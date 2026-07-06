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Kinh doanh

Shark Phú đầu tư 2.000 tỷ xây nhà máy robot tự hành và thiết bị AI

  • Thứ hai, 6/7/2026 21:29 (GMT+7)
  • 51 phút trước

Sunhouse vừa khởi công dự án nhà máy robot tự hành và thiết bị AI trị giá 2.000 tỷ tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc. Dự án được phát triển theo mô hình gồm 2 phân khu chuyên biệt.

Ông Nguyễn Xuân Phú (Shark Phú), Chủ tịch HĐQT Sunhouse. Ảnh: Quỳnh Trang.

CTCP Tập đoàn Sunhouse vừa tổ chức lễ khởi công dự án “Nhà máy Robot tự hành & Thiết bị AI” tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc (Hà Nội). Dự án có tổng vốn đầu tư khoảng 2.000 tỷ đồng, được phát triển theo mô hình gồm 2 phân khu chuyên biệt.

Phân khu thứ nhất tập trung vào hoạt động nghiên cứu, phát triển và sản xuất module điện tử cùng các thiết bị điện tử công nghệ cao. Với diện tích xây dựng gần 73.000 m2, nhà máy được thiết kế để đạt công suất khoảng 13 triệu module điện tử và 1,5 triệu thiết bị điện tử công nghệ cao mỗi năm.

Ở phân khu thứ hai, Sunhouse sẽ đầu tư nhà máy sản xuất gia dụng thông minh, trọng tâm là robot tự hành và các thiết bị ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI). Trên diện tích gần 2,5 ha với quy mô xây dựng khoảng 60.000 m2, phân khu này hướng tới năng lực sản xuất khoảng 104.000 robot tự hành và 2 triệu thiết bị thông minh mỗi năm.

Theo doanh nghiệp, dự án sẽ được triển khai theo nhiều giai đoạn và dự kiến hoàn thành, đưa toàn bộ tổ hợp vào vận hành trong giai đoạn 2027-2028.

Ông Nguyễn Xuân Phú (Shark Phú), Chủ tịch Sunhouse, cho biết đây là dự án trọng điểm trong chiến lược mở rộng hoạt động sang lĩnh vực công nghệ cao và sản xuất thiết bị thông minh.

Theo ông, Sunhouse sẽ tiếp tục đầu tư cho nghiên cứu, sản xuất và tích hợp công nghệ mới nhằm tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

Trước khi triển khai dự án tại Hòa Lạc, Sunhouse đang vận hành hệ thống 9 nhà máy trên cả nước. Trong đó, cụm 8 nhà máy tại Quốc Oai (Hà Nội) chuyên sản xuất các sản phẩm gia dụng như chảo chống dính, nồi inox, nồi cơm điện, bếp gas và nhiều thiết bị nhà bếp khác.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp còn sở hữu nhà máy nhựa Aluba, nhà máy vi mạch Naraa Sunhouse System, nhà máy đèn LED Lighting Tospo, nhà máy sản xuất máy lọc nước tại Long An. Sunhouse cũng đã thâu tóm nhà máy cáp điện Ovi Cables tại Bình Dương.

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Minh Khánh

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