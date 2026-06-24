Chỉ đạo mới của Phó thủ tướng về dự án chống ngập 10.000 tỷ ở TP.HCM

Phó thủ tướng Thường trực khẳng định đã có đủ cơ sở pháp lý để xử lý vướng mắc thanh toán của dự án chống ngập, giao TP.HCM thống nhất với chủ đầu tư để hoàn thành dự án năm nay.

Dự án giải quyết ngập do triều có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu (giai đoạn 1). Ảnh: Quỳnh Danh.

Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Phó thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc tại cuộc họp với TP.HCM về giải quyết các vướng mắc liên quan đến dự án giải quyết ngập do triều có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu (giai đoạn 1) ngày 23/6.

Sau khi nghe báo cáo của UBND TP.HCM, nhà đầu tư cùng ý kiến của các bộ, ngành, Phó thủ tướng Thường trực khẳng định đây là dự án lớn, trọng điểm, cấp thiết của TP nhằm góp phần khắc phục tình trạng ngập úng do triều, nhất là trong bối cảnh biến đổi khí hậu, nước biển dâng ngày càng phức tạp.

Tuy nhiên, quá trình triển khai dự án đã gặp nhiều vướng mắc, dẫn tới chậm tiến độ kéo dài, gây bức xúc, ảnh hưởng đến dân sinh. Do vậy, UBND TP.HCM và các cơ quan, đơn vị có liên quan được yêu cầu phải tập trung xử lý ngay các vướng mắc, khẩn trương hoàn thành các công trình dự án để đưa vào vận hành khai thác trong năm 2026 theo đúng chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng, cũng như cam kết của TP.

Về căn cứ pháp lý, cơ sở chính trị, ý kiến của các Bộ, cơ quan liên quan (bằng văn bản và phát biểu tại cuộc họp) đều khẳng định quy định pháp luật hiện hành và chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Chính phủ, Thủ tướng đã có đủ căn cứ pháp lý, cơ sở chính trị để xử lý vướng mắc của dự án. UBND TP.HCM có đầy đủ thẩm quyền giải quyết các vướng mắc của dự án hiện nay (không thuộc thẩm quyền của Chính phủ, Thủ tướng).

Lãnh đạo BIDV cũng đã đề xuất phương án hỗ trợ nhà đầu tư tiếp cận thêm nguồn lực tài chính để hoàn thành dự án trong trường hợp được TP.HCM giao đất theo phương án thanh toán được thống nhất.

Trên cơ sở đó, Phó thủ tướng Thường trực yêu cầu Chủ tịch UBND TP.HCM quyết định và chỉ đạo thỏa thuận, thống nhất với nhà đầu tư để giải quyết dứt điểm các vướng mắc của dự án theo thẩm quyền bảo đảm kịp thời, đúng quy định tại các Nghị quyết số 16/2026/NQ-CP, số 212/NQ-CP và các quy định pháp luật khác có liên quan.

Quá trình thực hiện phải bảo đảm tiến độ, hiệu quả đầu tư, tuyệt đối không để xảy ra thất thoát, lãng phí tài sản nhà nước hoặc phát sinh tiêu cực, tham nhũng.

Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước, BIDV cùng các bộ, ngành liên quan được giao chủ động phối hợp, hướng dẫn và hỗ trợ TP.HCM xử lý các khó khăn phát sinh nhằm bảo đảm hoàn thành dự án trong năm nay.

Đối với nhà đầu tư, Phó thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu chủ động phối hợp với TP.HCM và các cơ quan chức năng để sớm thống nhất phương án xử lý các nội dung còn vướng mắc, bảo đảm hoàn thành dự án và đưa vào khai thác trong năm 2026. Chủ tịch UBND TP.HCM và nhà đầu tư sẽ phải chịu trách nhiệm nếu không hoàn thành dự án theo thời hạn đã được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và Thủ tướng giao.

Dự án giải quyết ngập do triều khu vực TP.HCM (giai đoạn 1) được triển khai theo hình thức BT với tổng mức đầu tư ban đầu gần 10.000 tỷ đồng . Sau khi hoàn thành, dự án sẽ kiểm soát ngập trên diện tích khoảng 570 km2, bảo vệ khu vực sinh sống của khoảng 6,5 triệu người dân thông qua hệ thống cống ngăn triều kết hợp đê bao ven sông Sài Gòn.

Theo báo cáo của UBND TP.HCM, đến nay nhà đầu tư là CTCP Đầu tư Xây dựng Trung Nam đã hoàn thành hơn 93% khối lượng công trình. Tuy nhiên, nút thắt lớn nhất hiện nay là các bên chưa thống nhất được phương thức thanh toán hợp đồng BT.

Cụ thể, TP.HCM đề xuất thanh toán cho nhà đầu tư bằng 7 khu đất đã được xác định trong hợp đồng BT. Phần chênh lệch giữa giá trị công trình và giá trị quỹ đất sẽ được thanh toán bằng nguồn vốn ngân sách theo cơ chế bù trừ.

Trong khi đó, phía Trung Nam đề xuất thanh toán toàn bộ giá trị dự án bằng quỹ đất theo nguyên tắc ngang giá, căn cứ kết luận của Kiểm toán Nhà nước số 48/KTNN-TH. Theo tính toán, giá trị 7 khu đất hiện chỉ khoảng 4.983 tỷ đồng , thấp hơn nhiều so với tổng mức đầu tư điều chỉnh của dự án là 14.446 tỷ đồng . Điều này đồng nghĩa nếu chấp thuận đề xuất của nhà đầu tư, TP.HCM sẽ phải bố trí thêm quỹ đất ngoài phạm vi đã cam kết trong hợp đồng.

Về vấn đề này, Bộ Tài chính cho biết Nghị quyết 212 của Chính phủ đã giao UBND TP.HCM quyền quyết định và chịu trách nhiệm toàn diện đối với phương án thanh toán cho nhà đầu tư. Trường hợp sau khi thanh toán bằng quỹ đất mà giá trị quỹ đất thanh toán nhỏ hơn giá trị công trình thì phần chênh lệch sẽ được thanh toán bằng tiền từ nguồn vốn đầu tư công do UBND TP.HCM quản lý.

Căn cứ Nghị quyết nêu trên, dự án được xác định là dự án BT thanh toán bằng quỹ đất, mà không phải dự án BT thanh toán bằng ngân sách Nhà nước.

Theo Bộ Tài chính, trên cơ sở Nghị quyết 16/2026 của Chính phủ, TP.HCM có trách nhiệm rà soát, thương thảo với nhà đầu tư để điều chỉnh các nội dung chưa phù hợp trong hợp đồng, từ đó lựa chọn phương án xử lý và thanh toán theo thẩm quyền. Nghị quyết cũng trao cho thành phố cơ chế linh hoạt để chủ động quyết định phương án phù hợp mà không phải trình Thủ tướng đối với các nội dung đã được phân cấp.

Trong trường hợp không đạt được thỏa thuận với nhà đầu tư, TP.HCM đề xuất phương án chấm dứt hợp đồng BT và chuyển phần công việc còn lại sang đầu tư công.

Tuy nhiên, Bộ Tài chính lưu ý phương án này cần được đánh giá kỹ do có thể phát sinh nhiều thủ tục như kiểm toán, quyết toán, chấm dứt hợp đồng, lập dự án đầu tư công mới, lựa chọn nhà thầu..., kéo theo nguy cơ chậm tiến độ, phát sinh chi phí lãi vay và tranh chấp với nhà đầu tư.