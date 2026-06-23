Phó thủ tướng chỉ đạo gỡ vướng dự án chống ngập 10.000 tỷ ở TP.HCM

Dự án chống ngập gần 10.000 tỷ đồng tại TP.HCM đã hoàn thành hơn 93% khối lượng. Phó thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu sớm gỡ vướng thanh toán để về đích trong năm nay.

Phó thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc làm việc với UBND TP.HCM và các bộ, ngành liên quan về giải quyết khó khăn, vướng mắc của dự án giải quyết ngập do triều khu vực TP.HCM (giai đoạn 1). Ảnh: VGP/Phương Nguyên.

Sáng 23/6, Phó thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc làm việc với UBND TP.HCM và các bộ, ngành liên quan về giải quyết khó khăn, vướng mắc của dự án giải quyết ngập do triều khu vực TP.HCM (giai đoạn 1).

Nhấn mạnh đây là công trình trọng điểm, có ý nghĩa lớn trong việc giải quyết một trong những vấn đề dân sinh bức xúc nhất của thành phố, Phó thủ tướng Thường trực đề nghị các bên trao đổi thẳng thắn, trên tinh thần xây dựng để sớm xử lý dứt điểm các vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thi công và đưa dự án vào vận hành trong năm 2026.

Dự án giải quyết ngập do triều khu vực TP.HCM (giai đoạn 1) với tổng mức đầu tư gần 10.000 tỷ đồng được triển khai theo hình thức xây dựng - chuyển giao (BT). Sau khi hoàn thành, dự án sẽ kiểm soát ngập khoảng 570 km2 với dân số khoảng 6,5 triệu người thông qua hệ thống cống ngăn triều kết hợp với đê bao ven sông Sài Gòn.

Theo báo cáo của TP.HCM, đến nay nhà đầu tư là Tập đoàn Trung Nam đã hoàn thành hơn 93% khối lượng dự án, trong đó đã hoàn thành các hạng mục kết cấu, đang hoàn thiện phần cơ khí và hệ thống kiểm soát cũng như các công trình phụ trợ và cảnh quan.

Trong quý I/2026, nhà đầu tư đã vận hành thử cống Bến Nghé đạt chất lượng tốt. Theo kế hoạch, quý II/2026 sẽ hoàn thành cống Tân Thuận và Phú Xuân, quý III/2026 sẽ hoàn thành các cống Cầu Kinh, Bà Bướm, quý IV/2026 hoàn thành các cống Phú Định, Cây Khô, Mương Chuối và kè, hệ thống thiết bị, trung tâm điều khiển và vận hành đồng bộ.

Tuy nhiên, việc chưa thống nhất phương thức thanh toán, cộng với khó khăn trong huy động tài chính của nhà đầu tư, có nguy cơ ảnh hưởng đến mục tiêu hoàn thành dự án trong năm 2026.

Tại cuộc họp, lãnh đạo Bộ Tài chính, Nông nghiệp và Môi trường, Tư pháp, Ngân hàng Nhà nước, Xây dựng, Kiểm toán Nhà nước, Công an, Thanh tra Chính phủ, Văn phòng Chính phủ... đã trao đổi và khẳng định có đầy đủ cơ sở pháp lý đối với việc thực hiện thanh toán theo hợp đồng BT đã ký kết giữa TP.HCM và nhà đầu tư.

Theo đó, hai bên cần rà soát, thỏa thuận, thống nhất nội dung, phương thức thanh toán theo đúng quy định pháp luật và hợp đồng đã ký.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được cho biết cùng với việc giải quyết khó khăn, vướng mắc trong vấn đề thanh toán, TP.HCM cũng đã làm việc với ngân hàng để thống nhất tạo điều kiện cho nhà đầu tư tiếp tục được vay vốn để hoàn thành dự án đúng thời hạn đặt ra trong năm nay.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: VGP/Phương Nguyên.

Đại diện nhà đầu tư cam kết sau khi giải quyết được vướng mắc về phương thức thanh toán, những hạng mục còn lại của dự án sẽ được hoàn thành và đưa vào vận hành trong vòng 60 ngày. Nhà đầu tư cũng cho biết đã tăng thời hạn bảo hành công trình lên 3 năm.

Kết luận cuộc làm việc, Phó thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu dứt khoát phải hoàn thành dự án trong năm nay theo đúng chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Qua ý kiến của các bộ, ngành và các cơ quan liên quan, Phó thủ tướng Thường trực cho rằng có thể khẳng định cơ sở pháp lý để xử lý các vấn đề vướng mắc liên quan đến phương thức thanh toán của dự án đã đầy đủ. Do đó, UBND TP.HCM cần chủ động giải quyết, quyết định phương án thanh toán theo đúng thẩm quyền, quy định của pháp luật và chịu trách nhiệm toàn diện trong quá trình tổ chức thực hiện.

UBND TP.HCM và nhà đầu tư cũng được yêu cầu tiếp tục trao đổi, thống nhất phương thức thanh toán theo đúng quy định để triển khai thực hiện ngay, tránh kéo dài thời gian xử lý khi cơ sở pháp lý đã rõ, các ý kiến, văn bản chỉ đạo cũng đã đầy đủ.