Ông Trump cảnh báo áp thuế 100% với nước đánh thuế Big Tech Mỹ

Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo áp thuế 100% đối với tất cả hàng hóa từ bất kỳ quốc gia nào áp thuế dịch vụ số đối với các công ty công nghệ Mỹ.

Ngày 26/6, Tổng thống Trump viết trên mạng xã hội Truth Social: “Nhiều quốc gia châu Âu đang thảo luận về việc sớm áp dụng thuế dịch vụ số đối với các công ty Mỹ”.

“Một số nước đã tiến rất gần đến việc thực thi. Hãy coi đây là lời cảnh báo rằng bất kỳ quốc gia nào áp dụng loại thuế này sẽ ngay lập tức đối mặt với mức thuế 100% đối với mọi hàng hóa xuất khẩu vào Mỹ”, nhà lãnh đạo Mỹ nhấn mạnh.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Phòng Bầu dục của Nhà Trắng ngày 26/6. Ảnh: Reuters.

Ông Trump cho biết mức thuế mới này sẽ vượt lên trên mọi thỏa thuận thương mại với Mỹ, “dù đã được thực thi, ký kết hay chưa”.

Điều này bao gồm cả thỏa thuận mà Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) đã đạt được vào năm ngoái, theo đó, trần thuế của Mỹ đối với hàng hóa châu Âu là 15% để đổi lấy việc các nước EU giảm thuế đối với hàng công nghiệp Mỹ xuống 0%.

Tuy nhiên, việc EU mất nhiều thời gian để thông qua luật nhằm thực hiện cam kết trong thỏa thuận đã khiến ông Trump cảnh báo sẽ áp đặt lại mức thuế 25% đối với hàng nhập khẩu từ châu Âu, bao gồm cả ô tô. Các nhà lập pháp EU sau đó phải gấp rút làm việc để kịp thời hạn ngày 4/7 mà ông Trump đưa ra nhằm hoàn tất các thay đổi.

Tuần trước, trước cuộc gặp với ông Trump tại hội nghị thượng đỉnh G7, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết Pháp sẽ không nhượng bộ trước sức ép từ tổng thống Mỹ và sẽ không bãi bỏ thuế dịch vụ số đối với các tập đoàn công nghệ lớn của Mỹ. Loại thuế này áp dụng cho các dịch vụ kỹ thuật số, bao gồm sàn thương mại điện tử và quảng cáo trực tuyến.

Trước khi lên đường tới hội nghị tại Pháp, ông Trump đã cảnh báo rằng Mỹ “không còn lựa chọn nào khác” ngoài việc áp thuế 100% đối với rượu vang Pháp nếu Paris không loại bỏ thuế dịch vụ số.

Pháp đã áp dụng thuế 3% từ năm 2019 đối với doanh thu từ các dịch vụ số phát sinh tại Pháp của những công ty có doanh thu trên 25 triệu euro ở Pháp và trên 750 triệu euro (tương đương khoảng 854,02 triệu USD ) trên toàn cầu. Năm ngoái, các nhà lập pháp Pháp còn đề xuất tăng mức thuế này lên gấp đôi, tức 6%.

Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ từ lâu đã cảnh báo Pháp, Anh, Áo, Tây Ban Nha và các nước châu Âu khác bằng các biện pháp thuế trả đũa nếu họ áp thuế dịch vụ số, với lập luận rằng các khoản thuế này phân biệt đối xử với các công ty Mỹ vốn đang chiếm ưu thế toàn cầu trong lĩnh vực này.