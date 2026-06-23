Nam sinh dũng cảm lao ra biển cứu em nhỏ đuối nước

Đang ngồi ăn với gia đình, nghe tiếng kêu cứu của người mẹ có 2 con tắm biển không may bị sóng cuốn, Lê Đức Trung lao ra cứu các em nhỏ vào bờ an toàn.

Ngày 23/6, tin từ UBND xã Cửa Tùng, tỉnh Quảng Trị cho biết, chính quyền địa phương đang phối hợp Trường THPT Cửa Tùng để có hình thức biểu dương, khen thưởng đối với em Lê Đức Trung, trú tại thôn Liêm Công Tây, xã Cửa Tùng, học sinh lớp 11 của Trường THPT Cửa Tùng, đã có hành động dũng cảm cứu người bị đuối nước.

Em Lê Đức Trung dũng cảm bơi ra xa cứu em nhỏ N.K.A vào bờ an toàn. Ảnh: Ta Le Na.

Trước đó, khoảng 14h ngày 21/6, gia đình chị Phạm Thị Thương (SN 1985), trú phường Nam Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh, vào tham quan, tắm biển tại khu vực bãi biển Đá Nhảy, thuộc địa phận xã Bắc Trạch, tỉnh Quảng Trị.

Trong lúc vui chơi, tắm biển, hai con nhỏ của chị Thương là cháu N.Đ.N.P (SN 2015) và N.K.A (SN 2017) không may bị đợt sóng lớn bất ngờ ập đến, cuốn các em ra xa. Chị Thương hoảng hốt kêu cứu.

Nghe tiếng kêu cứu, em Lê Đức Trung đang ngồi ăn uống cùng gia đình ở dãy nhà hàng gần đó liền bỏ bữa ăn chạy về phía nơi chị Thương đang hoảng hốt, còn cháu nhỏ mỗi lúc bị sóng đưa ra xa hơn. Trung không chần chừ, để nguyên quần áo đang mặc đi du lịch trên người lao ra biển cứu người.

Chị Phạm Thị Thương xúc động khi con được em Lê Đức Trung hỗ trợ, cứu hộ kịp thời.

Cháu trai ở gần bờ hơn nên may mắn được người nhà kịp thời ứng cứu, đưa vào bờ. Riêng cháu N.K.A bị sóng cuốn ra xa cách bờ từ 80 m đến 100 m. Với lòng dũng cảm và kỹ năng bơi lội, em Lê Đức Trung đã bơi ra tiếp cận được cháu N.K.A và khéo léo dìu cháu nhỏ vào bờ an toàn.

Chị Phạm Thị Thương rất xúc động khi các con mình may mắn được hỗ trợ kịp thời. Chị cảm ơn và có nhã ý tặng em Lê Đức Trung một ít tiền nhưng em đã mỉm cười từ chối và nói rằng việc cứu các em nhỏ khi gặp nạn việc phải làm.