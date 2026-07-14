Tìm thấy thi thể bé trai vụ 3 người đuối nước

Sau hơn một ngày nỗ lực tìm kiếm, lực lượng chức năng tìm thấy thi thể bé trai 5 tuổi trong vụ 3 người bị sóng cuốn khi tắm biển ở Quảng Ngãi.

Lực lượng chức năng cùng người dân tìm thấy thi thể bé trai 5 tuổi bị đuối nước.

Ngày 14/7, ông Nguyễn Viết Thanh - Chủ tịch UBND phường Sa Huỳnh (tỉnh Quảng Ngãi) xác nhận, lực lượng chức năng tìm thấy thi thể cháu V.V.T.N (5 tuổi, trú tổ dân phố Thạch By 2, phường Sa Huỳnh) sau hơn một ngày mất tích do bị sóng biển cuốn trôi.

Theo ông Thanh, khoảng 1h sáng cùng ngày, lực lượng tìm kiếm phối hợp người dân địa phương phát hiện thi thể cháu N trên vùng biển gần khu vực xảy ra vụ việc.

"Trong sáng nay, chính quyền địa phương sẽ đến thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân, đồng thời hỗ trợ gia đình lo hậu sự cho cháu", ông Thanh nói.

Trước đó, khoảng 17h45 ngày 12/7, bà B.T.T (67 tuổi), bà L.T.C (60 tuổi) và cháu V.V.T.N (5 tuổi, cháu ngoại bà C) cùng trú tổ dân phố Thạch By 2, phường Sa Huỳnh, trong lúc tắm tại khu vực bãi biển thuộc bờ kè Thạch By 2, bị sóng lớn cuốn ra xa.

Nhận tin báo, Đồn Biên phòng Sa Huỳnh phối hợp chính quyền địa phương và người dân khẩn trương triển khai công tác cứu hộ, tìm kiếm các nạn nhân.

Đến khoảng 18h20 cùng ngày (12/7), lực lượng chức năng tìm thấy thi thể bà T và bà C.

Sau hơn một ngày huy động nhiều lực lượng cùng người dân tổ chức tìm kiếm xuyên đêm, đến rạng sáng 14/7, thi thể cháu bé được tìm thấy.