Tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Mỹ tăng

Một cuộc thăm dò mới cho thấy tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tăng lên trong bối cảnh giá dầu thế giới giảm và thị trường phản ứng tích cực trước thỏa thuận ngừng bắn giữa Mỹ và Iran cùng các cuộc đàm phán tiếp theo nhằm giảm căng thẳng tại Trung Đông.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters.

Dẫn kết quả khảo sát do McLaughlin & Associates thực hiện từ ngày 17 - 23/6 đối với 1.000 cử tri có khả năng tham gia cuộc bầu cử Quốc hội giữa nhiệm kỳ cho thấy, 50% số người được hỏi bày tỏ ủng hộ cách điều hành của Tổng thống Trump, trong khi 46% không tán thành.

Khảo sát cũng cho thấy 51% số người nắm được nội dung bản ghi nhớ ngừng bắn giữa Mỹ và Iran bày tỏ ủng hộ thỏa thuận này. Trong số các điều khoản được công bố, 76% người được hỏi đồng tình với yêu cầu Iran không phát triển vũ khí hạt nhân và chấp nhận các cuộc thanh sát của Mỹ cùng quốc tế nhằm xác minh việc thực hiện cam kết, trong khi chỉ 14% phản đối.

Bên cạnh đó, 75% người tham gia khảo sát ủng hộ điều khoản yêu cầu Iran chấm dứt tài trợ cho các tổ chức mà Mỹ coi là khủng bố và các hoạt động nhằm vào Israel cũng như các nước khác.

Kết quả khảo sát cho thấy mức độ ủng hộ thỏa thuận có sự khác biệt tùy theo nguồn thông tin mà người tham gia thường theo dõi. Trong nhóm chủ yếu tiếp cận các kênh truyền thông bảo thủ, 72% ủng hộ thỏa thuận, trong khi tỷ lệ này ở nhóm theo dõi các hãng truyền thông thiên về cấp tiến là 35%.

Theo giới phân tích, sự cải thiện trong mức tín nhiệm của Tổng thống Trump diễn ra đồng thời với xu hướng giảm của giá dầu sau khi căng thẳng tại Trung Đông hạ nhiệt và hoạt động hàng hải qua Eo biển Hormuz từng bước được khôi phục.

Giá dầu Brent và WTI trong những phiên gần đây đã giảm xuống dưới ngưỡng 70 USD /thùng, thấp hơn đáng kể so với thời điểm xung đột leo thang. Giá xăng bán lẻ trung bình tại Mỹ cũng tiếp tục xu hướng giảm, góp phần làm dịu áp lực lạm phát và chi phí sinh hoạt đối với người tiêu dùng.

Tuy nhiên, các chuyên gia nhận định triển vọng ổn định của thị trường năng lượng vẫn phụ thuộc vào tiến trình đàm phán giữa Mỹ và Iran. Mặc dù một số tàu thương mại đã nối lại hành trình qua Eo biển Hormuz, nhiều doanh nghiệp vận tải biển vẫn đánh giá khu vực này tiềm ẩn rủi ro và chưa hoàn toàn trở lại trạng thái bình thường.

Trong những ngày gần đây, các cuộc đàm phán kỹ thuật giữa Mỹ và Iran tiếp tục được triển khai nhằm cụ thể hóa bản ghi nhớ ngừng bắn, tập trung vào chương trình hạt nhân của Tehran, việc dỡ bỏ một số biện pháp trừng phạt và các vấn đề an ninh khu vực.