Quốc lộ 13 thành 'đại công trường' bất động sản lớn nhất phía Nam

Nếu trung tâm TP.HCM đang đối mặt tình trạng khan hiếm nguồn cung nhà ở mới thì khu vực Bình Dương cũ lại trở thành một trong những điểm "nóng" nhất của thị trường phía Nam. Dọc trục Quốc lộ 13, hàng loạt dự án căn hộ và khu đô thị quy mô lớn liên tục được mở bán, thi công nhộn nhịp.

Một trong những dự án mới nhất vừa ra mắt là The Emerald Boulevard do Lê Phong phát triển. Dự án nằm trên mặt tiền Quốc lộ 13, thuộc khu vực Thuận An cũ, gồm 3 tháp cao 40 tầng.

Sau khi nhận đặt chỗ từ tháng 4, dự án chính thức mở bán vào tháng 6 với mức giá được môi giới chào bán quanh ngưỡng 70 triệu đồng/m2. Đây là một trong những dự án có mặt bằng giá cao tại khu vực nhờ vị trí giáp ranh TP.HCM và định vị ở phân khúc cao cấp.

Không xa The Emerald Boulevard là The Emerald 68, cũng do Lê Phong phát triển. Dự án này hiện đã cất nóc và đang bước vào giai đoạn hoàn thiện để bàn giao cho cư dân trong năm nay. Trên thị trường thứ cấp, giá chuyển nhượng căn hộ The Emerald 68 hiện dao động khoảng 58-65 triệu đồng/m2. Ngoài hai dự án này, Lê Phong còn hiện diện tại Bình Dương với nhiều dự án khác như The Emerald Golf View hay The Emerald Garden View...

Ngay cạnh đó là dự án Symlife (Symphony of Life) do CTCP Đầu tư Xây dựng Nam Hiệp Thành Bình Dương và Hoàng Anh Holdings phát triển đang ghi nhận tiến độ thi công nhộn nhịp.

Được khởi công từ tháng 6/2025, đến nay khối tháp căn hộ đã hiện rõ hình hài. Dự án có diện tích hơn 7.200 m2, cao 27 tầng nổi và một tầng hầm, cung cấp 659 căn hộ với diện tích 52-92 m2.

Dọc theo Quốc lộ 13, Stown Gateway của STC Group cũng là một dự án đáng chú ý. Dự án có quy mô khoảng 0,9 ha với gần 1.000 căn hộ, từng được giới thiệu ra thị trường từ năm 2024 với giá từ 1,79 tỷ đồng /căn.

Tuy nhiên, theo ghi nhận thực tế, dự án vẫn đang trong quá trình thi công phần hầm. Một số môi giới cho biết chủ đầu tư hiện còn hàng sơ cấp, với mức giá dao động khoảng 41-43 triệu đồng/m2.

Đi sâu hơn về phía trung tâm Bình Dương cũ là La Pura, dự án từng được biết đến với tên gọi Astral City trước khi được tái khởi động. Dự án do Phát Đạt phát triển trên quỹ đất khoảng 3,7 ha, dự kiến cung cấp gần 5.000 căn hộ.

Hiện chủ đầu tư đang triển khai xây dựng 3 tòa tháp Lusso Saigon, Risa và Zenia; trong đó tháp Zenia đã cất nóc vào tháng 5 vừa qua.

Bên cạnh La Pura, Phát Đạt từng sở hữu quỹ đất đáng kể tại khu vực Thuận An thông qua hai dự án Khu nhà ở phức hợp cao tầng Thuận An 1 và Thuận An 2. Tuy nhiên, trong bối cảnh doanh nghiệp đẩy mạnh tái cơ cấu để tập trung nguồn lực cho các dự án trọng điểm, cả hai dự án này đều nằm trong kế hoạch chuyển nhượng.

Đối với dự án Thuận An 1 có quy mô khoảng 1,8 ha, hồi tháng 2, Phát Đạt cho biết đã nhận hơn 1.900 tỷ đồng thanh toán đợt đầu từ đối tác nhận chuyển nhượng.

Trong khi đó, dự án Thuận An 2 có diện tích khoảng 2,65 ha cũng vừa được Phát Đạt thông qua chủ trương chuyển nhượng với giá trị không thấp hơn 3.000 tỷ đồng . Trên thị trường xuất hiện thông tin một doanh nghiệp trong hệ sinh thái Bcons có thể là bên nhận chuyển nhượng dự án này.

Gần đó là The One World của Kim Oanh Group. Đây là một trong những dự án nổi bật nhất khu vực khi định hướng theo mô hình khu đô thị quy mô lớn.

Dự án có diện tích gần 50 ha, nằm giữa các trục giao thông quan trọng gồm Quốc lộ 13, Nguyễn Thị Minh Khai và Vành đai 3 TP.HCM. Theo công bố của chủ đầu tư, tổng vốn đầu tư dự án lên tới hơn 1 tỷ USD .

Dự án được phát triển theo mô hình liên doanh, trong đó Kim Oanh Group nắm giữ 51% cổ phần, 49% còn lại thuộc về 3 đối tác Nhật Bản gồm Sumitomo Forestry, Kumagai Gumi và NTT Urban Development.

Bên cạnh đó, Aeon Việt Nam cũng tham gia phát triển và vận hành một trung tâm thương mại quy mô lớn trong khuôn viên khu đô thị.

Ngoài các dự án kể trên, khu vực Thuận An còn ghi nhận sự hiện diện của nhiều dự án khác như Diamond Boulevard của Tecco Miền Nam hay đại đô thị Hồ Gươm Xanh Thuận An City do TBS Land phát triển.

Riêng dự án Hồ Gươm Xanh có quy mô khoảng 26,4 ha, với điểm nhấn là hồ sinh thái rộng 1,3 ha được thiết kế mô phỏng Hồ Gươm và Tháp Rùa.

Nổi bật nhất là dự án mở rộng Quốc lộ 13 với tổng vốn đầu tư hơn 6.000 tỷ đồng , nâng mặt đường từ 6 lên 8 làn xe. Hiện đoạn từ cầu Ông Bố đến cầu Vĩnh Bình dài khoảng 5,5 km đã cơ bản hoàn tất công tác di dời hạ tầng kỹ thuật và bàn giao mặt bằng, tạo điều kiện để các nhà thầu tăng tốc thi công.

Bên cạnh đó, dự án thành phần 5 thuộc Vành đai 3 TP.HCM dài 11,3 km đi qua địa bàn Bình Dương cũ cũng đang được đẩy nhanh tiến độ. Sau gần 3 năm triển khai, khối lượng thi công đã đạt khoảng 66%, nhiều hạng mục cầu, đường đang dần thành hình.

Việc các công trình giao thông trọng điểm đồng loạt tăng tốc được kỳ vọng sẽ tiếp tục nâng cao khả năng kết nối của khu vực, qua đó tạo thêm động lực cho thị trường bất động sản dọc trục Quốc lộ 13.

Đoạn từ cầu Ông Bố đến cầu Vĩnh Bình dài 5,5 km đã cơ bản hoàn tất việc di dời cột điện và bàn giao mặt bằng, các nhà thầu tăng tốc thi công để đưa toàn dự án vào khai thác.

Sau gần 3 năm thi công, Vành đai 3 TP.HCM qua Bình Dương (cũ) đạt khoảng 66% khối lượng, nhiều hạng mục đang được đẩy nhanh tiến độ.

Tuyến metro số 2 (TP Thủ Dầu Một - TP.HCM) đang được nghiên cứu kết nối trực tiếp Thủ Dầu Một (Bình Dương cũ) với khu vực trung tâm TP.HCM tại ga Tao Đàn.

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