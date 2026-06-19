TP.HCM miễn nhiệm một phó chủ tịch UBND

Ông Bùi Xuân Cường thôi chức Phó chủ tịch UBND TP.HCM, đồng thời 2 giám đốc Sở Nguyễn Văn Hiếu và Nguyễn Văn Đông cũng thôi làm Ủy viên UBND TP.HCM.

Ông Bùi Xuân Cường, giữ chức Phó chủ tịch UBND TP.HCM từ năm 2022 đến nay. Ảnh: Duy Hiệu.

Việc miễn nhiệm 3 thành viên của UBND TP.HCM được các đại biểu HĐND TP.HCM thông qua tại kỳ họp thứ 3, HĐND TP.HCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031, chiều 19/6.

Ông Bùi Xuân Cường, 51 tuổi, Thành ủy viên, giữ chức Phó chủ tịch UBND TP.HCM từ năm 2022 và tiếp tục đảm nhiệm vị trí này sau khi thành phố sáp nhập với Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu cũ.

Ông có học vị tiến sĩ Xây dựng, từng làm Giám đốc Sở Giao thông Vận tải (sau này là Sở Xây dựng), Trưởng ban Quản lý đường sắt đô thị TP.HCM và tham gia tháo gỡ vướng mắc dự án metro Bến Thành - Suối Tiên.

Với chức vụ Phó chủ tịch UBND TP.HCM, ông Cường phụ trách lĩnh vực giao thông, đầu tư công, dự án ODA, đường sắt đô thị, kiến trúc và phát triển đô thị. Sau khi ông Cường thôi chức, Thường trực UBND TP.HCM còn 7 người, gồm Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được và 6 phó chủ tịch khác gồm: ông Nguyễn Lộc Hà, Nguyễn Mạnh Cường, Bùi Minh Thạnh, Nguyễn Công Vinh, Hoàng Nguyên Dinh và Trần Văn Bảy.

Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND cũng nhất trí biểu quyết thông qua 2 giám đốc sở được miễn nhiệm chức vụ Ủy viên UBND TP.HCM là ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, và ông Nguyễn Văn Đồng, Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo.