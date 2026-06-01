TP.HCM sắp xếp lại khu phố, ấp, thôn trong tháng 6

UBND TP.HCM vừa ban hành kế hoạch sắp xếp khu phố, ấp, thôn, khu dân cư; đồng thời bố trí người hoạt động không chuyên trách.

Việc sắp xếp nhằm bảo đảm tinh gọn, hiệu lực ở cơ sở. Ảnh minh họa: VOV.

TP.HCM hiện có 168 đơn vị hành chính cấp xã với 5.947 khu phố, ấp, thôn, khu dân cư. Thành phố đang triển khai kế hoạch rà soát, sắp xếp lại các đơn vị này theo quy định của Chính phủ, bảo đảm phù hợp quy mô dân cư, đặc điểm địa phương và yêu cầu quản lý cơ sở.

Theo quy định, khu phố tại phường phải có từ 700 hộ gia đình trở lên; ấp, thôn tại xã và khu dân cư tại đặc khu phải có từ 500 hộ gia đình trở lên.

Một số địa phương có điều kiện đặc thù như xã Thạnh An, đặc khu Côn Đảo hoặc khu vực dân cư phân tán, giao thông khó khăn được áp dụng tiêu chí thấp hơn.

UBND TP.HCM yêu cầu các địa phương thống kê thực trạng hộ gia đình, đội ngũ người hoạt động không chuyên trách, đồng thời rà soát điều kiện địa lý, kinh tế - xã hội và nguyện vọng người dân để xây dựng phương án sắp xếp phù hợp.

Việc sắp xếp phải bảo đảm ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội và tạo sự đồng thuận trong nhân dân.

Sau khi lấy ý kiến Ban Thường vụ Đảng ủy cấp xã, các địa phương gửi phương án về Sở Nội vụ trước ngày 2/6. Phương án tổng thể toàn thành phố sẽ được trình Ban Thường vụ Thành ủy xem xét trước ngày 10/6.

Từ ngày 13 đến trước 18/6, UBND cấp xã tổ chức lấy ý kiến người dân về đề án, sau đó tổng hợp, hoàn thiện hồ sơ trình HĐND cùng cấp xem xét, quyết định.

TP.HCM yêu cầu việc sắp xếp không làm thay đổi địa giới hành chính cấp xã, hạn chế chia tách khu phố, ấp, thôn, khu dân cư, trừ trường hợp cần thiết do yếu tố địa lý hoặc dân cư.

Các địa phương bố trí, giải quyết chế độ cho người hoạt động không chuyên trách; dự kiến hoàn thành trước ngày 30/6.

Kế hoạch cũng quy định kết thúc mô hình tổ nhân dân tự quản và các tổ dân cư dưới khu phố, ấp, khu dân cư trên toàn địa bàn thành phố.