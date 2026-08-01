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Kinh doanh

Trung Quốc tăng tốc xuất khẩu robot phẫu thuật, thách thức ông lớn Mỹ

  • Thứ bảy, 1/8/2026 06:22 (GMT+7)
  • 20 phút trước

Kim ngạch xuất khẩu robot phẫu thuật của Trung Quốc trong nửa đầu năm nay đã tăng vọt 344% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 70 triệu USD.

Robot phẫu thuật được trưng bày tại Hội nghị và Triển lãm Thiết bị Y tế Trung Quốc 2025. Ảnh: Tân Hoa Xã.

Theo South China Morning Post, Trung Quốc đang đẩy mạnh xuất khẩu các công nghệ y tế tiên tiến, từ robot phẫu thuật đến thiết bị y sinh, khi nhu cầu chăm sóc sức khỏe toàn cầu gia tăng do dân số già hóa.

Số liệu từ cơ quan hải quan nước này cho thấy kim ngạch xuất khẩu robot phẫu thuật trong 6 tháng đầu năm 2026 đã đạt 70 triệu USD, tăng 344% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khoảng 10% lượng xuất khẩu hướng tới các nước ASEAN, với tốc độ tăng trưởng 246%.

Dữ liệu cũng ghi nhận số lượng thị trường nhập khẩu các loại thiết bị này từ Trung Quốc đã mở rộng từ 23 quốc gia và vùng lãnh thổ trong nửa đầu năm ngoái lên 49 thị trường trong năm nay, bao gồm Hà Lan, Ấn Độ, Argentina, Thổ Nhĩ Kỳ, Thái Lan và cả Mỹ.

Robot phẫu thuật hiện được sử dụng rộng rãi trong các ca mổ ít xâm lấn như tiết niệu, phụ khoa và nhiều chuyên khoa khác. Việc mở rộng ra thị trường quốc tế là một phần trong chiến lược của Trung Quốc nhằm giành thị phần trong ngành robot phẫu thuật, lĩnh vực vốn do các doanh nghiệp Mỹ thống trị từ đầu những năm 2000.

Theo công ty phân tích dữ liệu GlobalData có trụ sở tại Anh, hệ thống robot da Vinci của hãng Intuitive Surgical (Mỹ) chiếm gần 60% thị phần toàn cầu vào năm 2024. Trong khi đó, các doanh nghiệp Trung Quốc như MicroPort MedBot, Ronovo Surgical và Edge Medical mới chỉ bắt đầu giai đoạn thương mại hóa trên thị trường quốc tế trong những năm gần đây.

Để phục vụ tham vọng toàn cầu, Sàn giao dịch Trung Quốc - ASEAN đóng vai trò là chiếc cầu nối chiến lược, cung cấp trọn gói các dịch vụ từ đăng ký, niêm yết sản phẩm, kết nối thương mại đến thanh toán xuyên biên giới.

Kể từ khi đi vào hoạt động từ đầu năm ngoái, nền tảng này đã giới thiệu hơn 1.200 loại thuốc cùng 2.253 danh mục thiết bị và vật tư y tế, thu hút 381 doanh nghiệp Trung Quốc và 44 bên mua nước ngoài.

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