Người đàn ông nguy kịch do đuối nước khi tắm biển Vũng Tàu

Theo thông tin ban đầu, vào chiều cùng ngày, trong lúc tắm biển tại khu vực Bãi Sau (phường Tam Thắng, TP.HCM), người dân phát hiện một người đàn ông khoảng 60 tuổi có dấu hiệu bị đuối nước.
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Người đàn ông chưa rõ danh tính được lực lượng y tế hỗ trợ sơ cứu.
Ngay sau đó, người dân đã nhanh chóng đưa nạn nhân vào bờ, tiến hành sơ cứu và đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Vũng Tàu. Hiện người đàn ông đang rơi vào nguy kịch.
Được biết, khi phát hiện, nạn nhân không mang theo giấy tờ tùy thân nên hiện chưa xác định được danh tính.
Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành xác minh, điều tra, làm rõ vụ việc.
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