TP.HCM: Chưa ghi nhận thiếu xăng E10 sau gần 2 tháng mở bán

Sau 2 tháng triển khai, TP.HCM chưa ghi nhận tình trạng thiếu xăng E10 tại các cửa hàng xăng dầu, cũng như phản ánh của người dân về chất lượng xăng.

Xăng E10 chính thức "phủ sóng" toàn quốc từ ngày 1/6. Ảnh: Hoài Bảo.

Tại buổi họp báo về tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn TP.HCM chiều 23/7, ông Nguyễn Khắc Hiếu, Phó trưởng Phòng Quản lý năng lượng, Sở Công Thương TP.HCM, đã cung cấp thông tin về kết quả triển khai xăng sinh học E10 sau 2 tháng phân phối trên thị trường.

Theo ông Hiếu, từ ngày 1/6, cơ bản 100% cửa hàng xăng dầu trên địa bàn thành phố đã chuyển qua bán xăng sinh học E10. Đến nay, lực lượng quản lý thị trường chưa ghi nhận hiện tượng cửa hàng thiếu xăng để bán, hay bất kỳ phản ánh nào của người dân về việc không có xăng để đổ và chất lượng của loại xăng này.

Tuy nhiên, Sở Công Thương TP.HCM ghi nhận một số trường hợp cửa hàng bán lẻ gặp khó do nhiều thời điểm giá xăng dầu thế giới biến động liên tục. Đại diện cơ quan này cho hay có những thời điểm mức chiết khấu trong hệ thống thương mại đối với cửa hàng bán lẻ bị đưa về mức bằng không hoặc rất thấp, khiến các cửa hàng bán lẻ chịu lỗ.

Tuy nhiên, theo quy định, những cửa hàng không được phép đóng cửa. Nếu đóng cửa sẽ bị phạt theo quy định, nên các doanh nghiệp này gặp rất nhiều khó khăn. Để tháo gỡ, ông Hiếu thông tin Bộ Công Thương đang có dự thảo nghị định mới về xăng dầu và sẽ có cuộc họp lấy ý kiến vào sáng mai tại Hà Nội với sự tham gia của các địa phương và hệ thống phân phối.

"Trong nghị định mới này có một cơ chế mà trước đây chưa có là đưa việc quản lý xăng dầu theo cơ chế thị trường 100%, nghĩa là giá của mặt hàng xăng dầu sẽ do doanh nghiệp đầu mối quyết định dựa trên các yếu tố đầu vào theo quy định. Nhà nước sẽ chỉ điều hành thông qua 2 công cụ là thuế và Quỹ bình ổn xăng dầu để kiểm soát mức độ biến động", ông Hiếu nói.

Ông Nguyễn Khắc Hiếu, Phó trưởng Phòng Quản lý năng lượng, Sở Công Thương TP.HCM. Ảnh: Thảo Liên.

Đại diện Sở Công Thương thành phố cho biết Nhà nước sẽ linh hoạt sử dụng thuế và quỹ tùy theo thời điểm; nếu giá thế giới thấp sẽ áp thuế để thu ngân sách, còn khi giá biến động tăng quá cao sẽ đưa thuế về mức thấp nhất và sử dụng quỹ chi mạnh để bình ổn.

Phó trưởng Phòng Quản lý năng lượng cũng lý giải thêm việc giao quyền quyết định giá cho doanh nghiệp đầu mối sẽ giúp những doanh nghiệp này điều chỉnh giá kịp thời theo sát diễn biến thị trường, từ đó tránh được tình trạng thua lỗ.

"Khi doanh nghiệp đầu mối hoạt động ổn định, họ sẽ có cơ chế chiết khấu tốt hơn cho các cửa hàng bán lẻ, giải quyết được tình trạng chiết khấu thấp như hiện nay. Dự kiến nghị định này sẽ sớm được ban hành trong đầu tháng 8 này", đại diện Sở Công Thương nhấn mạnh.