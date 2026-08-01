4 'gã khổng lồ' rót hơn 1.000 tỷ USD cho cuộc đua AI

4 "gã khổng lồ" công nghệ Mỹ đã đầu tư 1.100 tỷ USD vào cơ sở hạ tầng cho AI từ năm 2023 đến nay, nhưng vẫn đối diện nhiều thách thức trước biến động của thị trường.

Meta cùng nhiều tập đoàn công nghệ khác đang ráo riết đầu tư cho cơ sở hạ tầng AI. Ảnh: Reuters.

Theo báo cáo kết quả kinh doanh vừa được Google, Amazon, Microsoft và Meta công bố, tổng vốn đầu tư của 4 tập đoàn đã lên đến 1.100 tỷ USD kể từ khi cuộc đua thống trị trí tuệ nhân tạo (AI) bùng nổ vào năm 2023, theo Financial Times.

Tính riêng trong năm nay, nhóm này dự kiến chi thêm 745 tỷ USD , tập trung chủ yếu vào việc xây dựng các trung tâm dữ liệu, mua sắm chip xử lý thế hệ mới và bảo đảm nguồn điện năng khổng lồ để vận hành.

Con số này phản ánh một bước ngoặt mang tính lịch sử khi các Big Tech đang chuyển mình từ những doanh nghiệp siêu lợi nhuận với mô hình "nhẹ vốn" (capital-light) thành những tập đoàn đầu tư hạ tầng vật lý quy mô chưa từng có.

"Cơn khát" hạ tầng công nghệ

Cơn sốt AI gây ra tình trạng thiếu hụt chip nhớ nghiêm trọng, vô tình giáng đòn nặng nề vào Apple dù hãng này đứng ngoài cuộc đua rót vốn vào hạ tầng AI. Việc phải đưa ra cảnh báo về doanh thu và biên lợi nhuận sụt giảm do chi phí linh kiện leo thang đã khiến cổ phiếu Apple lập tức bốc hơi 6,3%.

Không dừng lại ở những khoản chi hiện tại, bảng cân đối kế toán của các tập đoàn này đang phải gánh thêm những nghĩa vụ tài chính khổng lồ trong tương lai. Chỉ riêng trong quý II, ba tập đoàn Google, Meta và Microsoft đã ký thêm gần 900 tỷ USD cam kết dài hạn liên quan đến AI.

Trong đó, Google cam kết rót thêm khoảng 500 tỷ USD để bảo đảm hạ tầng và nguồn năng lượng cho quỹ đầu tư cho tương lai. Meta ký thêm 233 tỷ USD cam kết mới (gồm 96 tỷ USD tiền thuê hạ tầng, 112 tỷ USD mua máy chủ và 25 tỷ USD vay nợ), rồi tiếp tục bổ sung 68 tỷ USD hợp đồng thuê trung tâm dữ liệu ngay trong tháng 7. Microsoft cũng đã chốt các hợp đồng thuê trung tâm dữ liệu mới trị giá hơn 130 tỷ USD .

Làn sóng chi tiêu kỷ lục này đang vắt kiệt dòng tiền tự do - lượng tiền mặt doanh nghiệp còn lại sau khi đã chi cho các hoạt động kinh doanh và đầu tư. Tổng dòng tiền tự do kết hợp của cả 4 tập đoàn trong kỳ vừa qua đã rơi xuống mức thấp nhất trong vòng một thập kỷ, chỉ còn vỏn vẹn 7 tỷ USD .

Đáng chú ý, Google lần đầu tiên ghi nhận dòng tiền tự do âm 6 tỷ USD sau hơn hai thập kỷ niêm yết trên sàn chứng khoán. Dù mảng đám mây mang về thêm 11 tỷ USD doanh thu, việc "đốt tiền" quá nhanh vẫn khiến cổ phiếu của hãng bị giới đầu tư bán tháo.

"Quả ngọt" bước đầu

Dù gây áp lực tài chính ngắn hạn, các khoản đầu tư quy mô lớn bước đầu đã tạo ra động lực tăng trưởng doanh thu thực tế, rõ nét nhất là ở mảng điện toán đám mây.

Google, Amazon và Microsoft đều ghi nhận đà bứt phá nhờ bán sức mạnh tính toán cho các tập đoàn truyền thống lẫn những startup AI hàng đầu như OpenAI và Anthropic.

Sự thành công của "canh bạc" này hiện phụ thuộc một phần vào khả năng gọi vốn của OpenAI và Anthropic để duy trì các hợp đồng mua dung lượng tính toán dài hạn, trong bối cảnh cả hai phòng nghiên cứu này đều đang lên kế hoạch lên sàn (IPO).

Biểu đồ: FT, Việt hóa bởi Gemini.

Với Meta - doanh nghiệp không sở hữu mảng đám mây, AI đang phát huy tác dụng trong việc tối ưu hóa hiệu quả quảng cáo, giúp tổng doanh thu quý tăng 28% lên mốc 61 tỷ USD .

CEO Mark Zuckerberg hé lộ công ty đang nhận được nhiều đề nghị thuê lại cơ sở tính toán với giá cao. Tuy nhiên, ông khẳng định việc "bán trí tuệ" vẫn mang lại biên lợi nhuận tốt hơn nhiều so với việc chỉ cho thuê phần cứng. Dù vậy, việc thiếu một lộ trình thương mại hóa hạ tầng tính toán rõ ràng đã khiến cổ phiếu Meta giảm 8% sau khi công bố báo cáo tài chính.

Thử thách lớn nhất đối với thị trường lúc này nằm ở "độ trễ" giữa thời điểm rót vốn và thời điểm thu về lợi nhuận.

CEO Amazon, ông Andy Jassy, thừa nhận doanh nghiệp phải "chấp nhận gánh nặng dòng tiền trong một khoảng thời gian" khi ráo riết xây dựng nhiều trung tâm dữ liệu cùng lúc.