Trungnam xây nhà máy điện mặt trời nổi 5.000 tỷ trên hồ thủy điện

UBND tỉnh Lâm Đồng chấp thuận CTCP Thủy điện Trung Nam làm nhà đầu tư dự án điện mặt trời nổi trên hồ thủy điện Đồng Nai 2. Dự án có tổng vốn gần 5.000 tỷ đồng, công suất 240 MW.

Nhà máy điện mặt trời nổi trên hồ thủy điện Đồng Nai 2 có diện tích sử dụng khoảng 355 ha. Ảnh: Trungnam Group.

Ngày 3/7, UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành Quyết định số 3291/QĐ-UBND chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận CTCP Thủy điện Trung Nam (Trungnam Power) - đơn vị thành viên của Tập đoàn Trungnam - là nhà đầu tư thực hiện dự án Nhà máy điện mặt trời nổi trên hồ thủy điện Đồng Nai 2.

Dự án có công suất thiết kế 240 MW (300 MWp), sản lượng điện bình quân khoảng 460 triệu kWh mỗi năm. Nhà máy được xây dựng trên mặt hồ Thủy điện Đồng Nai 2 với diện tích sử dụng khoảng 355 ha, tổng vốn đầu tư gần 5.000 tỷ đồng .

Dự kiến công trình hoàn thành xây dựng vào quý III/2027 và phát điện, hòa lưới điện quốc gia từ quý IV cùng năm.

Dự án Nhà máy điện mặt trời nổi trên hồ thủy điện Đồng Nai 2 là mô hình kết hợp giữa thủy điện và điện mặt trời nổi, tận dụng hiệu quả mặt nước hồ chứa hiện hữu để phát triển nguồn năng lượng tái tạo mà không làm gia tăng nhu cầu sử dụng đất.

Trungnam Group cho biết việc khai thác đồng thời hạ tầng truyền tải, trạm biến áp và hệ thống đấu nối sẵn có của Nhà máy Thủy điện Đồng Nai 2 không chỉ tối ưu hiệu quả đầu tư, giảm chi phí phát triển hệ thống điện mà còn góp phần nâng cao hiệu quả khai thác tài nguyên, hạn chế tác động đến môi trường và hệ sinh thái.

Đây là hướng phát triển phù hợp với xu thế chuyển dịch năng lượng xanh theo Nghị quyết số 70-NQ/TW và Nghị quyết số 55-NQ/TW của Bộ Chính trị, ưu tiên phát triển nguồn năng lượng tái tạo, giảm sự phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch và giảm phát thải.

Dự án cũng đã được bổ sung vào Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Quy hoạch điện VIII điều chỉnh) theo Quyết định số 768/QĐ-TTg của Thủ tướng ban hành ngày 15/4/2025.

Ông Nguyễn Tâm Tiến, Tổng giám đốc Trungnam Group cho biết việc được lựa chọn thực hiện dự án tiếp tục khẳng định năng lực của doanh nghiệp trong lĩnh vực năng lượng.

Theo ông, dự án không chỉ tận dụng hiệu quả mặt nước hồ chứa và hạ tầng truyền tải của Nhà máy Thủy điện Đồng Nai 2 mà còn góp phần gia tăng nguồn điện tái tạo, nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên và đóng góp vào mục tiêu chuyển dịch năng lượng của Việt Nam, góp phần vào chủ trương tăng trưởng 2 con số trong giai đoạn 2026-2030 của Chính phủ.

Thành lập năm 2004, Trungnam Group hiện hoạt động trong các lĩnh vực năng lượng, hạ tầng - xây dựng, bất động sản và công nghiệp điện tử. Doanh nghiệp cho biết đã đưa vào vận hành hơn 1,63 GW công suất năng lượng tái tạo và đang tiếp tục triển khai nhiều dự án điện gió, điện mặt trời, điện mặt trời nổi, cùng các tổ hợp công nghiệp tích hợp khu công nghiệp - nhà máy điện LNG - cảng quốc tế.