà ở và thương mại.

Theo thỏa thuận, Keppel sẽ chuyển nhượng 20% vốn cho Denver Power Vietnam Company Limited, công ty con do Denver Power Ltd. sở hữu 100%. Phần 20% vốn còn lại được chuyển nhượng cho Golden Axis Company Limited, doanh nghiệp do Công ty TNHH Bất động sản Trần Thái và CTCP Bất động sản Tiến Phước sở hữu 99,99%.

Các bên mua sẽ thanh toán bằng tiền mặt theo 3 đợt, trong đó đợt thanh toán cuối cùng sẽ được thực hiện sau khi cơ quan có thẩm quyền chấp thuận việc đăng ký chuyển nhượng phần vốn góp.

Giá chuyển nhượng được xác định trên cơ sở thỏa thuận giữa bên mua và bên bán, có xem xét nhiều yếu tố, trong đó có giá trị tài sản ròng đã điều chỉnh của 40% vốn góp. Theo mức định giá thống nhất của dự án, phần sở hữu 40% của Keppel có giá trị khoảng 270 triệu USD tính đến ngày 3/8.

Ông Lee Kok Chew, Trưởng nhóm Thúc đẩy Thoái vốn của Keppel, cho biết thương vụ này sẽ mang về 343 triệu SGD tiền mặt ngay trong năm nay, thể hiện nỗ lực của tập đoàn trong việc khai thác giá trị từ các tài sản không cốt lõi, đồng thời thúc đẩy chiến lược trở thành nhà quản lý và vận hành tài sản toàn cầu theo mô hình asset-light.

Theo ông Lee, với khoảng 2,1 tỷ SGD giá trị thoái vốn đã được công bố từ đầu năm đến nay, Keppel đã hoàn thành mục tiêu 2- 3 tỷ USD cho năm 2026 trước kế hoạch. Thời gian tới, tập đoàn sẽ tiếp tục tìm kiếm cơ hội hiện thực hóa giá trị từ danh mục tài sản không cốt lõi trị giá 13,7 tỷ SGD vào cuối năm 2030, qua đó tạo nguồn tiền để đầu tư vào các lĩnh vực có tỷ suất sinh lời cao hơn, giảm nợ và gia tăng lợi ích cho cổ đông.

Việc hoàn tất giao dịch vẫn phụ thuộc vào việc đáp ứng các điều kiện tiên quyết, bao gồm chấp thuận của cơ quan quản lý đối với việc đăng ký chuyển nhượng vốn. Sau khi giao dịch hoàn tất, Empire City LLC sẽ không còn là công ty liên kết của Keppel, đồng thời vụ trọng tài liên quan đến thỏa thuận đầu tư giữa các đối tác liên doanh và Empire City cũng sẽ được chấm dứt.

Keppel cho biết thương vụ này không dự kiến gây ảnh hưởng đáng kể đến giá trị tài sản hữu hình ròng trên mỗi cổ phiếu (NTA) hay lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu (EPS) của tập đoàn trong năm tài chính hiện tại.

Theo thông tin mới đây, Empire City LLC cũng đã hoàn tất việc nộp khoản tiền sử dụng đất bổ sung trị giá gần 5.300 tỷ đồng trong ngày 5/8. Doanh nghiệp đồng thời tiếp tục kiến nghị xem xét lại khoản tiền phạt chậm nộp 3,6%/năm, với lý do việc chậm trễ không thuộc trách nhiệm của công ty hay các nhà đầu tư.

Empire City có tổng vốn đầu tư công bố ban đầu khoảng 1,2 tỷ USD . Chủ đầu tư từng dự kiến hoàn tất các thủ tục để khởi công vào quý IV/2015 và hoàn thành toàn bộ công trình vào năm 2022 (gồm 4 giai đoạn xây dựng). Tuy nhiên, sau nhiều năm kể từ khi khởi công, dự án mới chỉ hoàn tất bàn giao 3 phân khu, gồm: Linden Residences (MU4), Tilia Residences (MU7) và Cove Residences (MU11).

Trên thực tế, dự án mới được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 3/9 lô đất được giao. Do vậy, các giai đoạn tiếp theo cũng chưa thể triển khai, điểm nhấn của dự án này là tòa nhà đa chức năng cao 88 tầng đến nay vẫn "nằm trên giấy".