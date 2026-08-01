Kiểm tra bước đầu chất lượng xăng E10: Chưa phát hiện dấu hiệu vi phạm

Sau gần 2 tháng triển khai Kế hoạch kiểm tra, giám sát chất lượng xăng sinh học E10, kết quả bước đầu cho thấy các mẫu xăng được lấy để thử nghiệm đều phù hợp quy chuẩn kỹ thuật.

Ông Trần Đăng Khoa, Phó chủ tịch Ủy ban Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quốc gia (Bộ KH&CN) thông tin về kết quả kiểm tra, giám sát chất lượng xăng sinh học E10 năm 2026. Ảnh: VGP/TG.





Hoàn thiện hành lang kỹ thuật cho xăng E10

Thực hiện nhiệm vụ được Thủ tướng giao tại Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 26/2/2026 về đẩy mạnh sản xuất, phối trộn, phân phối và sử dụng nhiên liệu sinh học tại Việt Nam, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã khẩn trương rà soát, hoàn thiện các quy định kỹ thuật liên quan đến xăng sinh học E10.

Trên cơ sở kiến nghị của các doanh nghiệp sản xuất, nhập khẩu, pha chế và kinh doanh xăng dầu, Bộ KH&CN đã tổ chức nghiên cứu, lấy ý kiến rộng rãi và tổ chức hội thảo tham vấn đối với dự thảo Sửa đổi 01:2026 của Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01:2022/BKHCN về xăng, nhiên liệu điêzen và nhiên liệu sinh học.

Ngày 30/4/2026, Bộ trưởng Bộ KH&CN đã ban hành Thông tư số 19/2026/TT-BKHCN ban hành Sửa đổi 01:2026 QCVN 01:2022/BKHCN và có hiệu lực ngay trong ngày ký.

Các nội dung sửa đổi tập trung vào việc bổ sung, hoàn thiện quy định về thuật ngữ đối với xăng E5, xăng E10, etanol nhiên liệu biến tính và không biến tính; quy định về hàm lượng etanol trong xăng E5, xăng E10; hàm lượng oxy trong xăng E10; chỉ tiêu điểm chảy của nhiên liệu điêzen và các hợp chất oxygenat được phép sử dụng trong xăng không chì, xăng E5 và xăng E10.

Việc sửa đổi quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đã tạo cơ sở pháp lý để các thương nhân đầu mối, thương nhân pha chế, doanh nghiệp sản xuất, nhập khẩu và kinh doanh xăng dầu triển khai sản xuất, pha chế, lưu thông và kinh doanh xăng E10. Theo quy định, sản phẩm xăng E10 trước khi lưu thông trên thị trường phải đáp ứng đầy đủ các yêu cầu kỹ thuật tại QCVN 01:2022/BKHCN và Sửa đổi 01:2026 QCVN 01:2022/BKHCN.

Kiểm tra đồng bộ từ trung ương đến địa phương

Để bảo đảm việc thực thi các quy định mới, ngày 5/6/2026, Bộ KH&CN đã ban hành Kế hoạch số 3927/KH-BKHCN về kiểm tra, giám sát chất lượng xăng sinh học E10 năm 2026.

Ngay sau đó, Bộ đã có Công văn số 3985/BKHCN-TĐC ngày 8/6/2026 gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đề nghị chỉ đạo các cơ quan chức năng phối hợp triển khai kế hoạch.

Tiếp đó, ngày 27/6/2026, Bộ tiếp tục ban hành Công văn số 4607/BKHCN-TĐC gửi Bộ Công Thương nhằm tăng cường phối hợp, trao đổi thông tin về hoạt động kiểm tra, giám sát chất lượng xăng E10, bảo đảm việc kiểm tra được thực hiện đồng bộ, đúng thẩm quyền, tránh trùng lặp, chồng chéo.

Trên cơ sở kế hoạch của Bộ, Ủy ban Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng quốc gia đã triển khai kiểm tra chuyên ngành đối với Công ty TNHH Một thành viên Tổng công ty Xăng dầu Quân đội cùng một số cơ sở pha chế, kho chứa, cửa hàng và trạm xăng dầu thuộc hệ thống của doanh nghiệp này.

Đối với địa phương, Ủy ban đã nhận được báo cáo kết quả kiểm tra từ ba địa phương gồm Nghệ An, Thái Nguyên và Tuyên Quang. Theo đó, các địa phương đã kiểm tra 36 cơ sở và cửa hàng kinh doanh xăng dầu.

Nội dung kiểm tra tập trung vào việc chấp hành quy định pháp luật về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa đối với xăng sinh học E10 trong các khâu sản xuất, pha chế, tiếp nhận, tồn chứa, bảo quản, vận chuyển, phân phối, kinh doanh và lưu thông trên thị trường.

Qua kiểm tra bước đầu, Đoàn kiểm tra đã kiểm tra hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp dụng, chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy; hồ sơ nguồn gốc, chất lượng xăng nền, ethanol nhiên liệu; hồ sơ nhập - xuất - tồn, chứng từ giao nhận, chứng thư chất lượng; hồ sơ quản lý phương tiện đo, cột đo xăng dầu; đồng thời kiểm tra thực tế tại cơ sở pha chế, kho, cửa hàng/trạm xăng dầu và thực hiện lấy mẫu xăng sinh học E10 RON 95-III để thử nghiệm theo quy định.

Kết quả kiểm tra bước đầu cho thấy, đối với các cơ sở, cửa hàng/trạm xăng dầu được kiểm tra thực tế, hồ sơ nguồn gốc, hồ sơ chất lượng, chứng từ giao nhận và tài liệu liên quan cơ bản được cung cấp, có khả năng phục vụ truy xuất nguồn gốc và kiểm soát chất lượng trong phạm vi nội dung kiểm tra.

Phương tiện đo, cột đo xăng dầu có hồ sơ kiểm định, tem/dấu kiểm định, niêm phong, kẹp chì được duy trì tại thời điểm kiểm tra; chưa phát hiện dấu hiệu không phù hợp về đo lường trong phạm vi kiểm tra.

Đối với các mẫu xăng sinh học E10 RON 95-III do Đoàn kiểm tra lấy trong quá trình kiểm tra tại Công ty TNHH Một thành viên Tổng công ty Xăng dầu Quân đội và một số cơ sở, cửa hàng/trạm xăng dầu được lựa chọn, kết quả thử nghiệm cho thấy các mẫu đều phù hợp Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xăng, nhiên liệu điêzen và nhiên liệu sinh học đối với các chỉ tiêu được thử nghiệm.

Tại thời điểm tổng hợp kết quả kiểm tra, Đoàn kiểm tra chưa phát hiện hành vi có dấu hiệu vi phạm hành chính trong phạm vi nội dung kiểm tra.

Hiện nay, Ủy ban đang tiếp tục triển khai các nội dung kiểm tra, giám sát chất lượng xăng sinh học E10 theo Kế hoạch số 3927/KH-BKHCN của Bộ KH&CN. Quá trình thực hiện được triển khai theo hướng có trọng tâm, trọng điểm, đúng chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền; đồng thời tăng cường phối hợp với các bộ, ngành, địa phương để tránh chồng chéo, trùng lặp, không gây cản trở hoạt động sản xuất, kinh doanh hợp pháp của doanh nghiệp.