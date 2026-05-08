Người phụ nữ bỏ mặc nạn nhân sau va chạm giao thông ở TP.HCM

  • Thứ sáu, 8/5/2026 06:42 (GMT+7)
Sau khi xảy ra va chạm giữa hai xe máy trên đường Nguyễn Văn Trỗi, TP.HCM, người phụ nữ điều khiển xe Honda Air Blade không ở lại hỗ trợ nạn nhân mà rời khỏi hiện trường.

Ngày 7/5, Công an xã Phú Giáo (TP.HCM) cho biết đã xác minh, mời làm việc đối với người phụ nữ liên quan vụ tai nạn giao thông xảy ra trên đường Nguyễn Văn Trỗi.

Người phụ nữ đi xe máy sau khi va chạm không dừng lại hỗ trợ người bị nạn mà ngay lập tức bỏ đi. Ảnh cắt từ clip.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 15h ngày 6/5, trên tuyến đường Nguyễn Văn Trỗi xảy ra vụ va chạm giữa hai xe máy. Sau tai nạn, người phụ nữ điều khiển xe máy Honda Air Blade được cho là không ở lại hiện trường phối hợp giải quyết, hỗ trợ đưa nạn nhân đi cấp cứu mà rời đi.

Tiếp nhận thông tin lan truyền trên mạng xã hội, lực lượng Công an xã Phú Giáo đã nhanh chóng vào cuộc xác minh, truy tìm phương tiện liên quan.

Công an làm việc với người phụ nữ liên quan.

Qua xác minh, cơ quan chức năng xác định bà L.T.M.T. (SN 1983, trú tại Phú Giáo) là người điều khiển xe Honda Air Blade mang biển kiểm soát 61F1-542.XX liên quan vụ việc.

Công an xã Phú Giáo đã mời người này lên làm việc và tiếp tục xử lý theo quy định pháp luật.

Nguyễn Dũng/Tiền Phong

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

    

