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Xã hội

3 người thương vong sau vụ va chạm giữa ôtô và xe máy

  • Thứ năm, 2/7/2026 09:43 (GMT+7)
  • 16 phút trước

Vụ va chạm giữa ôtô và xe máy trên đường Hồ Chí Minh, đoạn qua xã Nhân Cơ, tỉnh Lâm Đồng, khiến 3 người thương vong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 3h ngày 2/7, tại Km1917+100 đường Hồ Chí Minh, thuộc thôn 9, xã Nhân Cơ, ôtô mang biển kiểm soát 50E-483.XX do tài xế Vi Minh Hảo (SN 2002, trú xã Đắk Sắk, tỉnh Lâm Đồng) điều khiển, lưu thông theo hướng Đồng Nai - Đắk Lắk.

va cham giao thong anh 1

Hiện trường vụ tai nạn.

Khi đến địa điểm trên, ôtô va chạm xe máy biển kiểm soát 49D1-330.XX chở 3 người đang lưu thông theo chiều ngược lại.

Cú va chạm mạnh khiến 1 người đi trên xe máy tử vong tại chỗ, 2 nạn nhân còn lại bị thương nặng, được người dân và lực lượng chức năng đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng Công an xã Nhân Cơ phối hợp Phòng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng nhanh chóng có mặt tại hiện trường, tổ chức phong tỏa và phân luồng giao thông.

Nguyên nhân vụ tai nạn và danh tính các nạn nhân đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

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https://tienphong.vn/3-nguoi-thuong-vong-sau-vu-va-cham-giua-o-to-va-xe-may-post1856175.tpo

Theo Thái Lâm/Tiền Phong

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