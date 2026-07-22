Vụ tai nạn giao thông xảy ra trên quốc lộ 14, đoạn qua tỉnh Lâm Đồng khiến người vợ tử vong tại chỗ, người chồng bị thương phải nhập viện cấp cứu.

Hiện trường vụ tai nạn.

Ngày 22/7, lực lượng chức năng tỉnh Lâm Đồng đang điều tra, làm rõ vụ tai nạn giao thông giữa ôtô 7 chỗ và xe máy xảy ra trên quốc lộ 14, đoạn qua xã Đắk Mil khiến 2 người thương vong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 10h ngày 22/7, ôtô 7 chỗ mang biển kiểm soát 51B-755.42 lưu thông theo hướng TP.HCM đi Đắk Lắk.

Khi đến thôn Sơn Trung cũ (trên quốc lộ 14, xã Đắk Mil), ôtô va chạm xe máy do ông Hoàng Văn Mộc (69 tuổi) điều khiển, chở theo vợ là bà H.T.D. (69 tuổi, cùng trú xã Đắk Mil) lưu thông theo chiều ngược lại.

Cú va chạm khiến bà D. tử vong tại chỗ, ông Mộc bị thương, được người dân đưa đến cơ sở y tế cấp cứu.

Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường để khám nghiệm, điều tiết giao thông và điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Thực trạng giao thông, văn hóa ứng xử của người tham gia, văn hóa quản lý, điều hành giao thông, các vấn đề liên quan tới quy hoạch và giải pháp xây dựng giao thông Việt Nam trong tương lai đều được PGS.TS. Phạm Ngọc Trung đề cập tới trong cuốn Văn hóa giao thông ở Việt Nam hiện nay.

Khi đến thôn Sơn Trung cũ (trên quốc lộ 14, xã Đắk Mil), ô tô xảy ra va chạm với xe máy do ông Hoàng Văn Mộc (69 tuổi) điều khiển, chở theo vợ là bà H.T.D. (69 tuổi, cùng trú xã Đắk Mil) lưu thông theo chiều ngược lại.

Cú va chạm khiến bà D. tử vong tại chỗ, còn ông Mộc bị thương và được người dân đưa đến cơ sở y tế cấp cứu.

Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường để khám nghiệm, điều tiết giao thông và điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.