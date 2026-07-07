Bộ Công Thương tiếp tục theo dõi, đánh giá tác động của xăng E10

Chiều 7/7, đại diện Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công thông tin về tác động môi trường đối với việc sử dụng xăng sinh học.

Ông Đào Duy Anh, Phó cục trưởng Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công (Bộ Công Thương) thông tin tại họp báo. Ảnh: VGP/Vũ Phong.

Theo ông Đào Duy Anh, Phó cục trưởng Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công (Bộ Công Thương), một trong những mục tiêu quan trọng của việc chuyển sang sử dụng xăng sinh học là giảm phát thải, góp phần bảo vệ môi trường.

Theo các tính toán khoa học, cứ giảm tiêu thụ 1 lít xăng khoáng sẽ giảm phát thải khoảng 2,3-2,5 kg CO2. Đây là kết quả được xác định dựa trên các phản ứng hóa học trong quá trình đốt cháy nhiên liệu.

Bên cạnh đó, việc pha ethanol vào xăng khoáng làm tăng hàm lượng oxy trong hỗn hợp nhiên liệu, giúp quá trình cháy trong buồng đốt diễn ra triệt để hơn. Nhờ đó, hiệu suất đốt cháy được cải thiện, đồng thời giảm lượng các chất ô nhiễm phát sinh do nhiên liệu cháy không hoàn toàn.

Để đánh giá tác động thực tế của việc sử dụng xăng sinh học đối với môi trường, Bộ Công Thương đã đề nghị Trung tâm Quan trắc môi trường thuộc Cục Môi trường (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cung cấp số liệu quan trắc tại các đô thị lớn.

Bước đầu, Bộ đã nhận được kết quả quan trắc tại Hà Nội và TP.HCM, được thực hiện tại ba điểm đo ở mỗi thành phố, vào hai thời điểm cuối tháng 5 và cuối tháng 6/2026 nhằm so sánh chất lượng không khí trước và sau thời điểm cả nước chuyển sang sử dụng xăng E10 từ ngày 1/6/2026.

Kết quả ban đầu cho thấy nồng độ một số chất ô nhiễm như CO, NOx và hydrocarbon (HC) đều có xu hướng giảm. Tuy nhiên, ông Đào Duy Anh nhấn mạnh chưa thể khẳng định đây là tác động trực tiếp của việc sử dụng xăng sinh học, bởi kết quả quan trắc còn chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố như mật độ giao thông, điều kiện thời tiết, tốc độ gió và các điều kiện môi trường tại thời điểm đo.

"Để có kết luận chính xác và có giá trị khoa học, việc quan trắc cần được thực hiện trong thời gian dài hơn với mạng lưới điểm đo rộng hơn và tần suất đo thường xuyên hơn", ông nói.

Theo ông Đào Duy Anh, Bộ Công Thương đã đề nghị Trung tâm Quan trắc môi trường tiếp tục mở rộng phạm vi quan trắc không chỉ tại Hà Nội và TP.HCM mà còn ở nhiều địa phương khác trên cả nước. Khi có đủ dữ liệu và kết quả đánh giá tin cậy, Bộ sẽ tiếp tục cung cấp thông tin tới các cơ quan báo chí.

Ông Đào Duy Anh cũng cho biết, sau một tháng triển khai, lượng tiêu thụ xăng sinh học đạt khoảng 1 triệu m3, tương đương mức tiêu thụ xăng khoáng trước đây.

Đáng chú ý, theo thông tin từ các doanh nghiệp đầu mối, đến nay chưa ghi nhận phản ánh chính thức nào về việc xăng E10 gây ảnh hưởng đến chất lượng nhiên liệu, hiệu suất vận hành hoặc tuổi thọ động cơ.

Theo ông Đào Duy Anh, những kết quả ban đầu cho thấy việc triển khai xăng E10 đã được Bộ Công Thương chuẩn bị kỹ lưỡng, đánh giá tác động trước khi áp dụng trên phạm vi toàn quốc. Tuy nhiên, Bộ sẽ tiếp tục theo dõi, tiếp nhận và xử lý kịp thời mọi phản ánh của người dân trong quá trình sử dụng để hoàn thiện chính sách và bảo đảm quyền lợi người tiêu dùng.