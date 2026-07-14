Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Tìm thấy thi thể bé trai vụ 3 người đuối nước

  • Thứ ba, 14/7/2026 12:47 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Sau hơn một ngày nỗ lực tìm kiếm, lực lượng chức năng tìm thấy thi thể bé trai 5 tuổi trong vụ 3 người bị sóng cuốn khi tắm biển ở Quảng Ngãi.

Lực lượng chức năng cùng người dân tìm thấy thi thể bé trai 5 tuổi bị đuối nước.

Ngày 14/7, ông Nguyễn Viết Thanh - Chủ tịch UBND phường Sa Huỳnh (tỉnh Quảng Ngãi) xác nhận, lực lượng chức năng tìm thấy thi thể cháu V.V.T.N (5 tuổi, trú tổ dân phố Thạch By 2, phường Sa Huỳnh) sau hơn một ngày mất tích do bị sóng biển cuốn trôi.

Theo ông Thanh, khoảng 1h sáng cùng ngày, lực lượng tìm kiếm phối hợp người dân địa phương phát hiện thi thể cháu N trên vùng biển gần khu vực xảy ra vụ việc.

"Trong sáng nay, chính quyền địa phương sẽ đến thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân, đồng thời hỗ trợ gia đình lo hậu sự cho cháu", ông Thanh nói.

Trước đó, khoảng 17h45 ngày 12/7, bà B.T.T (67 tuổi), bà L.T.C (60 tuổi) và cháu V.V.T.N (5 tuổi, cháu ngoại bà C) cùng trú tổ dân phố Thạch By 2, phường Sa Huỳnh, trong lúc tắm tại khu vực bãi biển thuộc bờ kè Thạch By 2, bị sóng lớn cuốn ra xa.

Nhận tin báo, Đồn Biên phòng Sa Huỳnh phối hợp chính quyền địa phương và người dân khẩn trương triển khai công tác cứu hộ, tìm kiếm các nạn nhân.

Đến khoảng 18h20 cùng ngày (12/7), lực lượng chức năng tìm thấy thi thể bà T và bà C.

Sau hơn một ngày huy động nhiều lực lượng cùng người dân tổ chức tìm kiếm xuyên đêm, đến rạng sáng 14/7, thi thể cháu bé được tìm thấy.

Người đàn ông nguy kịch do đuối nước khi tắm biển Vũng Tàu

Ngày 11/7, đại diện phường Vũng Tàu xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ đuối nước khiến một người đàn ông phải cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

20:47 11/7/2026

Thủ tướng yêu cầu làm rõ trách nhiệm vụ 5 học sinh đuối nước ở Lâm Đồng

Thủ tướng yêu cầu xác định rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong việc không bảo đảm an toàn tại địa điểm xảy ra vụ 5 học sinh bị đuối nước ở Lâm Đồng.

06:52 11/7/2026

Dùng flycam tìm kiếm nạn nhân đuối nước trên sông Đà

Công an xã Bum Tở (tỉnh Lai Châu) sử dụng thiết bị bay không người lái (flycam) để tìm kiếm một người bị đuối nước, tử vong trên sông Đà.

21:09 9/7/2026

Tủ sách Xã hội giới thiệu những cuốn sách hay và mới về các chủ đề từ thời sự, chính trị, đến giao thông, hạ tầng... Tủ sách đồng thời cung cấp nhiều kiến thức, dữ liệu để độc giả hiểu nhiều lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội.

https://tienphong.vn/tim-thay-thi-the-be-trai-trong-vu-3-nguoi-duoi-nuoc-o-quang-ngai-post1859475.tpo

Theo Nguyễn Ngọc/Tiền Phong

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

đuối nước Quảng Ngãi thi thể bé trai mất tích công an quảng ngãi

    Đọc tiếp

    Nắng nóng diện rộng trên 36°C ở miền Bắc

    Nắng nóng diện rộng trên 36°C ở miền Bắc

    2 giờ trước 12:24 14/7/2026

    0

    Cơ quan khí tượng phát đi bản tin dự báo nắng nóng diện rộng ở miền Bắc với nhiệt độ cao nhất trên 36°C, đồng thời nhận định thời tiết Hà Nội 10 ngày tới.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý