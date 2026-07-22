Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Ôtô va chạm xe máy trên quốc lộ 14, một người tử vong

  • Thứ tư, 22/7/2026 14:58 (GMT+7)
  • 54 phút trước

Vụ tai nạn giao thông xảy ra trên quốc lộ 14, đoạn qua tỉnh Lâm Đồng khiến người vợ tử vong tại chỗ, người chồng bị thương phải nhập viện cấp cứu.

Hiện trường vụ tai nạn.

Ngày 22/7, lực lượng chức năng tỉnh Lâm Đồng đang điều tra, làm rõ vụ tai nạn giao thông giữa ôtô 7 chỗ và xe máy xảy ra trên quốc lộ 14, đoạn qua xã Đắk Mil khiến 2 người thương vong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 10h ngày 22/7, ôtô 7 chỗ mang biển kiểm soát 51B-755.42 lưu thông theo hướng TP.HCM đi Đắk Lắk.

Khi đến thôn Sơn Trung cũ (trên quốc lộ 14, xã Đắk Mil), ôtô va chạm xe máy do ông Hoàng Văn Mộc (69 tuổi) điều khiển, chở theo vợ là bà H.T.D. (69 tuổi, cùng trú xã Đắk Mil) lưu thông theo chiều ngược lại.

Cú va chạm khiến bà D. tử vong tại chỗ, ông Mộc bị thương, được người dân đưa đến cơ sở y tế cấp cứu.

Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường để khám nghiệm, điều tiết giao thông và điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Va chạm liên hoàn trên đường dẫn cao tốc, cụ ông tử vong

Sau cú va chạm từ phía sau của ôtô 7 chỗ, xe máy do cụ ông điều khiển lao về phía trước trúng đuôi xe khách 16 chỗ dẫn đến tử vong.

19:20 16/7/2026

3 người thương vong sau vụ va chạm giữa ôtô và xe máy

Vụ va chạm giữa ôtô và xe máy trên đường Hồ Chí Minh, đoạn qua xã Nhân Cơ, tỉnh Lâm Đồng, khiến 3 người thương vong.

09:43 2/7/2026

Va chạm ôtô tải đậu ven đường, hai vợ chồng bị xe container cán tử vong

Lưu thông trên Quốc lộ 1A qua phường Láng Tròn (tỉnh Cà Mau), hai vợ chồng đi xe máy va chạm ôtô tải đậu ven đường, ngã ra đường, bị xe container chạy cùng chiều phía sau cán qua.

05:50 27/6/2026

Thực trạng giao thông, văn hóa ứng xử của người tham gia, văn hóa quản lý, điều hành giao thông, các vấn đề liên quan tới quy hoạch và giải pháp xây dựng giao thông Việt Nam trong tương lai đều được PGS.TS. Phạm Ngọc Trung đề cập tới trong cuốn Văn hóa giao thông ở Việt Nam hiện nay.

Khi đến thôn Sơn Trung cũ (trên quốc lộ 14, xã Đắk Mil), ô tô xảy ra va chạm với xe máy do ông Hoàng Văn Mộc (69 tuổi) điều khiển, chở theo vợ là bà H.T.D. (69 tuổi, cùng trú xã Đắk Mil) lưu thông theo chiều ngược lại.

Cú va chạm khiến bà D. tử vong tại chỗ, còn ông Mộc bị thương và được người dân đưa đến cơ sở y tế cấp cứu.

Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường để khám nghiệm, điều tiết giao thông và điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

https://tienphong.vn/o-to-va-cham-xe-may-tren-quoc-lo-14-nguoi-vo-tu-vong-tai-cho-post1861669.tpo

Thái Lâm/Tiền Phong

ôtô va chạm xe máy Lâm Đồng tai nạn giao thông luật giao thông lâm đồng

    Đọc tiếp

    Phát hiện bức ảnh trong mộ liệt sĩ vô danh

    Phát hiện bức ảnh trong mộ liệt sĩ vô danh

    30 phút trước 15:23 22/7/2026

    0

    Trong quá trình lấy mẫu ADN hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Đức Hòa (Tây Ninh), lực lượng chức năng phát hiện một bức ảnh gia đình trong phần mộ vô danh.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý