Phát Đạt sẽ vay MB hơn 8.800 tỷ để tham gia dự án Lotte Thủ Thiêm

HĐQT Phát Đạt vừa thông qua chủ trương vay tối đa 8.835 tỷ đồng tại MB để nhận chuyển nhượng 35% vốn Lotte Properties HCMC, qua đó tham gia phát triển dự án Lotte Eco Smart City.

Phối cảnh một phần dự án Lotte Eco Smart City. Ảnh: CĐT.

HĐQT CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt (HoSE: PDR) vừa thông qua chủ trương vay tối đa 8.835 tỷ đồng tại Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) - Chi nhánh Sài Gòn để thực hiện thương vụ đầu tư vào Công ty TNHH Lotte Properties HCMC.

Khoản vay gồm hai gói. Trong đó, gói 1 có giá trị tối đa 6.108 tỷ đồng dùng để tài trợ chi phí nhận chuyển nhượng 35% vốn góp tại Lotte Properties HCMC; gói 2 trị giá tối đa 2.727 tỷ đồng nhằm tài trợ phần vốn góp bổ sung tương ứng với tỷ lệ sở hữu 35% khi doanh nghiệp này tăng vốn điều lệ lên 12.000 tỷ đồng .

Thời hạn vay là 96 tháng kể từ ngày tiếp theo sau lần giải ngân đầu tiên.

Thực tế, thỏa thuận vay vốn này đã được Phát Đạt và MB ký kết vào ngày 26/6, cùng thời điểm Phát Đạt và Lotte ký thỏa thuận hợp tác đầu tư dự án Lotte Eco Smart City Thủ Thiêm.

Theo thỏa thuận, Phát Đạt sẽ nhận chuyển nhượng 35% vốn điều lệ tại Lotte Properties HCMC với giá trị dự kiến hơn 7.666 tỷ đồng . Sau khi hoàn tất giao dịch, nếu Lotte Properties HCMC tăng vốn điều lệ lên 12.000 tỷ đồng , Phát Đạt sẽ tiếp tục góp thêm khoảng 2.727 tỷ đồng để duy trì tỷ lệ sở hữu 35%.

Hiện, doanh nghiệp đã thanh toán 900 tỷ đồng tiền đặt cọc vào ngày 28/5. Tiếp đó, ngày 29/6, công ty thực hiện khoản thanh toán đợt một trị giá 513 tỷ đồng . Như vậy, tổng số tiền Phát Đạt đã chuyển cho đối tác đến nay đạt hơn 1.413 tỷ đồng .

Thông qua khoản đầu tư này, Phát Đạt sẽ tham gia phát triển dự án Lotte Eco Smart City tại phân khu chức năng 2A, thuộc lõi trung tâm Khu đô thị mới Thủ Thiêm. Dự án có quy mô khoảng 7,54 ha, gồm 6 lô đất liên tiếp (2-1 đến 2-6), được quy hoạch thành tổ hợp đô thị đa chức năng với văn phòng hạng A, trung tâm thương mại, bán lẻ, khách sạn, căn hộ và các không gian công cộng theo tiêu chuẩn quốc tế. Tổng mức đầu tư của dự án dự kiến khoảng 60.000 tỷ đồng .

Theo thỏa thuận hợp tác, Phát Đạt sẽ cùng Lotte phát triển hợp phần nhà ở tại các lô 2-2, 2-4 và 2-6. Đồng thời, doanh nghiệp sẽ đảm nhiệm phát triển hai tòa tháp thương mại tại các lô 2-1 và 2-3, cùng khối đế 4 tầng thương mại - dịch vụ và hệ thống tầng hầm.

Phát Đạt cho biết cấu trúc hợp tác này giúp doanh nghiệp vừa đồng hành với Lotte trong phát triển khu nhà ở, vừa chủ động phát triển các tài sản thương mại trọng điểm, qua đó mở rộng hiện diện tại khu trung tâm mới của TP.HCM.