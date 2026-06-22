Bước tiến lớn của Phát Đạt ở dự án Eco Smart City Thủ Thiêm

Phát Đạt đã được cổ đông chấp thuận đầu tư 10.400 tỷ vào Lotte Properties HCMC, chủ đầu tư dự án Eco Smart City. Giá trị thương vụ tương đương 35-50% tổng tài sản doanh nghiệp.

Với khoản đầu tư 10.400 tỷ đồng vào Lotte Properties HCMC, Phát Đạt nhiều khả năng sẽ tham gia phát triển dự án Eco Smart City tại Thủ Thiêm. Ảnh: Quỳnh Danh.

CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt (HoSE: PDR) vừa công bố nghị quyết cổ đông thông qua kế hoạch đầu tư vào Công ty TNHH Lotte Properties HCMC với tổng giá trị giao dịch dự kiến 10.400 tỷ đồng .

Theo nghị quyết, quy mô giao dịch tương đương từ 35% đến dưới 50% tổng giá trị tài sản của Phát Đạt theo báo cáo tài chính gần nhất.

Thương vụ dự kiến được triển khai trong tháng 6 hoặc vào thời điểm phù hợp khác, tùy thuộc vào tiến độ đàm phán giữa các bên, các thủ tục phê duyệt nội bộ cũng như chấp thuận từ cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền.

ĐHĐCĐ công ty cũng thông qua việc ủy quyền cho HĐQT và cho phép HĐQT tiếp tục ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT hoặc Tổng giám đốc quyết định, thực hiện các thủ tục cần thiết để triển khai giao dịch. Phạm vi ủy quyền bao gồm đàm phán điều khoản, ký kết các văn kiện giao dịch, thu xếp nguồn vốn và hoàn tất các thủ tục pháp lý liên quan.

Lotte Properties HCMC được biết đến là chủ đầu tư dự án Eco Smart City tại khu đô thị mới Thủ Thiêm. Với việc dự kiến rót vốn vào doanh nghiệp này, Phát Đạt nhiều khả năng sẽ tham gia trực tiếp vào quá trình phát triển dự án.

Trong bối cảnh Thủ Thiêm được định hướng trở thành trung tâm tài chính - thương mại mới của TP.HCM sau sáp nhập, Eco Smart City được đánh giá là dự án có vị trí chiến lược và còn nhiều dư địa phát triển. Theo quy hoạch trước đây, dự án có quy mô gần 7,5 ha, trong đó khoảng 5 ha dành cho khu tài chính, thương mại - dịch vụ và khu dân cư đa chức năng. Điểm nhấn là tòa tháp cao 50 tầng với tổng vốn đầu tư khoảng 900 triệu USD .

Dự án được công bố từ năm 2017 và chính thức động thổ vào tháng 9/2022. Tuy nhiên, sau nhiều năm triển khai, khu đất vẫn đang gặp vướng mắc, chưa tiếp tục thi công.

Khoản đầu tư vào Lotte Properties HCMC được Phát Đạt xác định là thương vụ chiến lược nhằm mở rộng quỹ đất và bổ sung nguồn dự án trong dài hạn. Đến nay, doanh nghiệp đã đặt cọc 900 tỷ đồng cho giao dịch này.

Để chuẩn bị nguồn lực cho thương vụ, thời gian qua Phát Đạt liên tục tái cơ cấu danh mục đầu tư và thu hồi vốn từ các dự án không còn giữ vai trò trọng tâm.

Giữa tháng 5, Phát Đạt hoàn tất chuyển nhượng 33 triệu cổ phần, tương ứng 30% vốn điều lệ tại CTCP Phát triển Đô thị Tam Hiệp. Sau giao dịch, đơn vị này không còn là công ty liên kết của Phát Đạt.

Tiếp đó, doanh nghiệp công bố kế hoạch thoái toàn bộ 99,34% cổ phần tại CTCP Đầu tư Serenity, chủ đầu tư dự án khu phức hợp cao cấp Serenity Phước Hải.

Gần đây nhất, doanh nghiệp còn thông qua nghị quyết cho phép công ty con là CTCP Bất động sản Đầu tư và Phát triển Cao Ốc Bình Dương - chủ đầu tư dự án Khu nhà ở phức hợp cao tầng Thuận An 2 - chuyển nhượng toàn bộ gần 137 triệu cổ phần tại CTCP Cao ốc Hòa Phú với giá trị không thấp hơn 3.000 tỷ đồng .

Bên cạnh hoạt động thoái vốn, doanh nghiệp còn lên kế hoạch chào bán gần 199,6 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, dự kiến huy động xấp xỉ 2.000 tỷ đồng nhằm bổ sung nguồn lực tài chính cho giai đoạn phát triển tiếp theo.