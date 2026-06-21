Nhiều 'đại gia' bất động sản vẫn săn tìm quỹ đất

Trong khi một số doanh nghiệp bất động sản lớn chọn tập trung khai thác quỹ đất hiện hữu, nhiều chủ đầu tư khác vẫn tìm cơ hội bổ sung quỹ đất, chuẩn bị kế hoạch cho tương lai.

Nhiều doanh nghiệp địa ốc vẫn tìm cơ hội bổ sung quỹ đất. Ảnh minh họa: Quỳnh Danh.

Cách đây không lâu, HĐQT CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt đã thông qua chủ trương chuyển nhượng dự án Thuận An 2 với giá trị không thấp hơn 3.000 tỷ đồng . Dự án có quy mô khoảng 2,65 ha, nằm tại khu vực Thuận Giao, TP Thuận An cũ (nay thuộc TP.HCM).

Ngay sau đó, thị trường xuất hiện nhiều đồn đoán cho rằng đối tác nhận chuyển nhượng là Công ty TNHH Xây dựng B-ONE TECH cùng các nhà đầu tư liên quan đến hệ sinh thái Bcons.

Thị trường đón hàng loạt thương vụ M&A

Động thái thoái vốn tại dự án Thuận An 2 không phải dấu hiệu cho thấy Phát Đạt đang thu hẹp quy mô hoạt động. Ngược lại, đây sẽ là nguồn lực tài chính cho các kế hoạch đầu tư mới của "ông lớn" này.

Thực tế, doanh nghiệp đang lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua một số nội dung thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông, trong đó đáng chú ý là chủ trương đầu tư mua phần vốn góp tại Công ty TNHH Lotte Properties HCMC với giá trị dự kiến 10.400 tỷ đồng . Quy mô giao dịch tương đương từ 35% đến dưới 50% tổng giá trị tài sản của Phát Đạt theo báo cáo tài chính gần nhất.

Theo doanh nghiệp, đây là thương vụ đầu tư quan trọng trong chiến lược mở rộng quỹ đất và phát triển các dự án bất động sản dân cư, thương mại dịch vụ. Dự án mục tiêu là tổ hợp bất động sản hỗn hợp cao cấp gồm nhà ở và thương mại dịch vụ do Lotte Properties HCMC phát triển.

Không chỉ Phát Đạt, SonKim Land trước đó đã hoàn tất thâu tóm khu đất vàng gần 10 ha trên trục Mai Chí Thọ, nơi từng được Novaland phát triển với tên gọi Saigon Broadway.

Sau khi về tay chủ mới, dự án được đổi tên thành The Metropolis và đang được SonKim Land chuẩn bị đưa ra thị trường. Theo kế hoạch, dự án sẽ phát triển thành tổ hợp quy mô lớn gồm văn phòng, khách sạn, căn hộ và các hạng mục thương mại - dịch vụ.

Ngoài những thương vụ đã diễn ra, nhiều chủ đầu tư vẫn đang tiếp tục tìm kiếm và gom quỹ đất. Tuy nhiên, khẩu vị từng doanh nghiệp có phần khác nhau.

Đơn cử, với Nam Long, mục tiêu của doanh nghiệp là các khu đất có khả năng hưởng lợi từ hạ tầng. Doanh nghiệp cho biết đang tìm kiếm cơ hội mở rộng quỹ đất quanh sân bay Long Thành và các tuyến giao thông chiến lược như metro, Vành đai 3 và Vành đai 4 TP.HCM.

Tại ĐHĐCĐ thường niên hồi tháng 4, Tổng giám đốc Lucas Ignatius Loh Jen Yuh cho hay doanh nghiệp đang làm việc với nhiều cơ hội đầu tư và đã tiến rất gần đến việc hoàn tất một số thương vụ mới.

Điều đáng chú ý là Nam Long không tìm kiếm những khu đất đã hoàn thiện pháp lý và có thể triển khai ngay. Thay vào đó, doanh nghiệp ưu tiên các khu đất quy mô lớn còn ở giai đoạn đầu phát triển.

"Chúng tôi không mua đất sạch có thể xây ngay vì nó không bao giờ rẻ. Chúng tôi mua những khu đất lớn cần giải phóng mặt bằng, làm pháp lý và quy hoạch tổng thể, việc này mất khoảng 3-4 năm", ông nói.

Nam Long đang tìm kiếm cơ hội mở rộng quỹ đất quanh sân bay Long Thành và các tuyến giao thông chiến lược như metro, Vành đai 3 và Vành đai 4 TP.HCM. Ảnh: Quỳnh Danh.

Theo vị lãnh đạo, chính quá trình tạo lập giá trị này giúp quỹ đất tăng giá nhiều lần sau khi hoàn thiện pháp lý. Nam Long sau đó có thể bán một phần cho đối tác để thu hồi vốn, tiếp tục tái đầu tư và duy trì khả năng phát triển các sản phẩm nhà ở vừa túi tiền mà không lo ảnh hưởng đến biên lợi nhuận.

"Lợi nhuận của Nam Long không nhất thiết chỉ đến từ việc bán nhà ở mà còn từ phát triển quỹ đất", ông khẳng định.

Theo ông, cách làm này cũng rất phù hợp với các đối tác nước ngoài, bởi doanh nghiệp ngoại thường ngại đầu tư từ đầu bởi lo sợ rủi ro khi đền bù giải tỏa mặt bằng hay hoàn thiện pháp lý.

Trong khi đó, Sunshine tiếp tục theo đuổi chiến lược mở rộng quỹ đất thông qua hoạt động M&A. Doanh nghiệp dự kiến tham gia đầu tư và nhận chuyển nhượng hàng loạt dự án tại Hà Nội, Vũng Tàu cũ, nay thuộc TP.HCM và Đồng Nai.

Sunshine cũng lên kế hoạch nắm quyền chi phối tại một số doanh nghiệp bất động sản nhằm mở rộng danh mục dự án và gia tăng quỹ đất phát triển trong tương lai. Doanh nghiệp cho biết sẽ tiếp tục tập trung vào các khu vực có hạ tầng phát triển, đồng thời triển khai khoảng 20.000 sản phẩm nhà ở trong năm 2026, hướng đến nhu cầu ở thực tại các đô thị lớn.

Hay với CEO Group, dù đã sở hữu khoảng 1.100 ha quỹ đất nhưng doanh nghiệp chưa dừng kế hoạch mở rộng. Theo Chủ tịch HĐQT Đoàn Văn Bình, công ty đang xúc tiến 15-20 dự án mới có quy mô tương đương quỹ đất hiện hữu, tạo nền tảng cho chiến lược phát triển dài hạn.

Bên cạnh các doanh nghiệp trong nước, nhiều nhà đầu tư ngoại như Gamuda Land, CapitaLand Development, Phú Mỹ Hưng, Mitsubishi Corporation hay Keppel Land cũng đang tích cực tìm kiếm cơ hội gia tăng hiện diện tại Việt Nam thông qua các thương vụ M&A, hợp tác phát triển khu đô thị và đầu tư vào các khu đất có tiềm năng tăng trưởng dài hạn.

Dừng mở rộng, tập trung khai thác quỹ đất hiện hữu

Bên cạnh các doanh nghiệp tích cực tìm kiếm và mở rộng quỹ đất mới, không ít chủ đầu tư lại lựa chọn ưu tiên hoàn thiện pháp lý và đẩy nhanh triển khai các dự án hiện hữu.

Như với Tập đoàn DIC, doanh nghiệp này cho biết đang tập trung tháo gỡ vướng mắc pháp lý tại các dự án hiện hữu, đẩy nhanh tiến độ thi công đối với những dự án đủ điều kiện triển khai. Song song đó, doanh nghiệp đẩy mạnh công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng nhằm tạo quỹ đất sạch, phục vụ chiến lược phát triển dài hạn.

Thậm chí, ông Phạm Thiếu Hoa, Chủ tịch HĐQT Vinhomes mới đây còn cho biết doanh nghiệp đã quyết định ngưng hoàn toàn việc mở rộng quỹ đất dự án tại Việt Nam. Theo ông, đây là quyết định được đưa ra theo định hướng của Chủ tịch Tập đoàn Vingroup Phạm Nhật Vượng.

Việc dừng phát triển quỹ đất mới không đồng nghĩa Vinhomes rút khỏi thị trường bất động sản, mà là chuyển trọng tâm từ mở rộng quy mô sang nâng cao chất lượng phát triển.

Với lượng quỹ đất tích lũy lớn, Vinhomes lựa chọn tập trung nâng cao hiệu quả khai thác thay vì tiếp tục mở rộng quy mô sở hữu đất đai. Ảnh: Quỳnh Danh.

Theo số liệu cập nhật đến cuối năm 2025, Vinhomes sở hữu quỹ đất lớn nhất thị trường bất động sản với 29.500 ha. Ngoài ra, công ty có gần 20 dự án đang làm thủ tục và chuẩn bị hoàn tất chủ trương đầu tư với tổng diện tích hơn 20.000 ha.

Lãnh đạo Vinhomes khẳng định quỹ đất hiện nay đủ để Vinhomes phát triển trong khoảng 5-7 năm tới và vẫn duy trì vị thế số 1 trên thị trường. Thay vì dành nguồn lực tìm kiếm dự án mới, doanh nghiệp sẽ tập trung xây dựng, kinh doanh và hoàn thiện hệ sinh thái tại các đại đô thị đang triển khai nhằm gia tăng giá trị trên từng mét vuông phát triển.

Ông đồng thời nhận định việc Vinhomes chủ động dừng mở rộng quỹ đất sẽ tạo thêm cơ hội cho các đơn vị khác tham gia thị trường, qua đó gia tăng cạnh tranh.