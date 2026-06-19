TP.HCM dự kiến triển khai 4.383 dự án trong nhiệm kỳ 2026-2031

Trong nhiệm kỳ này, TP.HCM dự kiến triển khai khoảng 4.383 dự án, trong đó có nhiều công trình quan trọng về giao thông, chống ngập, chỉnh trang đô thị, kết nối liên vùng.

Theo Chủ tịch HĐND TP.HCM Võ Văn Minh, kỳ họp thứ ba diễn ra trong bối cảnh thành phố đang đứng trước những thời cơ và yêu cầu phát triển mới. Ảnh: Duy Hiệu.

Chiều 19/6, HĐND TP.HCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 đã bế mạc kỳ họp thứ ba, hoàn thành toàn bộ chương trình nghị sự đề ra, thống nhất thông qua nhiều nghị quyết quan trọng, tạo nền tảng thể chế và động lực mới cho sự phát triển của thành phố trong giai đoạn 2026-2030.

Kỳ họp đã thống nhất thông qua 56 nghị quyết quan trọng trên các lĩnh vực đầu tư công, quản trị đô thị, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, an sinh xã hội, giáo dục, y tế, giao thông công cộng và chế độ, chính sách đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Đây là những nội dung có tác động trực tiếp đến hiệu quả quản lý nhà nước, môi trường đầu tư, kinh doanh và chất lượng cuộc sống của người dân thành phố.

Đặc biệt, HĐND TP đã xem xét, quyết định kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 và nhiều dự án hạ tầng trọng điểm. Trong nhiệm kỳ này, thành phố dự kiến triển khai khoảng 4.383 dự án, trong đó có nhiều công trình quan trọng về giao thông, chống ngập, cải thiện môi trường, chỉnh trang đô thị và kết nối liên vùng, tạo nền tảng cho phát triển kinh tế - xã hội trong những năm tới.

TP.HCM kiên định mục tiêu tăng trưởng GRDP cả năm 2026 đạt trên 10%

Phát biểu tại kỳ họp thứ ba, chiều 19/6, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được cho biết 6 tháng đầu năm, TP.HCM đã duy trì đà phục hồi, tăng trưởng tích cực, trong bối cảnh kinh tế thế giới còn tiềm ẩn nhiều bất ổn, tác động đến hoạt động sản xuất, kinh doanh trong nước.

Điều này thể hiện qua việc thu ngân sách đạt 500 tỷ đồng , ước đạt 61,9% dự toán năm. Bên cạnh đó, vốn đầu tư toàn xã hội ước đạt 312.429 tỷ đồng , tăng 10,9% so với cùng kỳ; chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng trưởng tích cực ở mức 11,5%. Đặc biệt, ngành du lịch phục hồi mạnh mẽ, đạt doanh thu 213.980 tỷ đồng , tăng 63,9% so với cùng kỳ.

Tại kỳ họp thứ ba, HĐND TP.HCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031, chiều 19/6, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được cho biết thành phố kiên định với mục tiêu tăng trưởng GRDP cả năm đạt trên 10%. Ảnh: Duy Hiệu.

TP.HCM cũng đã hoàn thành cắt giảm, đơn giản hóa 441 thủ tục hành chính, số hóa 15,4 triệu dữ liệu hộ tịch và kết nối 5,7 triệu dữ liệu đất đai với cơ sở dữ liệu quốc gia. Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tăng 12 bậc, lần đầu tiên lọt vào top 100 toàn cầu với thứ hạng 98.

TP.HCM cũng đã hoàn thành hướng chỉ đạo xử lý đối với 100% dự án (838/838 dự án) vướng mắc theo Công điện 112/CĐ-TTg của Chính phủ, mở khóa nguồn lực trên 206.000 tỷ đồng . Cùng với đó, công tác chăm lo an sinh xã hội, giáo dục, y tế được thành phố đặc biệt quan tâm và có nhiều chuyển biến tích cực; trong khi đó, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cũng được giữ vững.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, người đứng đầu TP.HCM thẳng thắn nhìn nhận những mặt còn hạn chế, khó khăn. Ông Được nhắc lại tiến độ giải ngân vốn đầu tư công chưa đạt kỳ vọng, hay các vấn đề đô thị dân sinh chưa được giải quyết căn cơ.

Ông Được cho rằng đầu tư công là động lực quan trọng để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, đồng thời dẫn dắt đầu tư xã hội. Vì vậy, các đơn vị phải quyết liệt hơn nữa trong công tác này.

Lãnh đạo TP.HCM cũng nhấn mạnh sự kiên định với mục tiêu tăng trưởng GRDP cả năm đạt trên 10% và tổng thu ngân sách 1 triệu tỷ đồng . Thời gian tới, UBND TP.HCM sẽ tập trung toàn lực chỉ đạo thực hiện nhiều nhóm nhiệm vụ, giải pháp mang tính đột phá.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, TP.HCM sẽ tập trung vào 3 nhóm giải pháp trọng tâm gồm đẩy mạnh đầu tư công, tiếp tục cải cách hành chính và tận dụng tối đa các cơ chế đặc thù mà Trung ương đã trao cho TP.HCM và sắp tới là Luật Đô thị đặc biệt.

Những thời cơ và yêu cầu phát triển mới

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND TP.HCM Võ Văn Minh khẳng định những quyết sách được HĐND TP thông qua tại kỳ họp không chỉ giải quyết các yêu cầu cấp thiết trước mắt mà còn tạo dựng nền tảng lâu dài cho quá trình phát triển nhanh, bền vững của TP.HCM trong giai đoạn mới.

Theo Chủ tịch HĐND TP, kỳ họp thứ ba diễn ra trong bối cảnh thành phố đang đứng trước những thời cơ và yêu cầu phát triển mới. Việc vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp sau một năm triển khai cùng với quá trình thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW của Bộ Chính trị và Chương trình hành động số 21-CTrHĐ/TU của Thành ủy đang mở ra không gian phát triển rộng lớn, đồng thời đặt ra yêu cầu phải tiếp tục đổi mới tư duy quản trị, hoàn thiện thể chế và nâng cao hiệu quả tổ chức thực hiện.

Chủ tịch HĐND TP.HCM Võ Văn Minh phát biểu bế mạc kỳ họp thứ ba, HĐND TP.HCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031. Ảnh: Duy Hiệu.

"Ngay sau kỳ họp, UBND TP.HCM, các sở, ban, ngành và chính quyền địa phương cần khẩn trương cụ thể hóa các nghị quyết thành chương trình, kế hoạch hành động với lộ trình, tiến độ và trách nhiệm rõ ràng; chủ động tháo gỡ khó khăn, bảo đảm việc triển khai được đồng bộ, hiệu quả ngay từ những tháng còn lại của năm", Chủ tịch HĐND TP.HCM Võ Văn Minh yêu cầu.

Bên cạnh đó, ông Minh bày tỏ niềm tin vào truyền thống năng động, sáng tạo, đoàn kết và nghĩa tình TP.HCM, đồng thời kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, chiến sĩ lực lượng vũ trang, cộng đồng doanh nghiệp và người dân tiếp tục chung sức, đồng lòng, phát huy tinh thần đổi mới, khát vọng vươn lên, quyết tâm đưa các nghị quyết của HĐND TP sớm đi vào cuộc sống, góp phần xây dựng TP.HCM phát triển nhanh, bền vững, trở thành đô thị toàn cầu, văn minh, hiện đại, nghĩa tình; trung tâm kinh tế, tài chính, thương mại, dịch vụ, logistics, khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo hàng đầu khu vực.