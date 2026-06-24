TT Trump: Các hãng ôtô Mỹ có thể chuyển sang sản xuất tên lửa

General Motors và Ford có thể không chỉ sản xuất ô tô trong tương lai. Theo Tổng thống Trump, một số dây chuyền đang được cân nhắc chuyển sang chế tạo vũ khí.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters

Theo RT, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết các hãng sản xuất ô tô của nước này có thể sớm tham gia chế tạo tên lửa và nhiều loại vũ khí khác khi Washington đẩy mạnh mở rộng năng lực sản xuất quốc phòng nhằm bổ sung kho dự trữ quân sự.

Phát biểu với báo giới tại Nhà Trắng ngày 23/6, ông Trump cho biết chính quyền đang thảo luận với các nhà sản xuất ô tô sở hữu công suất nhà máy dư thừa để sản xuất các loại vũ khí như tên lửa phòng không Patriot và tên lửa hành trình Tomahawk.

"Họ đang làm việc với General Motors. Họ cũng đang làm việc với Ford. Tôi biết General Motors rất hào hứng với việc sản xuất vũ khí lúc này", ông Trump nói.

Theo nhà lãnh đạo Mỹ, một số nhà máy của General Motors và Ford dự kiến sẽ được chuyển đổi sang phục vụ sản xuất quốc phòng. Ông mô tả đây là một phần trong nỗ lực thúc đẩy kinh tế đồng thời gia tăng sản lượng vũ khí của Mỹ.

Phát biểu của ông Trump được đưa ra sau khi tờ Wall Street Journal hồi tháng 4 đưa tin quan chức Lầu Năm Góc đã tiếp xúc với General Motors, Ford, GE Aerospace và Oshkosh để thảo luận khả năng cải hoán các cơ sở sản xuất dân sự nhằm chế tạo đạn dược và các trang thiết bị quân sự khác.

Các cuộc trao đổi này được cho là nằm trong chiến lược đưa ngành công nghiệp Mỹ vào trạng thái "thời chiến", theo cách gọi của Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth. Cách tiếp cận này gợi nhớ việc các nhà máy ô tô tại Detroit từng được chuyển đổi sang sản xuất khí tài quân sự trong Thế chiến II.

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh xuất hiện ngày càng nhiều lo ngại về tình trạng kho dự trữ vũ khí của Mỹ sau nhiều năm viện trợ quân sự cho Ukraine dưới thời cựu Tổng thống Joe Biden, cũng như việc tiêu tốn lượng lớn tên lửa trong cuộc xung đột gần đây giữa Mỹ, Israel và Iran.

Nhiều cơ quan truyền thông và tổ chức nghiên cứu tại Mỹ cho rằng Washington đã sử dụng đáng kể các loại đạn dược chiến lược trong chiến dịch liên quan tới Iran, bao gồm tên lửa hành trình Tomahawk, tên lửa đánh chặn Patriot, tên lửa THAAD và nhiều hệ thống vũ khí hiện đại khác.

Hãng tin Reuters cũng từng đưa tin tình trạng suy giảm kho dự trữ có thể ảnh hưởng tới tiến độ chuyển giao vũ khí của Mỹ cho các đồng minh NATO.

Tuy nhiên, ông Trump bác bỏ những lo ngại về thiếu hụt vũ khí, khẳng định Mỹ vẫn sở hữu "khá nhiều" tên lửa nhưng muốn duy trì lượng dự trữ lớn hơn trong tương lai.

Chính quyền Trump hiện đã đề xuất ngân sách quốc phòng kỷ lục khoảng 1.500 tỷ USD cho năm tài khóa 2027, trong đó phần lớn khoản tăng thêm dự kiến được sử dụng để bổ sung kho vũ khí và mở rộng năng lực sản xuất quốc phòng.