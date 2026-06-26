Đề nghị ngân sách cho chiến dịch Iran của TT Trump gặp trở ngại

Đề nghị ngân sách bổ sung gần 88 tỷ USD cho chiến dịch quân sự tại Iran và bổ sung năng lực quốc phòng đang đối mặt với nhiều trở ngại tại Thượng viện Mỹ.

Toà nhà Quốc hội Mỹ tại Washington, D.C. Ảnh: THX/TTXVN

Đề nghị ngân sách bổ sung gần 88 tỷ USD của chính quyền Tổng thống Donald Trump nhằm trang trải chi phí cho chiến dịch quân sự tại Iran và bổ sung năng lực quốc phòng đang đối mặt với nhiều trở ngại tại Thượng viện Mỹ, khi vấp phải sự phản đối của đảng Dân chủ và bất đồng trong nội bộ đảng Cộng hòa.



Theo phóng viên TTXVN tại Washington, gói ngân sách được chuyển tới Quốc hội vào chiều 24/6, thấp hơn đáng kể so với các dự báo trước đó lên tới khoảng 200 tỷ USD .

Theo đề xuất, khoảng 67 tỷ USD sẽ được phân bổ cho Bộ Chiến tranh, trong đó có 21 tỷ USD để bổ sung kho dự trữ tên lửa đã sử dụng trong Chiến dịch Epic Fury, 17 tỷ USD cho các hoạt động quân sự, 5,1 tỷ USD cho an ninh mạng và các hệ thống tự động, 2,4 tỷ USD cho thiết bị bay không người lái và khoảng 12 tỷ USD dành cho các chương trình mật.

Ngoài ra, đề nghị còn bao gồm 2 tỷ USD cho Lực lượng Tuần duyên, 800 triệu USD cho Vệ binh Quốc gia và 672 triệu USD để hỗ trợ các hoạt động xử lý vật liệu hạt nhân của Iran, kiểm chứng và chống phổ biến vũ khí hạt nhân.

Lãnh đạo phe Dân chủ tại Thượng viện Chuck Schumer cho rằng chính quyền chưa thuyết phục được Quốc hội về sự cần thiết của khoản chi mới trong bối cảnh Mỹ và Iran đang duy trì thỏa thuận ngừng bắn tạm thời.

Ông Schumer chỉ trích đề xuất này sẽ làm gia tăng gánh nặng đối với người nộp thuế, trong khi Thượng nghị sĩ Chris Murphy, đại diện của bang Connecticut, cho rằng một số khoản chi, trong đó có 11 tỷ USD hỗ trợ nông nghiệp và 1,4 tỷ USD chống dịch Ebola tại châu Phi, không đủ để tạo đồng thuận lưỡng đảng.

Ngay trong nội bộ đảng Cộng hòa cũng xuất hiện bất đồng về điều khoản cho phép bán xăng E15 quanh năm. Lãnh đạo phe đa số John Thune ủng hộ biện pháp này nhằm hỗ trợ các bang sản xuất ngô, song Thượng nghị sĩ John Barrasso, đại diện của bang Wyoming, cảnh báo quy định có thể gây bất lợi cho các nhà máy lọc dầu quy mô nhỏ và ảnh hưởng tới chính sách năng lượng của chính quyền.

Theo giới quan sát, do cần tối thiểu 60 phiếu để vượt qua rào cản thủ tục tại Thượng viện, gói ngân sách nhiều khả năng sẽ còn phải tiếp tục được thương lượng và điều chỉnh trước khi có cơ hội được Quốc hội thông qua.