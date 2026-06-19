Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM có giám đốc mới

Ông Nguyễn Tấn Phát, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Sài Gòn, vừa được bổ nhiệm làm tân Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM.

Ông Nguyễn Tấn Phát (ở giữa), Chủ tịch HĐND phường Sài Gòn, vừa được bổ nhiệm làm giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM, tại kỳ họp thứ 3, HĐND khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031. Ảnh: Duy Hiệu.

Tại kỳ họp thứ 3, HĐND TP.HCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031, Sở Nội vụ TP.HCM công bố quyết định của Chủ tịch UBND TP.HCM về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Tấn Phát - thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Sài Gòn - giữ chức giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM.

Trước đó, HĐND TP.HCM cũng tiến hành quy trình bầu cử, kết quả 100% đại biểu có mặt bầu ông Nguyễn Tấn Phát - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM - giữ chức ủy viên UBND TP.HCM nhiệm kỳ 2026-2031.

Ông Nguyễn Tấn Phát (49 tuổi) có trình độ phó giáo sư, tiến sĩ kinh tế chính trị, cao cấp lý luận chính trị. Ông Phát từng giữ các chức vụ như Trưởng ban Tổ chức - Cán bộ kiêm Trưởng khoa Chính trị - Hành chính thuộc Đại học Quốc gia TP.HCM; Giám đốc Học viện Cán bộ TP.HCM. Từ tháng 7/2025 đến nay, ông Phát là Bí thư Đảng ủy phường Sài Gòn.

Trước đó, từ tháng 8/2021, người tiền nhiệm ông Phát là ông Nguyễn Văn Hiếu. Ông Hiếu xin thôi việc theo nguyện vọng cá nhân.

Như vậy, hiện, ban giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM gồm giám đốc là ông Nguyễn Tấn Phát, và các phó giám đốc gồm các ông, bà: Nguyễn Bảo Quốc, Dương Trí Dũng, Lê Thụy Mỵ Châu, Huỳnh Lê Như Trang, Nguyễn Thị Nhật Hằng, Nguyễn Văn Phong, Trương Hải Thanh, Trần Thị Ngọc Châu, Phan Kế Toại.

Hiện, Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM có 198 đơn vị sự nghiệp công lập, trong đó có 165 trường THPT và THCS - THPT, 2 trường THPT chuyên, 2 trường phổ thông năng khiếu thể dục thể thao và các đơn vị khác.