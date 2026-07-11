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Xã hội

Người đàn ông nguy kịch do đuối nước khi tắm biển Vũng Tàu

  • Thứ bảy, 11/7/2026 20:47 (GMT+7)
  • 42 phút trước

Ngày 11/7, đại diện phường Vũng Tàu xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ đuối nước khiến một người đàn ông phải cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Theo thông tin ban đầu, vào chiều cùng ngày, trong lúc tắm biển tại khu vực Bãi Sau (phường Tam Thắng, TP.HCM), người dân phát hiện một người đàn ông khoảng 60 tuổi có dấu hiệu bị đuối nước.

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Người đàn ông chưa rõ danh tính được lực lượng y tế hỗ trợ sơ cứu.

Ngay sau đó, người dân đã nhanh chóng đưa nạn nhân vào bờ, tiến hành sơ cứu và đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Vũng Tàu. Hiện người đàn ông đang rơi vào nguy kịch.

Được biết, khi phát hiện, nạn nhân không mang theo giấy tờ tùy thân nên hiện chưa xác định được danh tính.

Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành xác minh, điều tra, làm rõ vụ việc.

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https://tienphong.vn/nguoi-dan-ong-nguy-kich-do-duoi-nuoc-khi-tam-bien-vung-tau-post1858906.tpo

Văn Quân/Tiền Phong

đuối nước tắm biển Vũng Tàu cấp cứu

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