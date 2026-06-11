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Kinh doanh

Đồng Nai tăng vốn dự án cầu Cát Lái lên hơn 24.000 tỷ đồng

  • Thứ năm, 11/6/2026 16:28 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

HĐND TP Đồng Nai vừa nhất trí tăng vốn đầu tư dự án cầu Cát Lái từ hơn 19.600 tỷ lên hơn 24.000 tỷ. Trong đó, chi phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư tăng lên hơn 4.400 tỷ đồng.

Ngày 11/6, tại Kỳ họp thứ 2 (chuyên đề), HĐND thành phố Đồng Nai khóa I, nhiệm kỳ 2026-2031 đã thông qua các nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án xây dựng cầu Cát Lái và cầu Long Hưng (Đồng Nai 2).

Dự án cầu Cát Lái được chia thành 2 dự án thành phần. Trong đó, dự án thành phần 1 gồm hạng mục bồi thường, giải phóng mặt bằng và đầu tư xây dựng đường kết nối, các cầu trên tuyến đường từ tiếp giáp cầu dẫn cầu Cát Lái phía Đồng Nai đến cao tốc Bến Lức - Long Thành.

Tổng mức đầu tư dự án thành phần 1 hơn 9.000 tỷ đồng, từ nguồn vốn ngân sách thành phố Đồng Nai.

Dự án thành phần 2 gồm xây dựng cầu chính bắc qua sông và cầu dẫn 2 đầu cầu phía TP.HCM và phía thành phố Đồng Nai, tổng mức đầu tư gần 15.000 tỷ đồng, đầu tư theo phương thức đối tác công - tư (PPP).

Dự kiến nhu cầu sử dụng đất của toàn dự án gần 127 ha. Trên địa bàn thành phố Đồng Nai hơn 121 ha, còn lại nằm trên địa bàn TP.HCM.

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Đồng Nai đã tổ chức lễ động thổ dự án đầu tư xây dựng cầu Cát Lái theo phương thức đối tác công - tư (PPP) vào tháng 1. Ảnh: Thảo Liên.

Đối với dự án cầu Long Hưng (Đồng Nai 2) tổng mức đầu tư dự án tăng từ hơn 12.400 tỷ đồng lên hơn 12.700 tỷ đồng. Trong đó, chi phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư tăng từ hơn 776 tỷ đồng lên hơn 1.500 tỷ đồng.

Dự án này cũng có 2 dự án thành phần. Trong đó, dự án thành phần 1 gồm công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và đầu tư xây dựng đường nối, các cầu trên tuyến đường từ tiếp giáp cầu dẫn cầu Long Hưng phía Đồng Nai đến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu.

Tổng mức vốn đầu tư dự án thành phần 1 gần 4.300 tỷ đồng, từ nguồn vốn đầu tư công của thành phố Đồng Nai.

Trong khi đó, dự án thành phần 2 gồm hạng mục xây dựng cầu chính bắc qua sông và cầu dẫn hai đầu cầu phía TP.HCM và phía thành phố Đồng Nai, tổng mức vốn đầu tư hơn 8.400 tỷ đồng theo phương thức đối tác công - tư (PPP).

Dự án cầu Long Hưng có thời gian xây dựng đến năm 2029. Thời gian hợp đồng dự án dự kiến từ năm nay đến thời điểm địa phương hoàn thành việc thanh toán vốn cho nhà đầu tư.

Dự án này cũng được Đồng Nai tổ chức động thổ vào ngày 15/1 nhằm chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Việc điều chỉnh chủ trương đầu tư 2 dự án hạ tầng giao thông xuất phát từ việc điều chỉnh quy mô đầu tư, công suất dự án, nhằm cập nhật phương án kiến trúc được lựa chọn và bảo đảm kết nối đồng bộ với hệ thống hạ tầng giao thông, phù hợp với quá trình hoàn thiện hồ sơ và yêu cầu thực tế triển khai dự án.

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Thảo Liên

cầu Cát Lái Đồng Nai cầu Long Hưng Đồng Nai

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