Lật xe khách trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai

  • Thứ sáu, 17/4/2026 08:57 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Xe khách lật ngang trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai, kéo theo va chạm liên hoàn, khiến nhiều người bị thương, giao thông ùn tắc.

Vụ tai nạn giao thông xảy ra vào rạng sáng 17/4, trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai, đoạn Km189+950 theo hướng Lào Cai đi Nội Bài, khiến ít nhất 3 người bị thương.

Hiện trường vụ lật xe khách trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai. Ảnh: M.K.

Thông tin ban đầu, khoảng 2h13 cùng ngày, trong điều kiện trời mưa, mặt đường trơn trượt, xe khách đang đi theo hướng về Nội Bài bất ngờ mất kiểm soát, lật ngang trên đường.

Vụ việc khiến ít nhất 3 người bị thương, được đưa đi cơ sở y tế kiểm tra ngay sau đó.

Sau khi xe khách bị lật, một xe bán tải chạy theo chiều ngược lại đã va chạm với phương tiện này.

Tại hiện trường, chiếc xe khách bị lật nằm chắn ngang mặt đường, kính lái vỡ, phần thân xe hư hỏng. Một số hạng mục an toàn giao thông như hộ lan, tôn sóng bị ảnh hưởng.

Cùng thời điểm, tại khu vực gần đó, một vụ va chạm khác cũng xảy ra giữa hai xe khách chạy cùng chiều.

Các phương tiện liên quan trong hai vụ tai nạn đều bị móp méo, hư hỏng nặng.

Theo cơ quan chức năng, mặt đường tại khu vực xảy ra tai nạn được ghi nhận bình thường, hệ thống an toàn giao thông đầy đủ. Tuy nhiên do mưa lớn và nhiều phương tiện gặp nạn cùng lúc, giao thông qua khu vực bị ùn tắc cục bộ kéo dài.

Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng Đội vận hành số 1 (VECS) nhanh chóng có mặt, phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức phân luồng, đảm bảo an toàn giao thông và xử lý hiện trường.

Nguyên nhân các vụ tai nạn đang được lực lượng CSGT trên tuyến tiếp tục làm rõ. Mọi thông tin mới về vụ việc sẽ được cập nhật liên tục tại tin nóng trong ngày.

Xác minh vụ nữ tài xế xe Mercedes 'cố thủ' sau tai nạn ở Hà Nội

Một vụ TNGT liên hoàn xảy ra ở Hà Nội vào tối 14/4 đang thu hút chú ý trên mạng. Nhiều thông tin lan truyền cho rằng nữ tài xế điều khiển xe Mercedes có biểu hiện không tỉnh táo.

06:40 15/4/2026

Ôtô Mercedes đâm liên hoàn 2 xe khác trong khu đô thị

Va chạm với xe máy đi cùng chiều, ôtô Mercedes GLK 250 tiếp tục lao vào vòng xuyến rồi tông thêm một xe máy khác tại khu đô thị ở phường Vĩnh Tuy (Hà Nội).

22:46 14/4/2026

Kết quả kiểm tra chất kích thích, nồng độ cồn nữ tài xế

Sau khi gây ra vụ tai nạn liên hoàn trên phố Doãn Kế Thiện (Hà Nội), cơ quan Công an đã kiểm tra nồng độ cồn, chất kích thích đối với nữ tài xế.

07:03 14/4/2026

Thực trạng giao thông, văn hóa ứng xử của người tham gia, văn hóa quản lý, điều hành giao thông, các vấn đề liên quan tới quy hoạch và giải pháp xây dựng giao thông Việt Nam trong tương lai đều được PGS.TS. Phạm Ngọc Trung đề cập tới trong cuốn Văn hóa giao thông ở Việt Nam hiện nay.

Viên Minh/VTC News

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

    Đọc tiếp

    Cha danh con bang dep gay phan no o TP.HCM hinh anh

    Cha đánh con bằng dép gây phẫn nộ ở TP.HCM

    13 phút trước 10:19 17/4/2026

    0

    Đoạn clip ghi cảnh bé trai bị cha đánh bằng dép lan truyền nhanh trên mạng xã hội, làm dấy lên nhiều tranh cãi. Công an đang xác minh, làm rõ hành vi và mức độ vi phạm.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

